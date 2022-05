Qué dijo el argentino que perdió la subasta de la camiseta de Maradona a 17 segundos del cierre

“Estoy triste porque pensé que la ganábamos, porque detrás de mí había mucha gente que acompañó esta cruzada. Este sueño nos movilizó para venir a Londres. Era llevar esta camiseta a Argentina para poder compartirla”, dijo Marcelo Ordas luego de no poder comprar la camiseta que Diego Maradona usó en los cuartos de final del Mundial de México 1986, cuando hizo los goles contra Inglaterra.

“Estoy triste por no poder llevarla a casa para que esté con todos los argentinos. Del otro lado había gente de Medio Oriente con muchos más recursos económicos, no históricos y pasionales como los nuestros”, expresó a un programa de Radio Metro.

Ordas es dueño de una de las colecciones más grandes del mundo de camisetas y tenía el apoyo de otras personas. Fue a Inglaterra con la ayuda de personalidades del fútbol, como el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la de una de las máximas figuras del Barcelona de España.

“Podría nombrar 100 personas, pero al primero que quiero nombrar es a Claudio Tapia, que me llamó y se puso a disposición de manera personal. Si bien me dijo que tenía el apoyo de AFA, me dijo que iba a buscar recursos personales, de amigos. Y hoy a la mañana Gerard Piqué. Yo vivo en España y tengo una relación con Piqué. Me dijo ‘Sé lo que significa esa armadura para los argentinos’. Y también aportó”, contó.

Marcelo admitió que su oferta de 7.5 millones de libras era la mejor y que estuvo a segundos de poder comprarla. “Fuimos la mejor oferta y faltaban 17 segundos, justo ese número”, comentó. “Ellos pujaron un último valor al que ya no podíamos llegar, porque la casa te dice hasta cuándo podés pujar según tus recursos y nuestro máximo era ese”, agregó.

Igualmente, el coleccionista contó que intentará ponerse en contacto con el comprador para que la camiseta pueda ser exhibida en Argentina en octubre, para celebrar el cumpleaños de Maradona.

“Nos gustaría tener una charla con ellos, para tratar de todos los modos posibles llevarla en el mes de octubre a Argentina y poder exhibirla para el cumpleaños de Diego. Estamos aguardando acá en la casa para poder reunirnos”, expresó.

La subasta llegó a 7.142.500 libras (USD 9,2 millones) y la casaca quedó en manos de un postulante de Medio Oriente, convirtiéndose en el artículo deportivo más caro que se haya vendido. El récord vigente era de una camiseta de los Yankees de Nueva York, usada por Babe Ruth entre 1928 y 1930, que se vendió en 5,64 millones de dólares en una subasta el 15 de junio de 2019. (Infobae)