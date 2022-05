Se vienen dos grandes obras, jueces contra la droga, hidrógeno con humo y alquileres por las nubes

--Holaaa Juan. Buen día. ¿Todo bien? Pensé que no ibas a venir.

--No tenés cara, son Deportivo Penales. No patearon al arco y encima festejás…

--¿Te imaginás si pateábamos al arco? En cuanto a los penales, mejor no te recuerdo la cantidad que les dan a ustedes por año. Pero pensé que no ibas a venir porque los eliminó un equipo recién ascendido

--José Luis, hoy viniste insoportable, empecemos mejor con temas habituales. ¿Puede ser?

--Ningún problema. Hablemos de las tarifas de energía si querés. ¡Qué despelote se armó en el gobierno! ¿No?

--Sí, y no va a ser el último round en la pelea entre Alberto y Cristina, aunque la amenaza presidencial de eyectar de sus cargos a los funcionarios identificados con la vicepresidenta y el Instituto Patria que jueguen en contra de los aumentos tarifarios de luz y gas es fuerte.

--Lo lógico es que quien no está de acuerdo renuncie, pero vos sabés muy bien que acá nadie renuncia a nada. Otro símbolo de la decadencia política de los últimos tiempos.

--Ojo que en Juntos por el Cambio también abundan las internas.

--Si claro, siempre las hubo, pero ahora son más visibles, sobre todo porque Mauricio Macri aconsejó a los dirigentes del Pro alejarse de las posiciones del radicalismo y recuperar la identidad partidaria.

--Y ya que estamos, aunque nos aburra la rosca, destinémosle un par de minutos a la política. ¿Dale?

--Ok, sólo un par.

-- Me imagino que te habrás enterado del proyecto de un senador provincial para que el sueldo de los intendentes lo regule el Concejo Deliberante de cada distrito.

--Sí claro, pero estos temas no son los que nos aburren de la política, nos aburre la rosca política alejada de la gente, la que beneficia solo a ellos y no genera nada para la sociedad.

--Está claro, pero no me dijiste nada del proyecto. ¿Saldrá?

--Desde ya te digo que no, por más que tenga adhesiones, estas son pour la galerie amigo, lo sabés mejor que yo. Ojalá algún día alguien presente un proyecto para que, por ejemplo, los sueldos de todos los legisladores sean los mismos a los que tenían antes de asumir una banca.

--Claro, así cortamos con la excusa de que no se puede asumir ad honorem, por amor a la Patria, porque sólo se presentarían los ricos.

--Je, je, todos sabemos que nadie pierde plata, pero además cortemos con estas utopías. No va a cambiar nada. Fíjate que en Bahía, por ejemplo, la rosca política está en manos de menos del uno por ciento de la población, y casi siempre, desde hace décadas, son los mismos.

--Uhh... estás como Casero.

--Je, je. Puede ser, solo que yo lo hubiese dicho de otra forma. Creo que en eso se equivocó.

--Che, ¿algo para comentar de los concejales que deberán devolver plata porque les acreditaron mal los sueldos?

--Primero, que muchos están calientes porque se los expone a esto ahora cuando no fue su culpa y encima alguno les endilgará que cobraron y se hicieron los tontos.

--Dame detalles.

--El hecho se produjo en 2020. Antes los empleados municipales cobraban el 1 por ciento de bonificación por antigüedad y se pasó al 3 por ciento. Entonces, la oficina de liquidación de sueldos le aplicó eso a todo el mundo. Aparentemente, la resolución original de Provincia decía que los concejales no estaban incluidos, pero después se informó que no corresponde y hay que dar marcha atrás.

--¿El alerta lo dio el Tribunal de Cuentas?

--Exacto. En diciembre de 2020 avisó y desde enero de 2021 se corrigió y volvió al 1 por ciento, pero quedó el pedido de 2020 y los concejales deberán devolver la plata al municipio porque se les pagó de más. Es un tema administrativo y fue a todos los 24 concejales por igual.

--Refrescame algunos nombres.

--Según el Tribunal de Cuentas, el que más tendrá que devolver es Pablo Rosenfelt (Frente de Todos) $ 336.000, Nicolás Vitalini (Juntos) y Laura Biondini (Juntos) $ 305.000 y Gisela Ghigliani (Frente de Todos) $ 300.000. Esos están en los primeros cuatro lugares.

--Bueno, veremos cómo sigue la cosa y si se concreta la devolución, pero ahora pasemos a otro tema.

--Dale, ¿por dónde querés seguir?

--Me imagino que tendrás algún dato que no se haya comentado sobre las visita del ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis.

--Es verdad, todos los flashes estuvieron dirigidos a la visita que hizo a las obras de Paso Urbano–El Cholo y la ruta 33, pero hubo algo más, y muy importante para rescatar.

--¿Te das cuenta, Juan? Nunca me fallás.

--Ja, ja, es bueno que lo reconozcas. Me dijeron que el intendente está muy contento porque se reunió con el ministro y pudo destrabar dos grandes obras para Bahía. Una de ellas es la doble trocha en seis o siete cuadras de la avenida 14 de Julio, en el sector comercial.

--Contame más.

--El proyecto se dividió en tres partes. La Etapa 1, que es la que se va a encarar ahora, va desde calle Victorica (ABSA) a Newbery/Alfonsín. Habrá una doble trocha, más ancha porque la actual pasa de 8 a 12 metros, con cordón cuneta, veredas de 4 metros, cruces elevados, ciclovía, senda peatonal, iluminación led y dársenas para estacionamiento.

--¿Y la plata?

--A eso iba. En la reunión Katopodis-Gay se acordó que en estos días se firmará el convenio para arrancar con la licitación que hará el municipio con fondos mayoritarios del Programa Argentina Hace.

--Impecable, pero me hablaste de más obras.

--Sí, el ministro también dio el visto bueno para la construcción de un nuevo centro de salud que estará ubicado en la zona de Villa Harding Green, más una obra menor de electricidad en el Hospital Municipal. También se avanzará con obras de cloaca en el barrio Patagonia, en un sector que tiene factibilidad de ABSA, hacia la avenida Alfonsín.

--Ya que estamos con obras, ¿así que piensan que en dos años va a estar terminada la autopista Sesquicentenario – El Cholo?

--Así es, y que a mediados de 2023 va a registrar un 60 por ciento de avance de obra. Ojo que también se puede venir alguna obra para conectar ese gran proyecto con el área portuaria.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

--Sobre todo porque, si es como dijo Federico Susbielles, el puerto pasará del récord actual de 28,8 millones de toneladas anuales a casi 50 millones en 10 años. ¿Lo habrá dicho por el proyecto de hidrógeno verde que vienen anunciando el presidente de Energía Argentina SA?

--No creo. Desde Enarsa (ex IEASA) se anunció la firma de un convenio con el puerto de Rotterdam para abastecerlo con hidrógeno verde a producir en la zona de Bahía Blanca.

--Sí, el proyecto que se anunció en octubre del año pasado. Pero suena raro, ¿no?

--Y sí, parece que hay mucho humo. Ojalá que no, porque sería algo muy importante para Bahía y la zona, pero fíjate que la información oficial de Télam ni siquiera dio el nombre del funcionario holandés que había firmado.

--Algún dato más tenés...

--No, pero un gran conocedor de estas cosas me dijo que cualquiera juega a los Memorandos de Entendimiento (MOU) ambientales para conseguir otras cosas, o pasar a etapas en un proceso que está siendo auditado. Quizás alguien necesita juntar MOUs para mostrarlos antes de la 27° Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático.

--Es decir que después no pasa nada...

--Así es, amigo. Insisto, ojalá no sea este el caso, pero la Unión Europea está tratando de salirse del gas y los diferentes actores en distintos estamentos deben mostrar que hay alternativas, para que les autoricen avanzar en etapas. Hay otros casos mucho más polémicos, publicados en los últimos meses.

--¿Cuáles son las 200 hectáreas disponibles de las que se habla?

--Sólo te puedo decir que no están en Bahía, sino en Coronel Rosales, pero volviendo al tema del puerto local, indudablemente, cuando ves el plan de obras para los próximos años, te das cuenta que hay grandes expectativas con lo que puede ser el movimiento de cargas derivado de Vaca Muerta, incluso el GNL.

--¿Por ejemplo?

--La muy posible ejecución de una cuarta posta para inflamables en Galván está atada a la construcción de una planta terrestre de GNL, incluso el proyecto de relleno de un sector en esa zona.

--Hablando de tierras. Un pajarito me contó que esta semana Olimpo va a presentar un proyecto para desarrollar actividades deportivas en sectores aledaños al predio donde estaba la estación ferroviaria Bahía Blanca–Noroeste. ¿Sabés algo?

--Como a mí también me llegó el rumor fui directamente a la fuente y no me dijeron ni que sí ni que no.

--¿Eh?

--Me comentaron que Olimpo busca tierras para desarrollar su actividad porque realmente las necesita y que llegado el momento presentará su proyecto. Es más, me dijeron que es el único club de Bahía al que no le cedieron tierras, además de mencionar que hay una campaña contra esa institución.

--El jueves, representantes del Barrio Noroeste utilizaron la Banca 25 en el Concejo y solicitaron a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) el traspaso de las tierras pertenecientes al ferrocarril entre las calles Colón, Juan Molina, Malvinas y Sixto Laspiur, a propiedad del Municipio de Bahía Blanca.

--Se agrava el choque de intereses...

--Y sí. Fijate que no solo dijeron que su idea es continuar poniendo en valor el sector, destinado a ser un pulmón verde, sino que resaltaron su preocupación por el interés de distintas organizaciones e instituciones privadas que manifestaron el deseo de asentarse sobre estos terrenos parquizados, fruto del sacrificio y trabajo continuo de los vecinos.

--Che, mientras le pedimos a Tito otra ronda de café tirame algo del mercado inmobiliario. ¿Estuviste con tu amigo Nacho?

--Después de la derrota con Tigre anda medio perdido, pero me comentó que todo está muy parado y en el tema alquileres los valores se fueron por las nubes.

--Tirá cifras.

--Y... el que hoy termina el contrato y debe renovar deberá pagar un 100% de aumento. Fijate que un buen depto, de un dormitorio, está 35.000/40.000 pesos para arriba. Realmente no sé cómo van a hacer muchos para pagarlo.

--¿Y sigue, como en plena pandemia, la demanda de casas con patio?

--Si, y también los precios subieron muchísimo. Una casa de dos dormitorios, con garaje y patio, estándar, está en unos 80 mil pesos. En el caso de una vivienda buena, de construcción nueva, tres dormitorio, tres baños, quincho, ahí estás hablando de 170 mil o 180 mil pesos.

--Tremendo. ¿Algo más antes de irnos?

--Sí, José Luis, algo muy pero muy importante que no podemos soslayar.

--¿A qué te referís?

--A la presencia bahiense en el Encuentro de Jueces Federales que se desarrolló en Rosario y donde la Corte Suprema envió desde Rosario un fuerte mensaje al Gobierno: alarma por el avance del narcotráfico. Fijate que esa presencia local tuvo por objetivo prevenir y evitar que el terrible drama rosarino pase en Bahía.

--¿Quiénes asistieron?

--El juez Walter López Da Silva y los camaristas Pablo Candisano Mera, Pablo Larriera y Roberto Daniel Amábile.

--Muy rescatable y necesaria la actitud que asumieron.

--Tal cual, viajaron con la idea de profundizar en esta temática, buscando que se tome conciencia para que a nuestra región no le pase lo mismo, sobre todo en el marco de cómo abordar esta problemática que tiene que ver con la erradicación de cárteles y crecimiento del narcomenudeo.

--¿Por qué dijiste que la Corte le envió un fuerte mensaje al gobierno?

--Porque su titular, Horacio Rosatti, le reclamó al poder político nacional que se cubran las vacantes que hay en la justicia federal de Santa Fe. “No se puede declamar que se combate al narcotráfico y no cubrir las vacantes existentes ” dijo, para luego señalar que cerca del 50 por ciento de los cargos de la justicia federal de Santa Fe --encargada de investigar el narcotráfico-- está vacante.

--Por lo que mencionás, debe haber sido un gran encuentro.

--Tal cual, incluso uno de los magistrados presentes comentó que en 40 años de labor jamás había visto un encuentro así, con tanta presencia. Ojalá sirva para frenar un flagelo que avanza sin pausa.

--Bueno, ahora sí: ¿levantamos campamento?

--Dale, ya es la hora de comenzar el fuego.

--Me parece bien, la parrilla no debe esperar. Nos vemos el próximo domingo.

--Ok, pero no te levantes tan rápido. Ojo con hacerte el sota que hoy te toca pagar a vos...

--No te preocupes, es lo que hago cada vez que venimos. Chau, hasta la semana que viene.