Prevención de delitos digitales: en Bahía existe un promedio de 4 denuncias diarias

Desde hace tiempo, especialmente a partir de la pandemia y las limitaciones que impuso, las personas estamos cada vez más vinculadas al entorno digital.

Esta situación benefició en muchos aspectos, pero también lo volvió un escenario en el que los delitos informáticos están a la orden del día.

En nuestra ciudad, según indicaron fuentes oficiales, en los primeros tres meses del año se denunciaron un promedio de cuatro casos diarios de este tipo de situaciones.

También trascendió que en la actualidad la Fiscalía trabaja en unas 600 denuncias que se presentaron durante 2022.

El dato no es menor y alertó a los integrantes del Observatorio del Uso de Redes Sociales, que funciona desde 2018 en nuestra ciudad y está conformado por unas 30 personas que representan a 20 organizaciones.

Esto determinó que se decidiera, entre otras acciones que llevaran adelante en los próximos meses, poner en marcha un fuerte trabajo para la prevención de esta problemática.

“Dentro del observatorio se encuentra el fiscal Rodolfo De Lucia y nos comentaron que empezaron a abocarse en los últimos tiempos a delitos digitales, a partir de un caudal muy grande de denuncias que se recibieron”, comentó Leiza Brossy, vocera y coordinadora en la ciudad de la ONG Argentina Cibersegura.

“Entendemos que es un fenómeno que se viene dando desde hace tiempo, pero quizás ahora la gente se anima un poco más a denunciar y se habla más del tema”, continuó.

La gente debe saber

La joven, quien en el Observatorio se desempeña como referente de la comisión de Comunicación y Difusión, admitió que ante esta situación “entendemos que tenemos que salir a hablar de este tema, porque en todo lo que es el delito digital lo más importante es la prevención y concientización, que la gente sepa a qué debe estar atenta y qué cosas tener en cuenta”.

Brossy describió que “se ven ciertos patrones o modalidades que se repiten”.

En este sentido, destacó, entre las más comunes, maniobras como el robo de datos para solicitar préstamos on line, o el hackeo de cuentas de Instagram o WhatsApp, para luego estafar a los contactos con la supuesta venta de dólares.

“Antes te golpeaban la puerta y se producía lo que denominan como el cuento del tío, mientras que ahora utilizan el entorno digital”, señaló.

Seguridad

La joven dijo además que “es importante que la gente sepa cómo proteger sus cuentas o qué aspectos debe verificar antes de realizar una compra, como investigar la página, ver opiniones o de qué tipo de vendedor se trata”.

Del mismo modo, resaltó la importancia de utilizar en las distintas cuentas de redes sociales el doble factor de autenticación.

“Es algo que se encuentra en prácticamente todas las plataformas digitales y mucha gente no utiliza. Hay que tener más presentes estas medidas de seguridad”.

También explicó que las características de las víctimas han variado.

“Nos comentaban que antes generalmente veían que eran adultos mayores, pero que ahora le pasa también a gente joven”.

“En todo lo que es delito digitales sostengo que uno piensa que el que está del otro lado va a obrar de buena fe como nosotros y esto no siempre es así. Los criminales están viendo permanentemente nuevas modalidades o estrategias de engaño”, opinó.

Decisión importante

Desde los distintos estamentos subrayan la necesidad y la importancia de denunciar este tipo de delitos.

Al respecto, Brossy manifestó que “es importante que se denuncie, porque de esa forma también se pueden observar las modalidades que los delincuentes llevan adelante y alertar sobre lo que está sucediendo”.

Al mismo tiempo, consideró que si bien es importante el número de presentaciones ante la Fiscalía, también lo es la cifra de hechos que no son expuestos.

“Es muy probable que haya otro gran número de casos que no se denuncien, porque no saben si es un delito o no, porque la víctima no tiene claro cómo hacerlo o porque no se animan por vergüenza”, concluyó.

La compra que es una estafa

Modalidad. Desde la Fiscalía alertaron sobre hechos ocurridos recientemente, con estafas producidas con la venta de elementos en la plataforma Marketplace, de Facebook.

Maniobra. Los investigadores establecieron que un supuesto interesado se comunica con el vendedor y coordina la compra, para luego indicarle que cometió un error en el depósito del dinero y envió un monto superior al acordado.

Engaño. Los delincuentes suelen exhibir un falso comprobante de depósito y le indican al comprador que la cuenta se bloqueó. Mediante engaños le hacen descargar una aplicación (TeamViewer QuickSupport), que habilita el acceso remoto a cualquier dispositivo y termina cediéndoles involuntariamente el manejo del homebanking. También lo pueden convencer para trasladarse hasta un cajero y generar un token a través del cual acceden a la cuenta de la persona damnificada para solicitar préstamos y realizar transferencias de dinero.