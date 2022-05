Reclamos de bahienses que no fueron censados: el mail del INDEC rebota y el 0800 da ocupado

Concluyó la jornada de censo y, como suele ocurrir, no todas las viviendas recibieron la visita del censista. La particularidad de este año respecto de censos anteriores (el último fue en 2010) es que el uso de redes sociales y sistemas de mensajería telefónica está mucho más difundido y, entonces, los reclamos se amplifican.

Tanto en redes como en mensajes a medios de comunicación, muchos bahienses expresaron su malestar por no haber podido completar el trámite, ya sea para entregar el código del formato digital o para contestar de manera presencial las preguntas.

Una de las quejas frecuentes es que las vías de comunicación oficiales para comunicar que no pasó el censista no funcionan. Vecinos aseguran que el mail censo@indec.gob.ar rebota y que el 0800-345-2022 da ocupado.

"Buen día, por la cortada de 19 de Mayo al 900, NO PASÓ el censista. El 0800, siempre ocupado (otros números difundidos tampoco funcionan), mandé mail y rebota. En marzo hice el censo digital, mi parte la cumplí, el Estado NO. Soy Mónica", es uno de los mensajes de WhatsApp que llegó al programa Panorama, de LU2.

Según pudo constatar La Nueva, el 0800 suele dar ocupado pero, ante la insistencia, funciona. Eso sí, hay que armarse de paciencia hasta que algún operador atienda. Respecto del mail, este diario pudo constatar que los mensajes enviados no llegan. "Delivery has failed" (el envío falló) es la respuesta automática.

Otro mensaje: "Sres de Panorama¿ Qué debo hacer si los censistas no pasaron por mi casa? Yo dejé pegado en mi puerta el código y quedé esperando que me toquen el timbre. Estuve sin moverme de mi casa esperando y no he visto ningún censista por el barrio. Calle Terrada al 800. Espero no tener problemas. Silvia".

Este tipo de casos son especiales. La cuenta oficial del Censo 2022 explicó, ayer, luego de finalizado el horario de censo: "Si ya habías completado el Censo digital, por más que no hayas recibido la visita de tu censista, ya estás censado/a".

💻 Si ya habías completado el Censo digital, por más que no hayas recibido la visita de tu censista, ya estás censado/a. — Censo 2022 🇦🇷 (@Censo2022) May 19, 2022

Muchos se preguntaron entonces para qué encerraron todo el día a quienes habían completado el trámite de manera online. Aún no hay respuesta.

Una usuaria de Twitter puso el dedo en la llaga de las multas. Escribió: "En Bahía Blanca, a mi madre y todos sus vecinos del consorcio los dejaron todo el día esperando, son una vergüenza. Se cansaron de llamar al 0800 del censo y nadie respondió. + de lo mismo. Ni se les ocurra cobrar multa".

En Bahia Blanca, a mi madre y todos sus vecinos del consorcio los dejaron todo el dja esperando, son una vergüenza. Se cansaron de llamar al 0800 del censo y nadie respondió. + de lo mismo. Ni se les ocurra cobrar multa. — latiasusy🧘‍♀️🙏 (@latiasusy2017) May 18, 2022

Según se informó oficialmente, las multas por no responder el censo van de los 1.000 a los 106.000 pesos. No obstante, el decreto que regula el censo establece que "quienes no suministren en término, falseen u omitan la información solicitada, incurrirán en infracción y serán pasibles de multa". Es decir, no deberían ser multados aquellos que no recibieron la visita del censista.

Además de ese tipo de cuestionamientos, que resultaron los más habituales, no faltó el humor.

Un hombre que aseguró haber trabajado como censista se refirió a la pregunta de autopercepción de género que constaba en el formulario.

De mi experiencia como censista me llevo que:



- Trabajé más que en todo el año

- La mayoría de la gente no tenía el censo virtual

- De 31 hogares, en dos me ofrecieron tomar algo y una me dio facturas.

- La cara de los viejos cuando le preguntaba si se percibía varón era esta: pic.twitter.com/SEZ6BZHxop — Martín (@martinp5_) May 18, 2022

Una usuaria bahiense le contestó:

JAJAJAJA real.

Además de eso la cara de los viejos cuando les preguntaba si tenían baño DENTRO DE LA VIVIENDA.

Contexto: uno de los GRANDES BARRIOS de Bahía Blanca.

De todo igual, me llevo el frío desgarrador que hacía. QUIEN FUE EL HDP QUE NO PUSO EL CENSO EN PRIMAVERA? https://t.co/FpHpRUKABF — Ana🍌 (@anabanana095) May 19, 2022

En conclusión: quienes hicieron el censo digital y no recibieron la visita, no deben realizar ningún otro trámite. El resto deberá seguir insistiendo en las vías de comunicación dispuestas por el INDEC.