¿Todos somos Vicentin?

La emprendo contra vos, gorila, cajetilla, niño bien o -sencillamente- fruto de la prensa canalla, descendiente de aquellos que en 1930 se creyeron con derecho a tirar manteca al techo en Europa o en la estancia de papá. A vos, que menospreciaste a los “cabecitas negras” y las “patas en la fuente” aquel 17 de octubre del 45 y te referías al pueblo humilde como “aluvión zoológico”

Nunca te interesó averiguar que las villas surgieron después del 55 con la revolución fusiladora, y la deuda externa con solo ministros de economía liberales. Son las mismas a las que después llamaste movimientos sociales y hoy llamás planeros o choriplaneros. Ustedes -continuadores de aquellos- hoy son los mismos que se quejan de los cortes, de los piquetes, de los subsidios, convencidos de que aquí sobra gente, como Llach -economista de IDEA-, que escribió junto a Krieger Vasena: "Una argentina para 10 millones de habitantes”. Su nieto asesoró a Isidoro Cañones, el “domador de reposeras” durante 4 años.

Ustedes hacen cortes con apariencia republicana al grito de “queremos Pfizer” o, peor, “somos todos Vicentin”, o sea “somos todos delincuentes”. Socios de prepagas de salud que no tienen los pobres.

Vos, gorila, pertenecés a logias, organizaciones y fundaciones que ponen ministros y funcionarios.Has copado o comprado medios de comunicación con los cuales vas sembrando mediocridad en el pueblo. Te cuidás mucho de silenciar que de ninguna universidad privada salió premio Nóbel alguno desde 1958. Vos, gorila, cuando llegas a intendente, diputado o presidente, te hacés atender en los centros caros de salud y al pobrerío que lo descarten en una salita de mala muerte. Eso sí, te la pasás queriendo achicar el Estado, subfacturando lo que exportas o sobrefacturando lo que importás, y el negro lo guardás en un paraíso fiscal o lo trabajas con la mafia calabresa, pero después te lo pasás gritando contra el déficit fiscal.

Me tenés tan lleno que solo te voy a citar un ejemplo de lo que se escondía bajo la bandera gigante con la que pretendiste sacar chapa de republicano y defensor de la propiedad privada. Onganía le dio tierras publicas a Vicentin, sin pagar esta un solo peso. Con la dictadura de Videla, le dan a Vicentin el puerto de aguas profundas en Picardone del Río Paraná. Por cero peso. En 1982, Domingo Cavallo como presidente del BCRA, estatiza la deuda externa de más de 600 empresas, agraciando a Vicentin con millones de dólares. En 2001, Vicentin fuga 135 millones de dólares. En noviembre de 2019, por orden, de Macri, que le den 26 créditos más por 89 millones. Fiscalía de Santa Fe descubrió millonarias falsas declaraciones juradas.

A vos, gorila, eso no te escandaliza porque no tienen olor a sobaco, ni comen choripanes, ni se visten con pilchas de la salada ni hablan sin dientes porque les faltan las piezas blancas de los implantes. Estos son el subsuelo de la patria que no piensa en irse a otro paraíso sin inflación, como vos o tus hijos de gorila. Hay hambre, desocupación y faltan dólares. También faltan gasas en los hospitales. Demasiada desigualdad, así que,.. Estate atento, porque “ha de llegar muy pronto el día, gorila, / de acabar con este infierno / y haciéndose el pueblo del gobierno / con solo una ley se rija, / o es pa todos la cobija / o es pa todos el invierno.” (Arturo Jauretche).