Un gigante mundial sigue mirando a Bahía y regresa un clásico de la gastronomía local

--Buen día, Juan, ¿cómo va todo? No me vas a negar que el otoño es la mejor estación en Bahía.

--Puede ser, José Luis, la primavera también, aunque es un poco ventosa, pero cada estación tiene su encanto. Eso sí, no deja de sorprenderme tu alusión al clima: el que está un poco otoñal sos vos, me parece. Sobre todo porque no hiciste ningún comentario de fútbol.

--Hay otras cosas, Juan, no todo pasa por la pelota...

--Je,je, ojo que siguen con chances en la Copa. Si pasan de ronda después es otro torneo. Además, ayer después de mucho tiempo ganaron tranquilos.

--Ustedes anoche golearon en Junín pero tampoco son el Manchester City, así que mejor vayamos a lo nuestro, acordate que el domingo pasado no hubo tiempo para que contaras todas las novedades que tenías.

--Es verdad, pero no todas las semanas es lo mismo, aunque hoy te traje una primicia sobre un gran tema que hace tiempo venimos hablando en Bahía.

--Apaa, contá.

--Qué fácil es lo tuyo. Lo que yo tardo días en enterarme, en rogar para que me tiren un dato, vos lo querés en tres segundos...

--Vos sos el sabueso, yo tengo el privilegio, desde casi 40 años, de sentarme acá con vos a escuchar tus novedades...

--Je, je, sos bueno dorando la píldora. Bueno, lo que tengo hoy es que un gigante mundial sigue mirando a Bahía. Te imaginarás a quién me refiero.

--¿Jeff Bezos?

--Así es amigo. Amazon.

--No andás con chiquitas, diría mi abuela. ¿Qué pasó?

--Volvió a pedir prórroga para iniciar su multimillonario proyecto en Bahía. Acordate que Amazon ya tiene tres predios comprados, por un total de 140 hectáreas, donde la idea apunta a crear cuatro subzonas francas: Cueva de los Leones (ruta 33), ruta 51 y ruta 3 Norte.

--Buen dato. Seguí.

--No tengo demasiadas precisiones sobre los motivos, pero acordate que en 2020, cuando pidieron la primera prórroga aludieron al tema de la pandemia.

--No creo que un empresario con una fortuna personal de 90 mil millones de dólares tenga problemas de dinero. ¿Estará esperando un cambio de gobierno?

--Capaz, no lo sé, sí sé que pidieron otra prórroga para concretar el proyecto en Bahía. Acordate que la compra de tierras y la decisión de construir un centro de datos o almacenamiento de información en la nube, con una inversión de 800 millones de dólares, fue hecha en 2019. Luego, en noviembre de 2020 pidieron una prórroga de 18 meses, la cual vence el 1 de mayo.

--Dos preguntas: ¿sabés si le aceptaron el pedido y por cuánto tiempo es?

--No tengo muchos más datos, pero supongo que en el Ente Zona Franca le dijeron que sí, ¿quién va a poner el gancho negándose? Ojo, con esto no quiero decir que la obra se va a hacer ni nada parecido, simplemente digo que esta decisión de Amazon algo puede significar. Nada más.

--Te entendí, y ya que estamos con grandes inversiones, es decir, esas que son muy pero muy difíciles de concretar, pero que si se hacen serían para la economía local como pegar un pleno en el casino, ¿sabés algo más del tema del petróleo offshore que me comentaste la semana pasada?

--Sí, claro. Por lo que pude enterarme se trata de un tema para no perder de vista, sobre todo porque no será inmediato. Lo primero que hay que aclarar es que existe un 20 por ciento de posibilidades de que se encuentre petróleo en cantidad suficiente, a unos 300 kilómetros mar adentro de Mar del Plata, como para pensar luego en una explotación comercial.

--Uhh... Empezamos mal.

--No creas, me dicen que ese porcentaje es alto en la industria petrolera. Te diría que hay mucho optimismo en YPF y si me preguntás más, por lo bajo te diría que saben que hay petróleo suficiente.

--Soñar no cuesta nada. ¿Qué más se dijo en ese sentido?

--Durante el encuentro en el Puerto, al que asistió gente de la secretaría de Energía y de YPF, se comentó que en ese solo yacimiento puede haber la misma cantidad de petróleo que hoy YPF está sacando en toda la Argentina: unos 200 mil barriles diarios, es decir, una producción anual de 7.300 millones de dólares al año.

--No debe ser para tanto...

--Eso fue lo que señalaron los especialistas que vinieron. Y te digo más: estiman que en esa cuenca, allí cerca, puede haber cerca de 20 yacimientos de la misma magnitud, por eso estamos hablando de un proyecto que cambia la Argentina, el perfil productivo del país y básicamente el de la provincia de Buenos Aires.

--¿Alguna fecha?

--Primero hay que hacer la exploración, algo que por cuestiones judiciales se viene demorado, así que con mucha suerte, si todo va bien, el primer pozo recién entraría en producción en tres años.

--¿Y Bahía qué tiene que ver con esto?

--Veo que no me das bola cuando te hablo. Hace un tiempo te comenté que miembros de YPF y Equinor estuvieron recorriendo el puerto local para evaluar sus aptitudes para el offshore. Lo mismo hicieron en Mar del Plata y Quequén, con lo cual tienen en cuenta a Bahía para esta industria, sobre todo cuando la exploración y eventual explotación marina vaya bajando hacia el sur.

--No me vendas humo, Juan.

--Para nada, te digo más, si bien los especialistas que vinieron consideran que el puerto local es el mejor preparado para la actividad, en esta primera etapa todas las fichas las tiene Mar del Plata.

--Por una cuestión de distancia...

--Claro. Es el punto más cercano, a unos 300 kilómetros del primer pozo. Pensá que gran parte de la logística se hace en helicóptero y a esa distancia están al límite de su autonomía. De hecho, Bahía está a 600 kilómetros. A 300 kilómetros un barco puede tardar día y medio y a 600 entre 3 y 4. Si cada buque tiene un costo diario de 1 millón de dólares, los mayores costos de operar en Bahía serían muy grandes.

--Entonces nosotros hacemos agua en esto...

--No, porque está previsto que la actividad abarque áreas más al sur, a unos 250 o 300 kilómetros de Bahía, y ahí el puerto local, que tiene una larga tradición petrolera, será clave. Un punto en contra importante frente a Mar del Plata es que Bahía no tiene astilleros, así que ahí hay abierta una puerta para futuros negocios.

--Che, vi en las redes sociales fotos del encuentro y allí aparecen encabezándolo el intendente y el titular del puerto local.

--Así es, como te vine adelantando en las últimas semanas, esta es una muestra, muy positiva por cierto, donde se dejaron de lado las diferencias partidarias y todos se encolumnaron detrás de un objetivo común, que es el crecimiento de la ciudad y la generación de empleo, con el necesario cuidado del medio ambiente.

--Eso también marca una diferencia con otras ciudades.

--Exacto, y fíjate que en la reunión estuvo lo más granado del poder económico local, con la UIBB, la Bolsa de Comercio, las cámaras portuarias, y también los rectores de las dos universidades públicas que funcionan en la ciudad.

--Bueno Juan, todo muy lindo, pero tratemos ahora de bajar a cuestiones comerciales más mundanas, je, je, aquellas que como simples ciudadanos de a pie podemos ver a diario.

--Una cosa no quita a la otra, siempre es bueno pensar en los grandes proyectos. Bahía siempre lo hizo, algunas veces le salió y otras no. Pero yendo a lo más terrenal, como vos decís, tengo el regreso de una pizzería histórica.

--Me interesa, avanti.

--No me pidas fechas, pero ya se está trabajando en la reapertura del Mundo de la Pizza.

--Muy buena noticia. Quiero detalles. ¿Los mismos dueños de la última etapa?

--No, acordate que el Mundo cerró durante la pandemia y en Dorrego 55 demolieron la casona y están construyendo un edificio. Por lo que sé, el empresario gastronómico Fernando Jorge Rabbione, compró la marca y ya trabaja en la apertura de un local.

--Qué formal para aludir a nuestro amigo “El Tero”.No dejás de sorprenderme, Juan, pero quiero más detalles.

--Ojo, no es solo “El Tero”, los muchachos de la empresa de las milanesas también están en el barco y, según me dicen, en este nuevo proyecto también juegan a full.

--Bueno, pero tírame fecha y lugar.

--Fecha no tengo, pero el nuevo Mundo de la Pizza abrirá próximamente en avenida Alem al 300, donde funcionó durante casi 20 años Sottovento y después un restaurant y pub irlandés llamado Walrus.

--¿Tendrá una imagen similar a la del emblemático local de calle Dorrego?

--No, de hecho la arquitectura del lugar da para otra onda. Incluso, por lo que me dijeron no tendrá mucho que ver con el estilo industrial de otros establecimientos de la firma, como Bronx y Milano.

--Bueno, vayamos acelerando porque si no nos vamos a quedar sin tiempo para charlar de todos los temas.

--Dale, para hablar de otra faceta de la economía, te digo que antes de la pandemia había 23 comedores comunitarios en Bahía Blanca y hoy hay más de 175.

--Uhh, tremendo. Parece que, a diferencia de lo que dijo el INDEC, la pobreza aumenta.

--Sí, el dato me lo pasó mi amigo Ariel y proviene de la Muni, más precisamente de Vanina González, secretaria de Políticas Sociales, quien dijo que hubo que reforzar los planes sociales y la ayuda comunitaria.

--¿Qué más tenés?

--Un dato interesante relacionado con la recaudación que tiene la Muni por estacionamiento medido. En el primer trimestre 2020/21 se recaudaron 24 millones de pesos y en igual período de este año, 36 millones de pesos, con un promedio de 12 millones mensuales y se prevé recaudar 40 millones de pesos por trimestre.

--Qué no decaiga la información. Seguí, amigo.

--Otro tema es que se firmó el convenio con los anestesistas del Penna y esto se logró porque la Provincia les pagó octubre, noviembre y diciembre que les debían del año pasado. Cuando se pagó firmaron, pero eso no redundó en beneficio del paciente que estaba esperando.

--¿Por?

--Porque pese al convenio firmado se siguen utilizando sólo dos quirófanos de los ocho habilitados. Hoy hay más de 1.200 cirugías atrasadas en el Penna.

--Realmente, es demoledor para los pacientes en lista de espera, trágico, pero seguí con más temas.

--Una cortita de la región: se firmó el convenio para la normalización de las tierras con miras a la construcción de una terminal de ómnibus en Sierra de la Ventana. Como sabrás, estará ubicada frente al loteo Las Verbenas. Además de la terminal va a haber un complejo deportivo.

--Buen dato, sigamos con las novedades.

--Pará de correrme, Juan. Hay tiempo.

--Ok. Me domina la ansiedad.

--Algo tendrás que hacer que estás tan apurado... El miércoles le van a dar una distinción a Jaime Linares por los 25 años de la Federación Argentina de Municipios (FAM). En 2000 o 2001, no recuerdo, fue uno de sus primeros presidentes.

--Bien por Jaime. Le tocó lidiar con la más fea en aquellos años de crisis.

--Antes que me olvide, te habrás agendado el programa de actividades que organizó el Consorcio del Puerto en homenaje a los caídos en el hundimiento del crucero Belgrano.

--Sí claro, allí estaré. Habrá exposiciones, espectáculos y se podrá visitar la corbeta ARA Robinson.

--Tal cual, y tengo un par más de novedades para comentarte.

--Decime.

--¿Te conté que de vez en cuando voy a un gimnasio del barrio a hacer algunas rutinas para mantenerme en estado?

--Bueno, si empezamos con cosas inverosímiles mejor pidamos la cuenta. Yo me largo.

--Pará, creeme, José Luis, pero lo más importante y sorprendente, es que me pidieron el apto físico firmado por un médico.

--Y no está mal que lo hayan hecho.

--Tenés razón. Ese siempre es un tema de debate y se volvió a poner en agenda en la ciudad por la reciente muerte súbita de dos personas poco después de terminar de ejercitarse. Por esa situación, la Cámara de Actividades Físicas y Deportivas de Bahía Blanca (Cafide) recomendó a sus asociados que lo soliciten.

--Vi varias críticas por las redes sociales en estos días. Esgrimen que, en cierto modo, es una invasión a la privacidad y que con esta medida sólo se pretende que los gimnasios se desliguen de una posible responsabilidad.

--Estoy de acuerdo. Cuando uno empieza a hacer actividad física, es importante someterse a una serie de controles a fin de saber si uno es apto o no, especialmente aquellas personas que se recuperaron del Covid. Bueno, ahora comentame la otra novedad que tenés pendiente.

--Ok, pero no me pidas nombres.

--Siempre misterioso, pero como me imagino que es una buena noticia no te quedes callado...

--Me contaron que una tradicional empresa local de logística, cuyo responsable es actual piloto del Fiat Uno y además nos supo representar en el TN clase 2, está construyendo su nuevo centro de logística, desde los cimientos.

--Por lo menos tirá el lugar...

--Ya están haciendo los movimientos de suelo en un terreno pegado a lo que fue el mayorista La Loma.

--Ahora que me decís, a la Loma me voy a ir si sigue aumentando el asado, más hoy que quiero hacer uno especial por nuestro día.

--Con razón tenías tanto apuro: por fin rompiste el chanchito y vas a sacar las macetas que tenías en la parrilla. Te felicito, y de paso felicitemos a todos los laburantes que cada día se rompen el lomo con dignidad.

--Es verdad. Un saludo grande a todos ellos. Hasta la semana que viene, .