APYMIMRA no será parte del Fondo Estabilizador del Trigo Argentino

La Asociación de Pequeñas y Medianas Industrias Molineras de la República Argentina (APYMIMRA) anunció que no será parte del Fondo Estabilizador del Trigo Argentino.

En reuniones con el secretario de Comercio Interior Roberto Feletti, la entidad le dijo que "este tipo de intervenciones no cumplen con los objetivos y nos ponen en riesgo. Así sucedió con la ONCCA, que dilapidó grandes sumas de dinero de los argentinos. Estas políticas generaron un efecto contrario al anunciado. No sólo el precio del pan no se redujo, sino que tampoco la totalidad de las compensaciones acordadas se abonaron en tiempo y en forma. Esto favoreció la concentración del sector".

Para APYMIMRA, "los mecanismos de reintegros y los requisitos exigidos para participar del Fideicomiso que se pretende son de imposible cumplimiento para las PyMEs. El régimen nuevamente. propone vender la harina a precio subsidiado (por debajo del costo de fabricación), para luego recibir una compensación por parte del Estado sin considerar que EL TRIGO es la variable con mayor riesgo de predictibilidad en el mundo de hoy".

"Ninguna PyME puede vender por debajo de sus costos de producción y aguardar el pago incierto de los desembolsos. APYMIMRA representa a industrias de características familiares que constituyen el corazón productivo de las comunidades del interior y sabemos que hay métodos más eficaces para ayudar a los sectores más vulnerables, como la Tarjeta Alimentar, que asegura la llegada directa al necesitado", añadió el comunicado.

A su vez, sostuvo que "el Fideicomiso se ha convertido en un extraño mecanismo elaborado para solventar otros fines. Este instrumento no solo subsidiaría la harina para el pan de consumo de la familia vulnerable, además propone subsidiar especialidades como harinas 0000 y tapera, semolín, premezclas y harinas integrales, que se vinculan a panificados más refinados, consumidos por sectores de alto poder adquisitivo, o son utilizados por los mismos grandes molinos que elaboren ese tipo de productos o especialidades".

"Paradójicamente se beneficia a los de posición más acomodada o las empresas que reciben estas transferencias", añadió.

La entidad comentó que "la molinería PyME, para acceder al sistema debe satisfacer innumerables, engorrosos e inexplicables requisitos. Para cumplir estas peticiones son imprescindibles estructuras técnico-administrativas sistematizadas que los molinos pymes no tenemos. Las pymes es su mayoría son administradas por sus propios dueños".

"El sistema propuesto, favorece a las grandes empresas del sector y perjudica seriamente los intereses de las empresas pequeñas y medianas, que dicen promover", expresó.

Por último, APYMIMRA aseguró que "desde que surgió la intención de intervenir en el sector hemos estado dispuestos y abiertos al diálogo y al intercambio de ideas. A nuestra cooperación y sana preocupación, respondieron con multas polémicas y desmesuradas. Por lo expuesto, expresamos nuestro más enérgico rechazo al Fideicomiso invitando al secretario Feletti a retomar la vía institucional del diálogo para encontrar las mejores soluciones para el país".