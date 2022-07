Se viene un nuevo barrio privado y varios comercios cambian de dueño

--Buen día, Juan. ¿Cómo va? ¿Vendiste la soja que tenés en el silobolsa?

--Ja, ja, esperemos que con los cambios en Economía se terminen ciertos debates que atrasan 200 años.

--Tal cual, pero antes que digas algo de fútbol, creo que la actualidad política y económica, a nivel nacional, acapara toda la atención como para que empecemos por otro tema. Además, te recuerdo que ganamos muy bien el domingo pasado.

--No es necesario que aclares nada, je, je, es verdad, ganaron bien, pero ojo que las internas en La Boca son un temón.

--Pero no tienen ni punto de comparación con las internas del gobierno…

--Jaa… eso ni hablar, y reconozco que estos días vi cosas que jamás pensé que iba a ver.

--¿Por ejemplo?

--El papelón que hicimos en Washington, enviando una ministra de Economía que al día siguiente de regresar al país ya no estaba más en el cargo.

--Tenés razón. Y lo mismo pasó con Scioli, que ahora volvió a ser embajador en Brasil, o con el titular del Banco Nación, que se enteró mientras daba un discurso, que ya no seguía en el cargo.

--Si, claro, pero esto no es nuevo, acordate que en octubre del año pasado Felipe Solá dejó de ser Canciller mientras estaba en pleno vuelo rumbo a una cumbre internacional.

--Es verdad, no lo tenía presente.

--Ojalá le vaya muy bien a Sergio Massa como superministro, pero todo lo que pasó estos días muestra el desquicio que venía imperando en el gobierno. Ahora habrá que esperar las medidas que anunciará el miércoles, pero por lo menos ya avisó que orden, coordinación y planificación son pilares clave para solucionar los problemas, y eso brinda cierta previsibilidad.

--Epaa… No me digas Juan que te subiste al aluvión de nuevos massistas que apareció en las últimas horas, jaja.

--Para nada, pero como argentinos siempre tenemos que desear lo mejor para quien asume una responsabilidad. Sinceramente me revuelve el estómago ver y escuchar a los que, por ser de otra corriente política, desean que al que gobierna le vaya mal.

--Coincido, pero también están los del mismo Frente de Todos que media hora antes lo detestaban y denigraban y ahora son sus más fervientes seguidores.

--Somos veteranos, sabemos que eso es parte de la política, pero realmente me asombra que en Argentina el presidente de la Nación recién esté en tercer lugar en la escala de poder, ahora detrás de Cristina y Massa.

--Me quedé pensando en todos los cambios en el gabinete y si algún bahiense podría estar entre los que se van y los que entran.

--Todavía es un poco apresurado precisar sobre eso, pero indudablemente la renuncia de Gustavo Béliz como secretario de Asuntos Estratégicos, y encima diciendo, en un escrito: “Que Dios los ampare”, precipitaría la salida también de un subordinado suyo.

--¿Uno que anduvo a las piñas un mes atrás?

--Ja, ja, veo que te referís a Iván Budassi, a cargo de la Unidad de Ciencias del Comportamiento y Políticas Públicas, a quien las malas lenguas le atribuyen haberle lanzado un uppercut de derecha a su colega Rodrigo Rodríguez Tornquist, subsecretario de Conocimiento para el Desarrollo, en el despacho de Béliz

-- Bueno, Jaime Rosemberg, del diario La Nación, afirmó que fue un intercambio de varios golpes y que terminó con uno lanzado por el bahiense.

--Sabés más que yo, Juan. Igual nunca se va a confirmar nada, pero habrá que ver si Budassi no termina siguiendo el mismo camino que su ahora exjefe.

--Bueno, pero más allá de todo el lío que se vive en la Casa Rosada, lo cierto es que la noticia de la asunción de Massa hizo que el dólar blue se derrumbara y que los mercados terminaran la semana en calma. ¿Será la calma que precede a la tempestad?

--Todo el mundo está expectante ahora, José Luis, esperando nuevas medidas económicas.

--Igual, como dice el núcleo duro oficialista, la cotización del blue no interesa.

--Ja, ja. Pero yo te diría que mejor pasemos a nuestros habituales temas comerciales de Bahía y la región, sobre los cuales podemos hablar con data de primera mano. ¿Te parece?

--Me parece perfecto: seguro que pese al revuelo existente algo tenés para comentar.

--Siempre algo hay. Por ejemplo, hoy te traje data de un nuevo barrio cerrado que nace en Bahía.

--Y… con la inseguridad existente no me llama la atención que crezcan estas opciones. Contame.

--Este va a estar ubicado frente al predio de la base aeronaval de Comandante Espora, junto al cementerio parque privado El Recuerdo.

--¿En tierras de Marta?

--Estimo que seguirá siendo la dueña, sí sé que son lotes de entre 1.000 y 1.200 metros cuadrados y el barrio tendrá todo lo que suelen tener los emprendimientos de ese tipo, por ejemplo club house, pileta, asfalto, etc, etc.

--¿Valores?

--De contado efectivo, con descuento, entre 32 mil y 45 mil verdes. En realidad te comento que hay como media docena más de alternativas similares, son loteos privados, cerrados y abiertos, pero no arrancan.

--¿Por?

--Sencillo: ABSA no le otorga la factibilidad porque no puede abastecerlos. Es una pena porque esto hace al desarrollo de la ciudad, genera actividad económica, requiere mano de obra, pero no hay caso.

--Bueno, seguí con las novedades comerciales, no nos enrosquemos con ABSA porque no terminamos más.

--Tenés razón, es más de lo mismo. Bueno, otro tema comercial interesante es el cambio de dueño de un restaurante muy conocido de la ciudad.

--Contame.

--Según fuentes de primerísima mano, hace unas dos semanas se vendió Aguila Roja, en calle Rodríguez y su dueña, Marisú, después de 42 años, deja el rubro gastronómico.

--Tengo varias preguntas, obviamente, pero comencemos por quién es el comprador.

--Son dos, y te van a sorprender porque no vienen de la gastronomía.

--Andá al grano.

--Uno de ellos es el dueño de las carnicerías LG, Lisandro Gastinel, y su socio en esto es el piloto de midget Rodrigo Perugini, que salió campeón el año pasado.

--Muy buena suerte entonces para ambos emprendedores, pero ahora que hago cuentas, hace dos años Marisú y su esposo, Néstor Scarano, ya tomaron nuevos rumbos.

--Sí, en abril de 2020 el Negro decidió no seguir con El Aguila, en Rodríguez y Urquiza y ahora fue el turno de El Aguila Roja, después de ocho años a cargo de Marisú.

--Muy buenos datos, pero que no decaiga y seguí tirando data, Juan.

--Tus deseos son órdenes. Por lo que pude averiguar, aunque estaría bueno que algunos datos también los consigas vos, je, je, Gustavo Banderet y Ceferino Martínez, este último director de Rentas de la Muni, vendieron un negocio muy conocido de la primera cuadra de calle Yrigoyen, donde vos seguramente te quedarías a vivir.

--¿Uno lleno de botellas? Que mala imagen tenés de mí.

--Exacto, y por lo que sé lo habría comprado el concejal Fernando Azcuaga y dos o tres socios más. Pero tengo más de ese rubro.

--Decime.

--El viernes cumple 50 años un palacio lleno de botellas que don Armando supo construir, con mucho esfuerzo, cerca de la Estación Sud.

--¿Te das cuenta que no me equivoco cuando digo que te quedarías a vivir en esos lugares?

--Me doy cuenta que lo único que te importa es difamarme.

--No te enojes Juan, veo que no has perdido el tiempo estos días, debés haber cafeteado mucho para conseguir buena data de los comercios.

--Para nada, los tiempos cambiaron, ahora no solo el café es fuente de info amigo, igual no tenemos que perder la sana costumbre de cultivar la amistad en estos lugares.

--Me parece muy bien, pero avanti, dame alguna otra primicia del sector.

--Pará, antes de seguir pidamos otra ronda de café.

--Podría ser un cortado, también.

--Por supuesto. ¡Tito... dos cortados en vaso y soda!

--¿Y…? ¿Para cuándo el otro dato?

--Bueno, te lo digo: está a la venta una archiconocida panadería.

--Ya sé, el año pasado me dijiste que Josecito Moro puso en venta Los Vascos.

--Naaa, a la que me refiero ahora está en Sarmiento y Witcomb.

--¿Qué pasó?

--Aparentemente venden el fondo de comercio porque se cansaron, se trata de un local que siempre trabajó muy bien.

--Ok. Te cambio de rubro. ¿Cómo está el tema de las obras municipales con este tema de la crisis económica?

--Acordate que el domingo pasado te dije que varias licitaciones se habían caído por falta de interesados. Ahora, por suerte, el jueves se licitó una obra importante de iluminación y al menos hubo un oferente. Esto hace que el expediente deba pasar, sí o sí, por el Concejo.

--Dame más detalles si tenés.

--Ok, se licitaron 1.400 columnas de alumbrado led y se presentó la empresa Insúa. La idea es que estos equipos sean colocados en barrio Universitario, Villa Rosas y Villa Mitre.

--Antes se hizo algo parecido en White y Cerri.

--Sí, y ahora saldrá a licitación la provisión de lámparas led por 40 millones de pesos. Si no hago mal las cuentas, a fin de año se habrán colocado casi 10 mil lámparas y columnas led (unas 9.500).

--Che, ¿y qué pasa con las obras de asfalto?

--El tema está complicado.

--¿Por?

--Porque son obras de mucha plata y con plazos de ejecución prolongados, es lógico que las empresas se guarden un poco.

--Desensillar hasta que aclare.

--Y sí, aunque en Argentina venimos desensillando hasta que aclare desde hace décadas. Nunca hay un rumbo consensuado, capaz de perdurar los gobiernos. Una pena realmente que la cosa no avance. Pese a todo y a todos, hay varios proyectos para Bahía en carpeta que están esperando un panorama claro, para invertir o para salir corriendo.

--¿Por ejemplo?

--Ya te iré contando, pero hay algunas iniciativas grandes vinculadas con la logística de la arena, los pozos de Vaca Muerta por parte de una petrolera. Por otro lado conozco el caso de alguna firma bahiense que le apunta al litio en el Noroeste.

--Profertil está en la gatera, ¿no? Esperando para salir a anunciar la construcción de su segunda planta.

--Sí, te lo dije tiempo atrás. La compañía espera que efectivamente comience el gasoducto desde Vaca Muerta a Salliqueló para anunciar su millonario proyecto.

--¿Y qué sabés de la ampliación del polo petroquímico que tenía en carpeta Dow? ¿Se cayó totalmente?

--No sé si totalmente. Mañana o pasado estará en la ciudad el titular de Dow Chemical y capaz anuncia alguna mejora en la planta local, pero de ese gran proyecto no volví a tener noticias. Ah, me olvidaba, tengo algo que te puede interesar.

--¿Alguna gran obra nueva?

--No pidas imposibles, pero finalmente se confirmó hace una semana.

--¿De qué hablás?

--Mañana al mediodía Vialidad Nacional habilitará un tramo de la futura autopista en la ruta nacional 33.Será a partir del kilómetro 17, a metros del IPES

--Ya era hora, ojalá que al menos ese proyecto termine pronto. ¿Qué más?

--Que vas a poder volverte a ir de mochilero a Bariliche en tren, como cuando éramos pibes.

--Ja,ja, no juegues con mis sentimientos, que se me pianta un lagrimón.

--Para nada, ayer en el programa de mis amigos Oscar e Iván, en Radio Nacional Bahía Blanca, el presidente de Tren Patagónico S.A. dijo que en 60 días comenzarán a correr trenes entre Viedma y Bahía Blanca, obviamente pasando por Bahía.

--Muy buena noticia, pero algo más debés saber.

--Mirá, si no se trata de un anuncio más, va a ser algo muy importante, pero acordate que dos días antes de las PASO de 2019 llegó un tren rionegrino a Patagones y no apareció más. De confirmarse, antes del verano podría haber un servicio de pasajeros y trenes de carga entre Plaza Constitución y Bariloche, pasando por Bahía.¿Qué tal?

-Ojalá, siempre hay que ser cautos porque los políticos suelen usar al tren como elemento electoral. ¿Algún otro tema antes de irnos?

--Sí, me enteré que el mago y artista local Juanjo Salce inicia una gira por España. Actuará en Alcalá de Henares, Segovia, Aranjuez, Salamanca, Valladolid, Madrid y Valencia. ¿Qué tal?

--Felicitaciones para un joven que crece. Pero qué te parece si vamos pidiendo la cuenta, ya es momento de ir a comprar los canelones…

--Dale, y yo a encender la leña, pero aunque bajó el blue, la carne sigue por las nubes.

--Tan mal no te va, amigo, así que no empieces a llorar miseria y pagá la cuenta.

--Acá tenés, lo que sobra es todo para la propina de Tito. Ojo con quedarte con algo.

--Ja,ja, andá, nos vemos el próximo domingo.

--Chau, hasta la semana que viene.