Aseguran que el alto nivel de internaciones se debe a patologías estacionales

Después de que desde algunos entes de salud públicos bahienses advirtieran que los espacios de internación y las guardias se encontraban saturadas y no quedaban lugares libres para nuevos enfermos y/o accidentados, desde el Hospital Municipal se aclaró que esta situación se debe a problemáticas estacionales y se explicó que ocurre normalmente en esta época.

Desde la semana pasada, se indicó, se cuenta con un nivel de ocupación de casi el 100 por ciento en todas las salas de internación del centro de salud: en terapia intensiva, por ejemplo, se están utilizando 12 de las 13 camas disponibles; lo mismo ocurre con 32 de 38 lugares en cirugía; en clínica médica hay pacientes en las 40 camas disponibles, mientras que en la guardia médica se utilizan 16 de los 19 lugares.

“Estamos desde hace días con una ocupación casi plena en todas las salas de internación -señaló a “La Nueva.” la vocera del hospital, la doctora Graciela González Prieto-. La situación se viene sosteniendo desde la semana pasada”.



Graciela González Prieto



Al respecto, manifestó que las patologías que se están observando son típicas de la época, a las que se suman otras que no se observaban en tal volumen desde hace unos años, debido a las restricciones que se dieron durante la pandemia de coronavirus.

“Por ejemplo, tenemos muchos casos de gripe A, que el año pasado no veíamos; lo mismo con casos sospechosos de Covid, a lo que se suma un internado por esta enfermedad”, explicó.

La médica confirmó que esta no es una situación anormal, sino que ya ocurría durante otros años.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

“Esto tiene que ver con el adelanto de algunas patologías; también estamos tratando de ponernos al día con algunos servicios quirúrgicos”, dijo.

González Prieto manifestó que las guardias son un sitio muy ágil, al que los pacientes llegan, son diagnosticados y después se los deriva a internación, observación o externación, por ejemplo. En ese sentido, volvió a reclamar la conveniencia en que la gente acuda a los primeros estadíos del sistema de salud ante determinadas dolencias.

“Uno insiste en que la gente use en forma razonable todos los recursos de salud. Es decir, si se puede acudir a una sala sanitaria por una dolencia que no implique una radiografía o un electrocardiograma, debe hacerse así; en caso de tener un problema agudo, nadie le va a decir que no acuda a la guardia”, advirtió.

Al respecto, recordó que en las salas médicas trabaja personal médico calificado.

“Además, esto ahorra tiempo y dinero a la gente”, explicó.

La médica recalcó que las guardias son lugares de emergencia y que “por eso le pedimos a la gente que haga un uso razonable y racional de ese servicio”.

“Es decir, allí tienen que llegar personas con riesgo de vida”, manifestó.