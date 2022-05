Sueldos de concejales: "En mi caso son 106.000 pesos y los voy a devolver", dijo Gabriela Schieda

La exconcejala del bloque Arturo Illia Gabriela Schieda dijo esta tarde en LU2 que se enteró por los medios que le habían liquidado mal el sueldo durante 2020 en el Concejo Deliberante y dijo que "ese dinero de los contribuyentes fue mal pago y hay que devolverlo".

Schieda es una de los 23 concejales que cobraron de manera errónea poco más de 4 millones de pesos de más en el ítem por antigüedad, algo que se detectó sobre la rendición de cuentas del año 2020. Ahora el Tribunal de Cuentas de la Provincia reclama que el dinero sea devuelto.

“No me hice la otaria. En mi caso son 106 mil pesos los que habría que devolver, y es lo que haré. Entiendo que la gente esté enojada”, indicó al programa Noticias en compañía.

"Cuando arranqué como concejal, una contadora me liquidaba y ella se encargaba de todo. Nunca supe si estaba ganando bien o si nos estaban descontando bien, no soy contadora y no tenía ni idea", expresó Schieda, quien entró al Concejo en 2017 por la coalición de Cambiemos.

"Estamos con un tema de salud de mi papá muy complicado. Venía de la casa de él el viernes a la noche y me llama mi mamá para decirme que en La Nueva. estaba mi nombre y que debía plata. Nos fuimos enterando a través de los medios. No entiendo si se sabía en aquel momento, por qué se ocultó. Al ser unibloque no tenía secretario, nunca me enteré de nada", dijo.

"Quedé tan anonadada como quedaron todos los contribuyentes. Al dia de hoy no fui notificada por nadie. Cuando trabajé de gestora nunca quedé debiendo un peso, al contrario, me quedaron debiendo a mí. Creo que el intendente es ajeno a esto, confiaba en la gente que tenía que hacer su trabajo, así que estimo que Héctor [Gay] no tiene nada que ver", sostuvo Schieda, quien es la primera involucrada en hablar públicamente del tema.

"Mi papá me vio mal y me dijo que después de su cirugía veíamos si podemos vender algo para poder devolverlo. Es dinero de los contribuyentes que si fue mal paga, hay que devolver. Cuando llegue el momento lo llamaré a Hector para ver cuál es el proceso de seguir", aseguró.

Schieda también criticó que los concejales no hablaran sobre el tema. "Hay tanto enojo con la política que este silencio no hace bien, y después caemos todos en la misma bolsa. Nunca me escondí y nunca jamás me quedaría con un peso de los contribuyentes, es entendible el enojo de la gente, pero no todos somos lo mismo", expresó.

"Me enteré hoy que sacó un comunicado el bloque del Frente de Todos, pero estuve viendo los demás concejales y no he visto ningún tipo de expresión [en las redes sociales] y tampoco los he escuchado en los medios. Ese silencio produce que caigamos todos en la misma bolsa. No sé por qué tanto silencio si uno no tiene mala fe", agregó Schieda.

La exconcejala también afirmó que sus declaraciones juradas "están a la vista". "Siempre milité, aunque siempre trabajé en lo privado. Entré al Concejo alquilando y con un Megane 2008 y salí del Concejo alquilando y con el mismo auto, pero que me lo chocaron y el seguro no me lo cubre. No todos usamos la política como sinónimo de buena vida, para mí siempre fue vocación de servicio", comentó.