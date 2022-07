Lo que dijo el bahiense Marco Ciccioli acerca de su llegada al Top 10 de Italia

Por Ricardo Sbrana - rsbrana@lanueva.com

El rugby de Italia volverá a contar desde este año con presencia bahiense en el primer nivel. Por estas horas Marco Ciccioli lleva adelante la pretemporada con Rovigo Delta, club subcampeón del Top 10 2021-22 y campeón en la temporada previa.

El pilar derecho viene de recuperar ritmo de juego en RC Nimois, un club de Francia de la categoría Federal 1 con el que ascendió a Nacional 2. Este paso a Italia supone salir del “anonimato” que representa el ascenso galo (cuatro grupos de 12 equipos sólo en ese nivel) y tener otra vidriera.

“Rovigo es un club de Top 10, es un gran equipo profesional, que fue subcampeón en la última temporada y campeón en la anterior. Un club con mucha historia. Y a nivel rugbístico está uno o hasta dos escalones por encima de donde estaba (por Nimois)”, afirmó “Chicho”.

Ciccioli se formó y jugó en Sociedad Sportiva y en los seleccionados de la Unión de Rugby del Sur. Luego pasó a CASI, donde jugó tres temporadas el torneo de la URBA (2015 a 2018). De ahí se proyectó a los seleccionados nacionales, concretamente Argentina XV y hasta Los Pumas, cuando Mario Ledesma lo incluyó en su primera nómina de elegidos para el Rugby Championship 2018 (no sumó caps).

En ese momento, todavía siendo una promesa pero creciendo a pasos enormes, recibió un contrato como medical joker (recambio temporal) en la franquicia italiana Zebre. Disputó cuatro partidos en el torneo Pro 14 (United Rugby Championship, que agrupa dos clubes de Italia, Escocia, Irlanda, Gales y Sudáfrica, desde la temporada pasada).

Por eso su llegada a Italia es, en realidad, un regreso.

“Lo tomo con muchas ganas. Seremos dos pilares derechos durante todo el año, así que la idea es ganarme el puesto y jugar la mayor cantidad de partidos como titular. Sé que mi puesto es de bastante rotación. Por otra parte, ellos todos los años apuntan a salir campeones, lo cual será otro muy lindo desafío. Y muy difícil, porque la liga italiana está cada vez más competitiva, con más jugadores extranjeros y eso suma mucho al nivel de los equipos”, afirmó.

Rovigo cuenta con otros argentinos, por caso Lautaro Bazán Vélez, jugador proveniente de Pumas 7s que hizo su debut con Los Pumas en la serie ante Escocia. Además estarán Lautaro Casado Sandri, Facundo Ferrario y Rafael Lértora.

Ciccioli tiene 26 años y mide 1m90.

"Esta oportunidad me llegó en un muy buen momento. Durante la pandemia estuvimos casi un año y medio sin jugar o jugando muy poco aunque nos mantuvimos entrenando. Fue difícil. La experiencia en Francia resultó muy buena. Me sirvió para agarrar ritmo, jugar y recuperar roce. Y ahora con otro nivel de juego, otra preparación física me agarra bastante bien. Mientras estuve descansando en Bahía me mantuve entrenando, tanto en el club (Sportiva) como en El Galpón, el gimnasio de un amigo", dijo.

El cambio de país y de liga deportiva implica también insertarse en un tipo de juego diferente al que venía acostumbrado en Francia.

"Es un rugby italiano es más dinámico. El rugby francés le da más preponderancia a las formaciones fijas. Sin desmerecer al rugby italiano, pero el rugby francés es muy estratégico, muy de cancha, muy cerrado, con jugadores más pesados y no tan dinámicos. El italiano al revés: más dinámico. A mí me gusta más, pienso que me desenvuelvo mejor en este tipo de rugby", explicó.

Mirando a Europa

Por la edad, Ciccioli siente que su foco estará puesto en forma definitiva en el rugby profesional. En Italia o donde surja la mejor opción.

Con esto dejó en claro que ya no se ilusiona con alguna oportunidad en el seleccionado argentino.

"En su momento estaba en el sistema, venía jugando varios torneos y me surgió la posibilidad de irme a Zebre. Tuve la posibilidad de quedarme (en Zebre) y no lo hice porque había quedado con los entrenadores argentinos que volvía. Pero eso hoy está bastante más lejos", dijo.

"Si bien Argentina XV convocó a varios jugadores (argentinos) del extranjero, creo que no le están dando tanta importancia al europeo. Creo que hubo un sólo chico convocado de Italia, Gonchi García, de la liga donde jugaré yo. Que no es un torneo tan competitivo como un Top 14 o una Premiership inglesa. Pero no le apunto a volver. Hoy le apunto a volver al Zebre o al Benetton, a la primera liga europea", concluyó.

Será adversario de Veroli

Esta semana otro bahiense se sumó a un equipo del Top 10. Se trata del tercera línea Agustín Veroli (foto superior), jugador formado en el club Argentino y quien luego de foguearse en el rugby español afrontará su primera experiencia en Italia.

Lo hará con CUS Torino, el campeón de la Serie A 2021-22 y equipo que concretará su regreso a la máxima división italiana. Precisamente la temporada en la que Veroli jugó en un club de la misma categoría llamado VII Torino, del pueblo Settimo Torinese (provincia de Turín).

Ciccioli y Veroli pasaron a integrar el grupo de bahienses que se probarán en la élite del rugby italiano, como ya lo hicieron el segunda línea Juan Manuel Doria (San Gregorio de Catania), el hooker Bruno Mercanti (Petrarca Padova) y el apertura Bruno Mantovani (Rugby Reggio).