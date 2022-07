Olimpo, Comercial y Los Andes participaron de la reunión del Prefederal

Con la presencia de representantes de Olimpo y Comercial de nuestra ciudad (Estudiantes desistió a último momento), más Los Andes (Punta Alta), entre otros, se desarrolló una reunión vía zoom, con el objetivo de ir delineando el formato del Prefederal de básquetbol.

Olimpo y Los Andes están decididos a participar. Mientras que en Comercial evalúan la posibilidad. Necesitarían dos fichas menores de relevancia para poder intentar incursionar en este nivel.

El torneo será clasificatorio a la Liga Federal, tercer escalón a nivel nacional, después de la Liga Nacional y la Liga Argentina.

Además de los clubes mencionados, los otros que estuvieron por la Región IV fueron Costa Sud (Tres Arroyos), El Fortín, Estudiantes y Racing (los tres de Olavarría) y San Martín (Sierras Bayas).

Algunos de los que participaron de la reunión aún no aseguraron su presencia en el torneo.

La fecha límite para inscripción de los equipos será el 5 de agosto. Y se estableció fecha de inicio de torneo entre los días 26, 27 y 28 de agosto, finalizando el 30 de noviembre.

Una plaza en este torneo estaba reservada para Bahía Blanca y Liniers -el último campeón de Primera- no la tomó, por lo tanto, la Asociación Bahiense antes de ofrecerla a cada uno según mérito deportivo (entiéndase por cómo terminaron ubicados en el torneo local), le dio la posibilidad de inscribirse a los clubes de la ciudad.

Todos los equipos que jueguen el Federal pasarán por el Prefederal. No obstante, podrían existir invitaciones por parte de la Confederación Argentina.

La idea, en principio, es otorgar un ascenso y el otro otorgarlo por invitación.

La forma de disputa será en función de la cantidad de inscriptos. En caso de cerrarse en ocho participantes, se jugará todos contra todos a dos ruedas y, de incrementar el número, se dividirá en zonas.

En cuanto al armado de los planteles, probablemente se permitan seis jugadores mayores, de todos modos, el Federal se jugará con cuatro Mayores, dos Sub 23, cuatro Sub 21 y dos Sub 19.