HyperX y la revolución de los teclados de gaming

por Nicolas "Naiko" Bahl para El Cubil del Mal / prensa@elcubildelmal.com

Cada teclado usuario es un mundo y hay un teclado para cada usuario. Esta variedad puede resultar un poco abrumadora, así que HyperX, el equipo de periféricos para videojuegos de HP Inc. y la marca líder en videojuegos y esports, te presenta las variantes disponibles para que conozcas todas las opciones a la hora de elegir un teclado.

Teclados de tamaño completo ( 100%)

Los teclados para gaming de tamaño completo tienen más de 100 teclas (entre 104 y 108 dependiendo de la región y de la disposición de las teclas de función). Cuentan con el teclado alfanumérico completo, un teclado numérico en el lado derecho y, entre medio, un grupo de teclas de navegación. Son útiles para personas que trabajan mucho con números, hojas de cálculo, contabilidad y entrada de datos. También son buenos para los aficionados a los juegos de simulación más complejos, como ARMA, o a los simuladores de vuelo, como Elite Dangerous, porque el enorme número de teclas les da un atajo para cada comando posible.

La mayoría de los teclados HyperX son de tamaño completo. El HyperX Alloy Elite 2 está pensado para gamers, streamers, y multi-taskers que necesiten más control en sus dedos, Con teclas multimedia especiales y una rueda de volumen de gran tamaño, este teclado tiene interruptores mecánicos con LED expuestos cubiertos por teclas HyperX Pudding traslúcidas para que la iluminación RGB tenga un brillo extra.

Con la barra de luz exclusiva de HyperX y con efectos de iluminación dinámicos RGB, el HyperX Alloy Core RGB es un teclado completo de membrana ideal para gamers que buscan ampliar el estilo y rendimiento con una inversión moderada. Con seis efectos de iluminación diferentes y tres niveles de brillo, es el equilibrio ideal entre esplendor y presupuesto. Incluye controles multimedia especiales y botones de acceso rápido para, por ejemplo, iniciar y detener fácilmente la música mientras juegas.

Tenkeyless o TKL ( 80%)

La traducción literal de “Ten key less” es 10 teclas menos. Pero en este caso "tenkeyless" se refiere a que el teclado no tiene la parte que se configura como la "máquina de sumar de diez teclas", no a que haya diez teclas menos. De hecho, los teclados TKL sólo tienen unas 87-88 teclas, el bloque alfanumérico, el grupo de navegación y una fila de teclas de función.

En esta categoría se destaca el Alloy Origins Core de HyperX, un teclado tenkeyless ultra compacto y robusto que libera espacio en tu escritorio para el movimiento del mouse. Cuenta con interruptores mecánicos con LEDs expuestos que permiten personalizar tu iluminación, crear macros y ajustar el Modo Juego con el software HyperX NGENUITY. Está construido con un cuerpo de aluminio sólido que lo mantiene rígido y estable cuando la acción lo requiera,

Teclados 60%

Si quieres un teclado portátil, o sólo necesitas WASD para mantenerte en la cima de tu juego, entonces un teclado del 60% puede ser para ti. Este teclado prescinde de todos los grupos de teclas que no sean el bloque alfanumérico, incluso de la fila de teclas de función de la parte superior. La mayoría de los teclados del 60% también eliminan el revestimiento de los bordes, lo que da lugar a una máquina de entrada de datos muy ajustada, delgada y media.

El teclado HyperX Alloy Origins 60 es un teclado de alta resistencia. Su tamaño reducido es ideal para mantener ordenados los escritorios más pequeños, hace que su transporte sea sencillo y es fácil de cubrir con una sola mano mientras se dibuja o se mueve el mouse con la otra. Cuenta con una estructura totalmente de aluminio y con interruptores HyperX que están probados para soportar 80 millones de clics. Incluye cobertores para teclas de PBT con funciones secundarias impresas para ubicar fácilmente cualquier funcionalidad adicional. Con el software HyperX NGENUITY es posible personalizar el teclado con macros y configurar perfiles de iluminación. Además, incluye efectos RGB por tecla, cubiertas de tecla adicionales, así como una tecla HX ESC.

Por supuesto, una de las grandes ventajas de los teclados mecánicos como dispositivo de entrada es que son personalizables y modificables según tus propias preferencias. Existen configuraciones más exóticas y eclécticas como el 75% y el 65%. Tal vez sientas que jugarías mejor con un microteclado que sólo tenga WASD y la tecla de espacio. Eres libre de jugar como quieras.

Este tipo de teclados son adecuados para FPS, MMO, MOBA o cualquier otro juego competitivo que no tenga elementos de simulación.