Búsqueda de Guadalupe Lucero: unos 400 gendarmes y policías realizan rastrillajes en San Luis

Alrededor de 400 gendarmes y policías federales realizan nuevos rastrillajes en un descampado cerca de la casa de la pequeña Guadalupe Lucero, quien permanece desaparecida desde el 14 de junio pasado en San Luis.

Los procedimientos se llevan a cabo a pie desde las 8:30 de este martes en esa zona de 60 hectáreas, donde según revelaron los investigadores pueden encontrar algo. Se trata de la segunda medida que se hizo pública relacionada con la investigación que lleva adelante la Justicia Federal desde septiembre del año pasado. La primera fue la declaración de los familiares de la nena y de las personas que asistieron al cumpleaños de la tía de Guadalupe, mientras desapareció.

El fiscal de San Luis Cristian Rachid, junto con los fiscales Marcelo Colombo y María Alejandra Mángano, titulares de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), y Leonel Gómez Barbella, al frente de las fiscalías nacionales en lo Criminal y Correccional número 8 y número 3, encabezan la investigación.

Días atrás, al cumplirse 10 meses de la desaparición de Guadalupe -hoy de 6 años-, la mamá Yamila Cialone, contó en sus redes sociales que recibió una nueva carta con datos sobre el supuesto paradero de la menor.

En un posteo de Facebook, la madre denunció que el pueblo de Anchorena -donde supuestamente estaría Guadalupe- "corrió" a la familia.

"Nuestra intención es buscar a Guada", expresó la mujer, quien agregó: "Ayer 14 (de abril) recibí de nuevo otra carta por Correo Argentino, es la tercera que llega a mi domicilio.... Dicha carta viene desde Bahía Blanca, la cual menciona una dirección de Anchorena, San Luis", sostuvo Yamila en su publicación.

"En dos oportunidades les avisé a (la Policía) Federal porque junto a esa carta me llegan llamadas anónimas a mi celular y nadie me habla del otro lado, las llamadas siempre son cada 1 hora. Empiezan a las 23:00 hasta las 03:00 am", explicó la mujer.

La mamá de Guadalupe aseguró haber mandado una carta a la policía, a la cual no hubo respuesta. Por ese motivo, la familia de la niña desaparecida decidió viajar al lugar para averiguar si realmente está allí. Según relató, la gente que los recibió los "trató mal", y no obtuvieron mayor información.