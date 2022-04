Narcotráfico: se hizo la audiencia previa al juicio a Juan Ignacio Suris

Como etapa preparatoria del nuevo debate, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de esta ciudad realizó hoy la audiencia preliminar del juicio a Juan Ignacio Suris, acusado de haber sido el jefe de una banda narco que aparentemente operó en Bahía y la región, así como a otros 8 imputados.

En 2016 la Cámara Federal de Casación Penal anuló la sentencia absolutoria en beneficio de los por entonces 11 encausados, luego del juicio celebrado el año anterior por el Tribunal local.

De la diligencia participaron además los causantes Guillermo Martín Suris (hermano de Juan Ignacio), Ezequiel Norberto Ferrari Reynoso, Fernando Alexis Bond Stork, Sandro Cristian Miranda, Gustavo Rodolfo Sequeira y Aníbal Mario Arce.

Las procesadas Yolanda Corina Jiménez y su hermana, Tamara Brasilina, no intervinieron en el acto.

La reunión vía Zoom fue dirigida por el juez titular del TOCF, Ernesto Sebastián, quien afirmó que se analiza si el juicio se desarrollará mediante medios telemáticos o bajo las modalidades presencial y virtual combinadas.

La PROCUNAR también acusará

El fiscal general ante el TOCF, Gabriel González da Silva, adelantó que en el debate sostendrá la acusación conjuntamente con la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), a cargo del fiscal federal Diego Iglesias.

El doctor González da Silva solicitó la incorporación de nueva prueba, planteo que las defensas rechazaron.

Por su parte, el titular de la Defensoría Oficial ante el TOCF, José Ignacio Pazos Crocitto, se opuso a la concreción de un nuevo juicio al considerar que en este caso se vulneró el principio "non bis in ídem" (No dos veces por la misma causa), que prohíbe la nueva aplicación de pena por el mismo delito.

El defensor adelantó además su intención de que 5 policías y 3 testigos de identidad reservada citados, declaren de manera presencial en la sala de audiencias del Tribunal Oral Federal.

También intervinieron los defensores oficiales Gisella Malvestitti, Gabriel Jarque y Natalia Compagnucci, quien en las últimas horas asumió el patrocinio legal de Bond Stork.

El justiciable pidió la palabra y se quejó por no haber sido "notificado" sobre la "jubilación" de su anterior abogada defensora.

Los defensores particulares de Juan Ignacio Suris, Mariano Bernárdez y Oscar Rodríguez, requirieron la incorporación en el futuro debate de la causa por las escuchas telefónicas durante la investigación.

En la reunión virtual actuó además la secretaria del TOCF, Paula Pojomovsky.