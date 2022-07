Vóleibol: lo que pasó y lo que viene del bicampeón Liniers en la voz de sus capitanes

Por Mikel Iñurrategui / minurrategui@lanueva.com

(Nota publicada en la edición impresa)



Más de dos décadas tuvieron que pasar para que los Caballeros de Liniers se consagren bicampeones de la primera división del vóleibol local, luego de conseguir el torneo Apertura 2022, que organizó la Asociación Bahiense.

El Chivo, ganador del Oficial 2021, venció a Tiro Federal en la final (2 a 0), luego de quedarse con ambos partidos por 3 sets a 1.

Luego de ser el mejor equipo de la fase regular, el abinegro se impuso en el primer punto de la serie por 25-20, 21-25, 25-19 y 25-19 y en el segundo, jugado en cancha de Bahiense del Norte, lo ganó por 25-27, 25-17, 25-17 y 25-20.

De esta manera y demostrando el gran presente que atraviesa la actividad en la institución, el equipo que conduce Claudio Rodríguez volvió a ser bicampeón local como en 19999.

El capitán Tobías Fernández y el subcapitán Federico Camargo dejaron sus sensaciones tras la doble vuelta olímpica en poco más de siete meses.

-Me imagino que muy feliz, cuéntenme qué sienten tras el título…

-Tobías Fernández: Sí, con una alegría muy grande, la sensación de ser campeón siempre es linda y se disfruta muchísimo. Ver que el objetivo propuesto a principio de año se cumplió otorga una satisfacción enorme y te motiva a continuar por el mismo camino.

-Federico Camargo: Me siento satisfecho de cumplir el objetivo, de poder decir "valió la pena cada día de este semestre", que fue muy duro para mí personalmente. Levantarme a las 6 y acostarme a la una de la mañana del otro día casi todos los días, solamente descansando los domingos que eran días de partido.

-¿Cómo vivieron la final?

-TF: Ambos fueron muy parejos, nos enfrentamos a un rival que supo estar arriba en el marcador y exigirnos al máximo; gracias al esfuerzo de todo el equipo pudimos salir adelante y terminar festejando un nuevo título.

-FC: Personalmente sentí que pude haberla disfrutado más, pero ver qué cada día más gente disfruta, vive y alienta el voley me hace muy feliz y me hizo olvidarme de todo. Me hizo pensar en jugar al voley y nada más.

-¿Cuál fue la clave del equipo para ser bicampeon?

-TF: El trabajo y el compañerismo, lo cual son dos virtudes a destacar, no solo de los jugadores que conformamos el equipo que disputó estas finales sino también de todos nuestros compañeros que por distintas razones no han podido estar presentes en las últimas instancias. También quisiera agradecer a los dirigentes del club, a Lucio Martínez, a cada uno de los profes que forman parte del voley de Liniers, a mi familia y a todas las personas que nos apoyaron durante este torneo.

-FC: Creo que fue la experiencia de la Liga y conocer al otro equipo, acostumbrarse más rápido a la cancha, táctica, técnica, porque después en una final, el partido si se define entre equipos iguales. Lo gana el que más quiere, no el que tiene mejor equipo.

-¿Qué significa para ustedes haber logrado esto, algo que el club no conseguía hace tantos años?

-TF: Lo hablaba con Claudio, nuestro DT, quien me pasó una imagen del plantel bicampeón en 1999 y en esa imagen se lo ve a él, con el mismo número de camiseta que uso yo (11) ja, ja. Hoy años después, podemos repetir este gran logro para poner a Liniers en el lugar que se merece estar y que, esperemos, podamos seguir manteniéndolo durante mucho tiempo.

-FC: Es algo importante para mí, porque me gusta lograr cosas que no se hacen hace mucho o cosas nuevas. De todas maneras yo no lo había pensado, y no quiero quedarme con ser bicampeón, el objetivo es a fin de año repetir el campeonato.

-¿Qué significa ser el capitán y el subcapitán de este equipo para ustedes?

-TF: Es un compromiso que asumí a comienzos de este año, el cual me genera mucho orgullo y me pone muy contento saber que tanto el equipo como el técnico confían en mí. Estoy agradecido con mis compañeros y con Claudio, quienes a través de un trato de sumo respeto, están siempre para escucharme y corregirme.

-FC: Es muy lindo poder ser uno de los líderes de este grupo, para mí es re importante apoyarse entre todos y alentar. No solo gritando, sino cada día alentar a mejorar, tanto como jugador y como persona, no solo fuera de la cancha, sino también verse como alguien con el que podes contar afuera.

Además de este buen momento a nivel local, Liniers también se midió a nivel nacional en los últimos dos años habiendo jugado la Liga Federal 2021 y 2022 y, además, ya está clasificado a la 2023.

-Este logro demuestra que van por el camino correcto, ¿Creen que es así? ¿En qué tienen que hacer hincapié ahora?

-TF: Este logro demuestra que el trabajo realizado hasta acá es el correcto, nos marca el camino a seguir el cual consta de trabajo y responsabilidad. Ahora tenemos una semana de descanso, para que cada uno pueda visitar a su familia o simplemente descansar, y luego volveremos a los entrenamientos para afrontar la segunda parte del año, esperando lograr resultados tan satisfactorios como estos.

-FC: Por ahora vamos bien, no me gustaría que nos relajemos, nos falta mucho por seguir y más si nuestro objetivo es la próxima Liga. Me gustaría recibir apoyo del club en cuanto a nutricionistas, traumatólogos, preparadores físicos, gente que nos ayude a seguir el mejor camino para lograr la mejor versión posible de cada uno. Para el día de mañana poder pelear el torneo de vuelta, pensar en la Liga A2 y quién dice que a futuro poder jugar la A1, ¿Por qué no?