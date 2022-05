Mateo Córdoba se descompensó tras una gripe y está grave en la terapia del Hospital Municipal

Anahí González Pau

"Mateo no es como cualquier niño. Se descompensó el sábado en medio un bingo a beneficio suyo y terminó internado y entubado en terapia intensiva del Hospital Municipal con un grave cuadro respiratorio", dijo su mamá, Micaela Espinoza Venegas.

"Lo notamos muy raro y agitado y lo llevamos al hospital de White desde donde lo derivaron en código rojo al Municipal", comentó.

El jueves pasado empezó con síntomas de gripe y el viernes la familia lo llevó a la guardia del Hospital Municipal. Luego de tres horas de espera, decidieron llevarlo a la salita del barrio Mas Barrio.

A principio de este mes se le aplicó una vacuna antigripal recetada por su médico cardiólogo.

"Estamos destrozados como padres, es super duro ver así a tu hijo. Esto se podría haber evitado si la obra social le hubiera dado una vacuna a mi hijo contra las infecciones", dijo.

La familia aseguró que el 3 de mayo debía haber recibido una vacuna que estaba solicitada a la obra social Ospif (Obra Social del Personal la Industria Fideera) y que lo protegía de las infecciones.

"Si la hubiera recibido no estaría así. Ese es el dolor y la impotencia que tenemos. Hoy es el día a día. Desde el sábado no mejora, tiene los pulmones muy comprometidos. No le daban la medicación, ni las vacunas. Fui a la obra social y filmé en vivo lo que pasaba y después de eso me dan la medicación. ¿Ahora de qué me sirve? ¿Por qué llegar a esto si se podría haber evitado?", dijo Micaela.

"Me dijeron que la orden estaba autorizada desde el 3 de mayo y no era cierto. El 11 de mayo todavía no teníamos ni la vacuna ni los medicamentos. No le dan la sonda nasogástrica ni la leche. Nos echaban de la obra social sin darnos una respuesta", dijo.

La vacuna solicitada tiene un costo de 120 mil pesos. Mateo necesita aplicarse 5 vacunas en total.

"Hoy lo importante es que la infección no siga avanzando, que no se vaya al corazón. Esa vacuna se la ponen a bebés prematuros y a chicos con problemas de salud especiales", dijo.

La comunidad viene organizando bingos y demás eventos para ayudar a la familia, pero no se alcanzan a cubrir las necesidades.

Ahora Mateo lucha por su vida, una vez más.

Su historia

Mateo nació en el Hospital Penna del 29 de octubre de 2021.

En febrero pasado, tras un largo recorrido de tres meses hasta dar con el diagnóstico, fue operado de la arteria aorta en el Hospital Gutiérrez al cual llegó luego de ser trasladado en un avión sanitario desde el Hospital Municipal, con carácter urgente.

La primera noche en Buenos Aires la familia durmió a la intemperie porque no podía costearse el alojamiento. Mateo tiene un hermano de 7 años, Constantino.

Allí estuvo internado varios meses hasta que lograron estabilizarlo, le dieron el alta y lo autorizaron a regresar a Bahía Blanca. Usa una sonda nasogástrica y toma una leche especial.

El Síndrome de Shone constituye una rara enfermedad cardíaca congénita que consiste en la presencia de lesiones estructurales obliterantes de hemicardio izquierdo que incluyen: anillo supravalvular, válvula mitral en paracaídas, estenosis sub-aórtica y coartación aórtica.

Cómo colaborar

CBU: 0140305103622956137286, CUIT: 20357831726

Alias: MATEO.TOMAS.CORDOBA

Cel: 291 5278805 (Micaela, mamá)