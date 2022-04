Video: "Lo importante es aprender de los errores y carrera a carrera", expresó Colapinto

Calmo y con los pies sobre la tierra. El brillante triunfo obtenido esta madrugada (para nosotros en Argentina) no lo saca de su eje al joven Franco Colapinto, ganador de la primera carrera de la FIA Fórmula 3 en el circuito de Imola, sede de la segunda fecha.

El volante de 18 años disfruta lo hecho pero no pierde de vista que su principal objetivo, en su primera temporada dentro de al especialidad telonera de la máxima, es mantener en ascenso la curva del aprendizaje.

“Lo importante es aprender de los errores y carrera a carrera. Es lo que hice después de Bahrein, que no fue una competencia buena para mí; me mucho costó la adaptación. Acá pude tomar nota de lo que hice mal y lo apliqué”, expresó el hijo de Anibal, ex piloto de Speedway y Turismo 1100 en nuestra ciudad.

Suena el himno 🇦🇷 en el podio de Imola! Gran victoria de ⁦@FranColapinto⁩ en F3 hoy! pic.twitter.com/GjGlT80GAD — Felipe Mc Gough (@fmcgough) April 23, 2022

Apenas tres competencias necesitó Colapinto para trepar a lo más alto del podio por primera vez en la categoría (también fue bautismo triunfal para su equipo, el Van Amersfoort Racing), luego correr de atrás durante toda la competencia y acceder a la vanguardia en los metros finales.

“Ayer, en clasificación (quedó 12º) nos costó mucho adaptarnos a los cambios del piso, sobre todo para lograr el balance del auto, pero hoy hicimos un gran trabajo y pudimos demostrar que tenemos un gran auto”, comentó.

“Costó en las primeras vueltas, pero gracias a haber cuidado los neumáticos y aprovechando el DRS pude ir para adelante sobre el final. Por suerte ganamos, pensé que con todos los Autos de Seguridad me iban a complicar. Pero las últimas dos vueltas fueron buenísimas”, cerró Colapinto, quien mañana, desde las 3:50 de nuestro país, largará 12º.

