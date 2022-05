Gestiones para que empiece una gran obra vial y habrá que cuidar las cubiertas

--Hola, Juan. ¿Viste? Ya están casi clasificados en la Libertadores.

--Ustedes, previo intercambio de regalitos en Bolivia, también.

--No empecemos con las chicanas que la historia de ustedes está minada, mejor no me hagas hablar.

--Uhh... no te enojes, José María, veo que hoy viniste con poco humor.

--Je, je, para nada, solo que en ese tema deberías ser más prudente, pero mejor pasemos a nuestros habituales temas comerciales, ¿dale?

--Sin duda, algo para destacar es la inauguración de la planta panificadora central de la Cooperativa Obrera. Fue el jueves y se concretó tras una gran inversión en Brown 1475.

--Es verdad, una gran apuesta por parte de una firma bahiense que no deja de crecer en el país y en la ciudad.

--Fijate que tiene una superficie aproximada de 3.600 metros cuadrados y la planta fue acondicionada para la producción de tortas, budines, facturas, panes para panchos y hamburguesas; pizzas, etc., etc., para Bahía Blanca y zona de influencia.

--Algo habrás ligado, ¿no?

--Cero, ja, ja.

--Mmm... Seguí con alguna otra novedad.

--Te voy a contar algo que le pasó a un amigo en común, el Colo del Noroeste.

--Ya sé, seguro lo corrieron los perros mientras caminaba...

--No, nada que ver. Me contó que con el tema del valor de los neumáticos, además de estar difícil conseguir lo que uno busca, los amigos de lo ajeno están haciendo de las suyas.

--Hasta acá ninguna novedad, Juan.

--Esperá que sigo. Resulta que el Colo fue a dos grandes comercios a comprar tuercas antirrobo y le comentaron que no hay. Hace muchos años el tema era el robo de los estéreos, ¿te acordás? Ahora son las cubiertas.

--¿Tan grande es la demanda?

--Así parece. Mucha gente se está volcando a emplear ese mecanismo antirrobo ante la escasez y los altos precios. Los comerciantes le dijeron que ni ellos ni el distribuidor de Buenos Aires tienen y que la venta aumentó muchísimo. Obviamente me fijé en Internet y hay, solo te comentó lo que pasa acá.

--Me dejás preocupado...

--Acá por ahora el tema no es grave, pero en Buenos Aires y Mar del Plata resulta algo muy común. El precio es un factor clave, todos los meses aumentan entre 5 y 6 por ciento promedio y encima cuesta conseguirlas.

--¿Tenés cifras?

--Este mes, en el caso de una de las firmas más importantes, las más chicas aumentaron 6,5 por ciento y las más grandes, rodado 17 para arriba un 9 por ciento. A esto sumale que a partir del 1 de mayo aumentó la tasa de interés del plan Ahora 12 y Ahora 18.

--Terrible.

--Sí, te tiro algunos ejemplos: una cubierta rodado 13: 21.000 pesos de contado cada una y 25.600 pesos con Ahora 12. En el caso de las rodado 16, para vehículos como Ford Focus, Toyota Corolla, etc, 42.800 pesos de contado y 52.500 con el plan Ahora 12.

--No quiero ni pensar en el caso de una camioneta. ¿Tenés valores?

--Para una pick up 4x4 76.200 pesos de contado cada una, y 93.000 con el plan Ahora 12.

--Indudablemente la inflación está haciendo estragos.

--No tengas dudas, pero hay algo peor, está haciendo estragos en el rubro alimentos. Ya llevamos un 62 por ciento anual si comparamos a abril de este año con abril de 2021.

--Esto castiga sobre todo a los más pobres.

--Claro, automáticamente sube la línea de indigencia y pobreza y cada vez más familias caen en ese sector.

--Sin ir más lejos, en Bahía Blanca tenemos más de 100 mil personas que son pobres sobre un total de 300 mil.

--Me hacés acordar lo que comentaste el domingo pasado sobre el aumento del número de comedores en Bahía y de la ayuda oficial.

--Y sí... pero lo peor es que quienes conocen del tema dicen que esto no va a mejorar, en el mejor de los casos va a seguir igual.

--Bueno, paremos la moto aunque sea un minuto y mientras pedimos otra ronda de café tirá algo positivo de la economía. Si es necesario raspá el fondo de la olla pero cambiemos, por favor, el tono un momento.

--Ok. Gracias a mi amigo PP, el otro día tuve acceso al informe de mercado laboral marzo 2022 de Michael Page, una de las consultoras más prestigiosas.

--¿Y qué dice?

--Al realizar una comparativa en los índices de desempleo de profesionales, este indicador continúa en descenso con relación a marzo de 2021, cayendo en Argentina del 13% a un 4,2%. Te lo traduzco: esto marca una buena tendencia para el trabajador calificado, hay generación de empleo.

--Te entendí, no necesito traducción.

--Te digo más, cada vez es más frecuente la demanda de perfiles híbridos en diferentes sectores, lo que marca una clara necesidad de profesionales altamente capacitados con experiencia en el uso de herramientas tecnológicas y análisis de datos para desarrollar nuevas soluciones en un mundo cada vez más digitalizado. Pero también menciona otro dato interesante.

--Decime.

--Muchas empresas salieron a buscar perfiles senior que hubieran pasado por alguna crisis previa, para responder a la demanda de líderes resilientes con habilidades de transformación cultural y perfiles disruptivos que trabajen en soluciones innovadoras para posicionar la empresa y generar rentabilidad. Buen tema de debate para la peña Don Pedro, ¿no?

--Aguanten los veteranos ja, ja. Ahora volvamos al tema de la inflación y decime cómo repercute en las obras públicas. Supongo que hay partidas acordadas el año pasado y todavía la plata no llegó.

--Suponés bien. Esto también impacta duro porque los valores aumentaron, como mínimo, un 30 por ciento, por eso existe mucha preocupación entre los intendentes. Te doy un ejemplo: para Bahía hay previstos 300 millones de pesos del Fondo de Infraestructura Municipal que se votó en diciembre, y hasta el día de hoy aún no se firmaron los convenios con Provincia.

--Ya se perdieron cinco meses.

--Y sí, encima a eso sumale dos o tres meses de proceso de licitación y adjudicación. Por eso te hablo de un 30/40 por ciento de esa plata que ya se perdió. Incluso hay empresas que no quieren cotizar por la incertidumbre reinante.

--Hace rato que no me comentás de la obra de Circunvalación Norte, entre Cabrera y La Carrindanga. Fue licitada el año pasado y ni noticias.

--El otro día estuvo en Bahía, por las obras de agua, Franco La Porta, jefe de Gabinete del ministro de Infraestructura, Leonardo Nardini, y le dijo al intendente Gay que ya tomaron contacto con Esuco, la empresa que presentó la mejor oferta en la licitación, para ver si la mantenían o arreglaban una redeterminación.

--Esa es una obra clave para que toda la avalancha de camiones que llega al puerto desde la 33 no genere inconvenientes.

--Exacto, y la cantidad es cada vez mayor. Tengo entendido que el jueves que viene, en La Plata, Gay y Federico Susbielles se van a juntar con Martín Insaurralde, jefe de Gabinete de Ministros de la provincia de Buenos Aires.

--Y claro, es un tema que también atañe al puerto.

--Sí, ahora que el tema del agua parece encaminado, la prioridad es esta obra. Los dos irán para pedir el inicio rápido de una iniciativa clave para Bahía.

--¿Qué más?

--El martes va a estar en la ciudad el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis.

--¿Cuál es la agenda?

--En realidad va a un distrito de la zona, pero obviamente viene en avión a Espora y va a pasar por Alsina 65 para hablar de temas locales. Incluso, si tiene tiempo, va a recorrer la obra de El Cholo, donde los trabajos marchan lento pero avanzan. Me dijeron que el jefe comunal le va a plantear la cuestión del entramado vial de acceso a los puertos, por ejemplo.

--¿Algo más de obra pública?

--Sí, parece que la Muni se cansó de esperar que Provincia cumpla lo que prometió para la autovía Alfonsín.

--¿A qué te referís?

--Ese tramo de jurisdicción provincial necesita varias mejoras y la Municipalidad decidió poner entre 5 y 6 millones de pesos para licitar una semaforización completa de la intersección con calle Tres Sargentos, un cruce realmente peligroso.

--Coincido Juan, pero antes que me olvide, el otro día vi una foto del presidente de la Unión Industrial de Bahía Blanca reunido con el presidente de YPF. Seguramente algo más de ese encuentro tenés.

--Así es, Gustavo Elías fue recibido por Pablo González y por Pablo Barcelona (jefe de asesores de la presidencia de YPF y director del Enargas). La reunión estuvo enmarcada en los planes estratégicos que tiene la petrolera para Bahía, tanto en el desarrollo de lo que puede ser el aprovechamiento del gas de Vaca Muerta, en la planta de GNL, la ampliación de empresas que YPF controla y en la búsqueda de ser la plataforma en tierra de la producción petrolera offshore, si es que se descubre, como se supone, petróleo.

--Como has venido diciendo, si las sospechas se confirman el perfil productivo de la Provincia puede cambiar, tal como sucedió en Brasil, incluso con un gran desarrollo bahiense.

--Exacto, desde la UIBB se dijo que Bahía está preparada para este tipo de proyectos al venir de una cultura industrial y contar con infraestructura, además de ser una ciudad que está madura desde lo político para que cobijar este tipo de actividad, siempre respetando el medio ambiente.

--La capacidad ociosa en materia de reparaciones navales en Puerto Belgrano, ¿también es un punto a favor de la región?

--Exacto, sobre todo para una actividad como la offshore que demandará mucho trabajo en ese rubro.

--¿De la planta terrestre se sabe algo?

--Según la agencia oficial Télam, YPF vuelve a la carga para construir, junto a otras petroleras, una planta terrestre para exportar GNL en Bahía Blanca. Obviamente, el tema pasa por juntar la platita necesaria, que no es poca, unos 5 mil millones. Por otro lado TGS y Excelerate también desempolvaron sus planes de construir una planta, aunque de menor escala, en el área portuaria.

--¿Algo más?

--Sí, un pedido de disculpas porque el domingo pasado te dije que una tradicional empresa local de logística, cuyo responsable es actual piloto del Fiat Uno y además nos supo representar en el TN clase 2, está construyendo su nuevo centro de logística, desde los cimientos, pegado al ex mayorista La Loma.

--Me acuerdo. ¿Qué pasó?

--En realidad no es el piloto, sino un familiar homónimo con el cual no tiene ningún tipo de relación. Simplemente quería hacerte la aclaración.

--Oka, perfecto. Juan, vos que conocés el mundillo gremial, hubo una cosa que me llamó la atención. Escuché a muchos empleados mercantiles quejándose porque habían cobrado menos este mes que en abril.

--Es verdad. Eso sucedió porque el acuerdo salarial que se cerró el 21 de abril no fue homologado hasta el martes pasado, cuando los sueldos ya estaban liquidados. A eso se sumó que los mercantiles empezaron a aportar para la jubilación por parte del salario acordado en 2021, que todavía era no remunerativo. Por eso hubo una diferencia desfavorable para los trabajadores.

--¿Y ese aumento anunciado oportunamente lo pierden?

--Noooo. Los empleadores van a tener que liquidarlo en forma retroactiva. Pero hasta donde sé, sólo los comercios de mayor tamaño pagarán la diferencia esta semana, mientras que la enorme mayoría de los negocios medianos y chicos tiene previsto postergar el pago retroactivo de la diferencia con la nueva paritaria para el mes próximo.

--Ante el avance de la inflación, otro gremio que pidió reapertura de paritarias fue el de los municipales, con el apoyo de los trabajadores de la salud.

--Y eso que se firmó un acuerdo hace poco más de un mes. Más precisamente el 18 de marzo, cuando se pactó un incremento del 46,3% acumulativo dividido en 6 tramos.

--¿Ya quedaron abajo en los índices?

--No tanto. Por ahora apenas un par de puntos, pero la estimación de Miguel es que el porcentaje acordado hasta diciembre va a quedar desfasado en mucho menor tiempo. Y por eso le solicitó al Ejecutivo sentarse a dialogar nuevamente.

--Sigamos recorriendo el espinel.

--Ok, vamos con un par cortitas. La primera, y preocupante, es la falta de vacunas antigripales de Pami. La gente se queja y les dicen en las farmacias que no mandan o las envían a cuentagotas. Acordate que en Bahía hay 130 farmacias y sólo 50, al ser optativo, colocan antigripales del Pami.

--¿Y la otra?

--El martes 17 viene Martín Tetaz a Bahía. Quiere ser candidato de la UCR a gobernador de la mano del intendente de Puan, Facundo Castelli.

--Anotado. ¿Tenés algo del campo antes de irnos?

--Una buena: faltan últimos detalles para la confirmación oficial del regreso a la presencialidad en la exposición de Bordeu que, por la pandemia, en los dos últimos años se realizó en forma virtual.

--Volverá a ser como siempre entonces…

--Y un poco más, porque en los últimos meses se realizaron obras estructurales en el predio de la Sociedad Rural y en la ampliación de espacios para estands de exteriores, que ya te los había comentado.

--¿Seguirá el streaming?

--Aún no está decidido, pero en razón de los buenos resultados de la implementación por la crisis sanitaria, ya que hubo gente de distintos sitios del mundo que accedió a las juras y a las ventas de los reproductores, es altamente probable que quede instalado, y en forma definitiva.

--¿La fecha será la de siempre?

--Inamovible: el primer fin de semana de octubre. Es decir, se prevé empezar el jueves 29 de septiembre, con el arribo de los animales, y concluir el lunes 3 con el remate. Y acá bajo el martillo.

--Me parece bien, levantemos campamento y andá a prender el fuego. Si es que vas a cocinar algo.

--Sabés que eso no se negocia, aunque sea una salchicha. Nos vemos el próximo domingo.

--Qué humilde. Ni vos te la creés. Dale, hasta la semana que viene.