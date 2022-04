Colón vuelve a la Copa 12 años después y recibirá a un grande

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Colón de Santa Fe, campeón de la Copa de la Liga 2021, recibirá mañana a Peñarol, cinco veces ganador de la Copa Libertadores, en su vuelta al torneo más importante de Sudamérica después de doce años.



El partido correspondiente a la primera fecha del Grupo G se disputará desde las 19.15 en el estadio Brigadier General Estanislao López de Santa Fe, con arbitraje del brasileño Wilton Sampaio y televisación de ESPN.



A la misma hora, se disputará el clásico paraguayo entre Olimpia y Cerro Porteño, los otros dos integrantes de la zona.



El "Sabalero" regresa a la Copa Libertadores luego de doce años de ausencia pero con la experiencia reciente de haber sido finalista de la Copa Sudamericana en 2019. Tras la partida de Eduardo Domínguez, entrenador del histórico título de 2021, el conjunto santafesino apostó por la experiencia de Julio César Falcioni.



El "Emperador" fue tres veces finalista de la Copa Libertadores como jugador y como entrenador de Boca disputó el partido definitorio ante Corinthians en 2012.



El DT, de 65 años, también participó tres veces al frente de Banfield (2005, 2010 -llegó a cuartos- y 2018).



La última experiencia de Colón en la Libertadores fue en 2010 cuando fue eliminado en la fase previa por Universidad Católica.



El rival en el debut será nada menos que el histórico Peñarol, cinco veces campeón de la Copa Libertadores.



El "Manya", sin embargo, no puede imponer su peso histórico ya que desde la final que perdió con Santos en 2011, participó en ocho de las siguientes diez ediciones pero nunca pudo pasar la fase de grupos.



El equipo dirigido por Mauricio Larriera tampoco pasa por un buen momento ya que luego ser campeón en 2021, está décimo en el actual torneo Apertura con 9 puntos sobre 21 disputados.



En el plantel están los argentinos Damián Musto (ex Olimpo), Federico "Pachi" Carrizo y Lucas Viatri, quien pasó por el "Sabalero" en 2020.





También juegan uruguayos con pasado por nuestro fútbol como Matías Aguirregaray (ex Estudiantes), Hernán Menosse (ex Belgrano y Rosario Central) y Ramón "Cachila" Arias (ex San Lorenzo).



Probables formaciones



Colón: Leonardo Burián; Facundo Garcés, Paolo Goltz y Joaquín Novillo o Rafael Delgado; Eric Meza, Rodrigo Aliendro, Federico Lértora, Christian Bernardi y Andrew Teuten; Luis Rodríguez y Lucas Beltrán. DT: Julio César Falcioni.



Peñarol: Kevin Dawson; Matías Aguirregaray, Hernán Menosse, Ramón Arias o Edgar Elizalde y Juan Manuel Ramos; Damián Musto y Walter Gargano; Ignacio Laquintana, Pablo Ceppelini, Federico Carrizo; y Agustín Álvarez Martínez. DT: Mauricio Larriera.



--Árbitro: Wilton Sampaio (Brasil).



--Estadio: Colón (Santa Fe).



--Hora de inicio: 19:15.



--TV: ESPN.