González y una gran oportunidad: este domingo irá por el podio en arquería

Por Mauro Giovannini / Especial para La Nueva.

Twitter: @MGGiova

Mail: mgiovannini@lanueva.com

La bahiense Guillermina González tendrá la oportunidad mañana de luchar por una medalla en los III Juegos Suramericanos de la Juventud, que se desarrollan hasta el domingo 8 de mayo en Rosario.

Guille tuvo una muy buena actuación en el primer cruce de tiro con arco compuesto individual y se impuso en cuartos de final a la colombiana Isabella Sepúlveda Mejía.

La representante del Círculo Bahiense de Arquería ganó cuatro de las cinco tiradas, hasta imponerse por 135 a 125.

Los parciales fueron: 27-22, 26-28, 29-28, 28-24 y 25-23.

Sin embargo, falló más de lo habitual en las semifinales y rápidamente quedó en desventaja ante la ecuatoriana Blanca Rodrigo, que terminó ganando el duelo por 140 a 119.

La abanderada local arrancó apenas un punto abajo con sus primeras tres flechas (26-27), pero tuvo una mala segunda tirada (21-30) y corrió de atrás hasta el desenlace, completando 26-28, 17-27 y 29-28 en la fría mañana rosarina, con apenas 10°C y cielo cubierto a la hora de la competencia.

"Mañana voy a ir con todo por el bronce. Necesito mucha concentración, pero tengo esperanzas", le dijo a La Nueva. segundos después de la competencia, tras un cálido abrazo con el entrenador nacional Gabriel Marti.

La bahiense se las verá desde las 9.30 del domingo con la venezolana Faviana Biaggiotti Porras, que en semifinales cedió con la chilena Bernardita Biava por un peleadísimo 134 a 132.

"En la segunda tirada quizá me puse un poco nerviosa, no me di cuenta y se me fueron algunas flechas. Pero estoy contenta con este resultado", admitió en la zona mixta del estadio, situado en el corazón del hipódromo del Parque Independencia.

A escasos metros se ubicaron sus padres, Ricardo y Sandra, y un nutrido grupo de hinchas entre los que se encontraban familiares de Josefina Bourdin (también irá mañana por el bronce, pero en arco recurvo), Lautaro Perini (recurvo masculino) y Juan Francisco Barbosa (compuesto masculino).

"El frío y la humedad a nosotros nos afecta mucho y hoy se sintió. Por suerte hubo menos viento que ayer, aunque al ser de Bahía nes algo que estoy acostumbrada y no me afecta mucho...", mencionó.

Antes de ir a alentar a sus compañeros, que competían a continuación, Guille contó que el entrenador "me felicitó y me alentó siempre".

"Lo único puramente técnico que me dijo cuando terminé de competir es que deje la mano más firme en el arco; nada más", agregó.

"Tomo este torneo como un inicio para mí, espero tener más oportunidades en el futuro", señaló.

Por lo pronto, mañana tendrá la oportunidad de que Rosario 2022 quede más marcado en su recuerdo y en el de Bahía Blanca.