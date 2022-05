¡Confirmado! El bahiense Facundo Tello será uno de los árbitros argentinos en el Mundial

El bahiense Facundo Tello, junto a su colega Fernando Rapallini, fueron designados como los árbitros argentinos para el Mundial Qatar 2022, que por primera vez en la historia de la FIFA dará participación a las mujeres dentro del equipo arbitral.

Tello, de 40 años, y Rapallini, platense de 44, fueron designados oficialmente este jueves junto con los asistentes Juan Pablo Belatti, Diego Bonfá, Ezequiel Brailovsky, Gabriel Chade y Mauro Vigliano, que será uno de los operadores del sistema VAR.

Rapallini es árbitro internacional desde 2014 y el año pasado se convirtió en el primer referí sudamericano en dirigir en la Eurocopa con su actuación en el partido Ucrania-Macedonia, correspondiente a la fase de grupo.

Junto a Tello, el platense -constructor y diseñador de piletas de natación- fue uno de los representantes argentinos en el Campeonato Sudamericano Sub-20 que se disputó en Chile, entre enero y febrero de 2019.

El bahiense, por su parte, consiguió ese mismo año su categoría como árbitro FIFA y es considerado uno de los mejores árbitros de su generación. En su currículum también atesora partidos de Copa Libertadores, Sudamericana y dos superclásicos.

36 referees

69 assistant referees

24 video match officials



Selected #WorldCup match officials represent the highest level of refereeing worldwide.



6 women’s match officials appointed for first time in FIFA World Cup history.



👉https://t.co/sw289IUDX9 pic.twitter.com/j5TFxePzdn