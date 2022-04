San Adolfo le pondrá la firma mañana a una participación histórica

Mañana a las 16.30, cuando comience a rodar la pelota en el estadio José Alberto Mujica, el Club Rural Deportivo y Cultural Colonia San Adolfo quedará para siempre en la historia del fútbol argentino. Es que la entidad azulgrana fundada el 10 de septiembre de 1956 jugará por primera vez en su historia un torneo regional.

El "Santo" --uno de los tres representantes del partido de Villarino-- recibirá a Fútbol y Tenis Club de Mayor Buratovich, en el partido de ida por la fase previa (Región Pampeana Sur) del Federal Amateur. Nicolás Isasi será el encargado de impartir justicia.

Luciana Hofmeister, secretaria de San Adolfo y una de las caras visibles de la nobel entidad, le contó sus sensaciones a La Nueva. a horas de una presentación histórica.

“Sinceramente, jugar esta competencia no era algo que esperábamos porque siempre participan los dos primeros de la Liga de Villarino y nosotros terminamos terceros en el campeonato. Pero surgió lo de la invitación y, si bien en un principio tuvimos algunas dudas, decidimos darle para adelante y hacer un poco de historia. Queríamos devolverle a la gente lo que la institución nos dio en estos años de vida”, dijo emocionada.

“Somos familias que estamos todos los domingos en el club. Es una institución rural, pero hacemos un gran esfuerzo para estar cada vez mejor. Y, sinceramente, estamos todos muy emocionados y todavía no lo creemos. Además, también será un premio para los chicos, quienes nunca participaron de una competencia como esta”, amplió.

--Van de punto contra el campeón Fútbol y Tenis, pero todo puede pasar.

--Ya es un gran avance la participación en el torneo, aunque obviamente queremos seguir avanzando de fase. Pero vamos paso a paso, mientras tanto estamos haciendo todo lo posible para que salga todo bien. Nos toca jugar con un rival como Fútbol y Tenis, con el cual tenemos una buena relación y será un lindo duelo. Además, por primera vez, un equipo de Villarino estará como mínimo en una segunda fase.

"Por otro lado, no queremos ilusionarnos más allá del debut y de formar parte de un torneo nacional, que no es poco", agregó Luciana, quien está ligada a la historia de la entidad.

Dionisio Dumrauf, su abuelo, fue uno de los fundadores y también condujo la entidad azulgrana.

“No había absolutamente nada y mi abuelo iba con el tractor y un carrito para armar la cantina. Luego, los chacareros fueron acercando las chapas y así se fundó el club", recordó.

"Nací y me crié en San Adolfo. Y hace un tiempo, cuando me volví a Pedro Luro, me involucré otra vez. Es algo que me apasiona, hay muchos amigos y familias que acompañan. Yo soy feliz trabajando y colaborando con mi club", agregó.

Lo curioso de esta historia es que San Adolfo se fundó antes que la Aldea, que lleva el mismo nombre y que nació el 25 de mayo de 1978. También la dirigente el por qué de los colores.

“Los colores surgieron luego de un partido que protagonizaron unos chacareros en una especie de potrero que había en esta zona, ya que ni siquiera todavía existía la aldea. Había muchos hinchas de River y otros tantos de San Lorenzo y como ganaron estos últimos quedaron los colores azul y rojo.

El tercero

Juventud Unida de Algarrobo será el otro representante de Villarino en esta competencia. Mañana, desde las 20, recibirá en cancha de 12 de Octubre de Médanos a San Francisco. Walter Vargas (Coronel Suárez) será el encargado de impartir justicia.

En tanto, en otros cruces de elencos de la zona, Villa Rosa de Coronel Dorrego se medirá con Sportivo San Cayetano e Independiente de Coronel Pringles chocará ante Ferro de Olavarría.