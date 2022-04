Un amigo de Reutemann confesó que hubo sabotaje a Lole en Las Vegas 1981

La mitología del automovilismo indica que existió algo detrás de la triste historia que dejó sin título mundial al argentino Carlos Alberto Reutemann, en la última fehca del campeonato de Fórmula 1 de 1981, disputada en Las Vegas.

Y eso que todos sospecharon hoy se encargó de confirmarlo un amigo del propio Lole, Flavio Luis Peluffo, testigo insitu de los hechos acontecidos aquel sábado en el Cesars Palace, quien confirmó la existencia de un sabotaje del equipo Williams al piloto argentino, lamentablemente fallecido en 2021.

“De ese fin de semana Lole no quería recordar nada ni hablar del tema. Nunca lo quiso hacer. Pero voy a aclarar varias cosas porque estuve con él en el “Caesars Palace”. El viernes a la noche (la carrera fue un sábado) invité a comer a uno de los mecánicos que yo conocía de antes y él me confesó: mañana vas a querer morirte durante la carrera, porque le pusimos una caja rota, la tercera y la quinta, y además le cambiamos la comba de las ruedas", comenzó relatando Peluffo, en los micrófonos del programa automovilístico Campeones.

Y prosiguió: "Cuando al día siguiente bajé a desayunar, “Mimicha” me dijo que “Lole” había ido a buscar mi entrada y entonces yo le conté lo que me habían comentado. Ella me dijo que primero lo deje desayunar tranquilo y luego sí se lo cuente. Y así fue. Cuando íbamos caminando al circuito se lo dije a Carlos y él me contestó: no puedo hacer nada, porque por el contrato de confidencialidad no puedo contar nada. Me la tengo que aguantar. Fue el momento más triste de su vida. No se lo merecía".

Lo ocurrido en pista es triste historia pasada; Reutemann fue absoluto dominador previo a la competencia, quedándose con los entrenamientos y marcando la Pole Position. Pero todo cambió al momento de salir a pista para engrillarse. En esa vuelta previa, el argentino confirmó lo que su amigo le había anticipado.

A duras penas Lole logró culminar octavo, fuera de la zona puntuable. Así terminó perdiendo el campeonato por un punto contra el brasileño Nelson Piquet, mientras el equipo inglés festejaba la victoria del australiano Alan Jones, su compañero de equipo, que tuvo un autazo y terminó sacándole un giro, lo que hizo más cruel y dolorosa su derrota.

“Antes del Gran Premio le sugerí a “Lole” que como él tenía tan buena conducta lo encerrara a Piquet cuando éste lo alcance y luego diga que se le cruzó el auto por los problemas que tenía. Si lo tiraba afuera ganaba el título, pero me dijo que no iba a hacer eso de ninguna manera. Fue un caballero toda su vida”, cerró Peluffo.