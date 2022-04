La nieta de Estela de Carlotto apuntó contra los que colgaron un muñeco con la imagen de su abuela

Bárbara Carlotto, nieta de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, calificó hoy como defensores de la "antidemocracia y privilegios para pocxs" a quienes colgaron ayer en Plaza de Mayo muñecos con sogas, simulando ahorcamientos, con fotos de los rostros de funcionarios y dirigentes del oficialismo, entre ellos el de la mencionada referente de los derechos humanos.

"La bolsa con la cara de mi abuela no falla nunca en este tipo de movilizaciones. En esta oportunidad simulando una ejecución, un ahorcamiento en una plaza. La grieta es democracia y derechos para todxs / antidemocracia y privilegios para pocxs", escribió Barbara Carlotto en su cuenta de Twitter.

El tuit fue retomado por la diputada nacional bonaerense del Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz, quien expresó: "Siempre Estela y Cristina en el podio de los odiadores, pero hay que seguir diciendo que hay una Argentina posible para todxs, en donde el rol del Estado es clave para que no se profundice la desigualdad social. Y seguiremos en este camino".

Más temprano, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, ironizó en referencia al tema en sus redes sociales: "Esta es la marcha en defensa de la república que encabezó la oposición".

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

La titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura porteña, Victoria Montenegro (Frente de Todos), anunció que solicitará al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires videos para poder identificar a los responsables de colocar los muñecos colgados alrededor de las rejas de la Pirámide de Mayo.

Los muñecos fueron colocados durante la protesta realizada el sábado por la tarde en la Plaza de Mayo, por productores autoconvocados y agrupaciones rurales, con apoyo de dirigentes de Juntos por el Cambio, que pidieron una baja de los impuestos y un menor gasto público.

"Los mueve el odio, siempre. Vamos a pedirle al Gobierno de la Ciudad, organizador de esta marcha, las cámaras para poder dar con los responsables de estas amenazas", indicó Montenegro en Twitter, junto a fotos de la instalación.

Los muñecos tenían pegadas fotos del presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner; Carlotto; la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini; el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el diputado Máximo Kirchner, entre otros.

"La inseguridad nos mata" decía una bandera argentina que acompañaba las figuras que simulaban un ahorcamiento masivo.

La legisladora porteña Claudia Neira (FDT) también se refirió con un tuit a la colocación de los muñecos: "Como no había ningún dirigente agrario en la marcha de hoy y sí había muchos dirigentes opositores, me imagino que serán Larreta y el PRO quienes se harán responsables de esta vergüenza. No es 'el campo'. Son algunos haciendo política". (Télam)