Nelson Da Silva: "Ya le convertí un gol a Villa Mitre, me gustaría repetir"

Por Javier Oscar Schwab / jschwab@lanueva.com

Nelson Da Silva apareció el sábado entre los once iniciales de Olimpo para jugar contra Sansinena. Para sorpresa de los presentes, acostumbrados a ver a Luis Vila entre los titulares, la pregunta que se instaló en la platea del Carminatti era saber si el delantero de Tornquist estaba lesionado o si se debía a un cambio táctico.

Sin dudas Carlos Mayor sorprendió con la variante, aunque luego afirmó que venía observando el buen trabajo del catamarqueño en las prácticas y que para este partido consideraba que era la mejor opción.

"Le venía metiendo con ganas, quería esta oportunidad. Cuando Carlos me dijo que iba a jugar me puse muy feliz. El profe me dio la posibilidad y creo que la aproveché", dijo Da Silva, quien rápidamente, al finalizar el partido, se dirigió a la zona de periodistas con la ropa de jugador todavía puesta.

-Ni siquiera tuviste tiempo de bañarte.

-Jajaja. Salimos todos apurados para dar notas (risas). Cuando se gana el ánimo es el mejor. En mi caso tuve la suerte de hacer un gol y de asistir en el primero; creo que cumplí con la función que me pidió el técnico, porque sabíamos que ellos tienen centrales altos y ahí pude encajar bien.

-Y pudieron ser dos goles si ese zurdazo cruzado tenía mayor justeza.

-Uhhh. Ese se fue por poquito, al lado del palo. Miré, le pegué fuerte cruzado, pero la pelota no quiso entrar.

-En tu puesto hay mucha competencia, tenés que estar siempre diez puntos.

-Es que llegaron refuerzos de jerarquía, jugadores con rodaje en otros equipos. Venía jugando Luis, también lo hizo Blanco y ahora me tocó a mí. Y también se está recuperando Pepe (Ledesma). Por suerte hay variantes y un buen grupo en una linda competencia.

"Para mi no es casualidad que estemos primeros. Al haber tanta competencia de buenos jugadores te obliga a estar siempre bien preparado. Si te toca entrar tenés que jugar mejor que el que salió. Pero como el torneo es largo no tengo dudas que todos vamos a tener la chance", señaló Da Silva.

-Los primeros 15 minutos con Sansinena fueron complicados. Incluso, Guido le tapó una pelota de gol a Amieva.

-Nos ha pasado en otros partidos, los rivales salen a presionar y buscar su gol en nuestra cancha. Por ahí nos costó un poco encontrarle la mano a Sansinena, pero sabemos que también somos muy fuertes en ataque y que si nos convierten podemos dar vuelta el resultado.

El "9" al acecho, esperando el error del arquero. Da Silva aprovechó su chance.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

-¿Cómo hacen para reaccionar ante la adversidad?

-Con paciencia, eso nos tramite el técnico. Si nos convierten vamos para adelante, pero con orden. Cuando se nos abre el arco pasamos a ser un equipo difícil para cualquiera.

-Se viene un viaje a Bolívar y luego el clásico con Villa Mitre.

-Primero pensar en el miércoles y después en el clásico. Lo estamos esperando, queremos ganar porque nos daría un envión anímico muy importante.

-¿Por no venir con tanto ritmo, te bancás la seguidilla de partidos?

-Me banco todo. Físicamente estamos bárbaro, tenemos un profe muy exigente. Igual no lo decido yo; si fuera por mi no me saca nadie, jajaja.

-Si tenés que elegir uno de los dos partidos, ¿cuál jugarías?

-Nooo. Quiero jugar los dos.

-Podés elegir uno.

-El clásico no me lo quiero perder. Ya le convertí un gol a Villa Mitre, me gustaría repetir.

-Jugando para Peñarol (San Juan).

-Sí, el año pasado me tocó. Y ojalá me vuelva a tocar con la camiseta de Olimpo, porque sería muy emocionante. En los clásicos el jugador siempre quiere jugar bien.

-Tus compañeros dicen que sos cuartetero y que tu ídolo es Walter Olmos. ¿El folklore, tan apegado en tus pagos, no te gusta?

-¿Cómo? El folklore es lo más importante, jajaja. Pero yo crecí escuchando a Walter Olmos, que es de mis pagos, me tira un poco más, jajaja.

"Quiero aprovechar para mandar un saludo a mi familia, a la gente de Catamarca. Y el gol es para mi mujer (Nerina), que está conmigo acompañándome".