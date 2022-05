Cómo será la secuela de Dirty Dancing y cuándo llegará a los cines

A más de treinta años de su estreno, Dirty Dancing (1987) tendrá una secuela en la que Jennifer Grey volverá a ponerse en la piel de Frances "Baby" Houseman. Sin Patrick Swayze, quien falleció en 2009 como consecuencia de un cáncer de páncreas, el film abordará su ausencia y estará ambientado a principios de los años 90.

La dirección estará a cargo de Jonathan Levine, quien en el Festival de Cannes dio detalles del proyecto que comenzará a grabarse a fin de año para llegar a los cines en 2024. "Esta película existe en un diálogo con la original. Queremos presentar esta historia a toda una nueva generación. Dicho esto, la ausencia de Johnny (el personaje de Swayze) se cierne sobre la historia, así que es una historia de madurez, pero también de madurez para el personaje de Baby en cierto modo", comentó en diálogo con el portal Deadline.

Mientras que en una entrevista con Variety, señaló que si bien Dirty Dancing es una de sus películas favoritas, nunca había imaginado que podía dirigir su secuela. "Al coescribirlo, me enamoré de los personajes (nuevos y antiguos), el mundo de Catskills New York de la década de 1990 y la música, que abarcará desde canciones de la película original hasta hip-hop de los 90. No puedo esperar a colaborar con Jennifer para llevar esta hermosa historia de verano, romance y baile a una generación de nuevos fans. Y a los de toda la vida, les prometo que no arruinaremos su infancia. Abordaremos la tarea con sofisticación, ambición y, sobre todo, amor", adelantó el cineasta.

Por su parte, Grey reveló que hace tiempo que están desarrollando en esta continuación del clásico de los 80: "Estamos trabajando en esta secuela con Lionsgate y trabajando en el guión, llevamos con ella un par de años. Y sé que en mi corazón, me encantaría dar a los fans o a un público joven y nuevo una experiencia que no reproduzca aquella, pero que tenga el mismo tipo de fundamentos".

Cabe recordar que en 2004 el mexicano Diego Luna y Romola Garai protagonizaron Dirty Dancing: Havana Nights, una película que repitió la fórmula de una historia de amor con buenos cuadros musicales, y que está basada en hechos reales que sucedieron en Cuba en 1958.

Además, en 2017 se realizó una remake de la historia original para la TV con Abigail Breslin y Colt Prattes como protagonistas. Sin embargo, el público esperaba que la historia continuara con el elenco original. Por lo pronto, se espera que en los próximas semanas comiencen las audiciones para confirmar el elenco que acompañará a Grey. (NA)