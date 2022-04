"Poner el equipo que puse en cancha fue responsabilidad mía”, asumió Gallardo, tras la derrota de River

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo lamentó la derrota que sufrió su equipo en Córdoba ante Talleres (1-0), en un encuentro en el que presentó una formación con mayoría de suplentes.

A pesar del cambio de nombres, el director técnico ‘millonario’ esperaba encontrar otro resultado en el Mario Kempes, y un funcionamiento en el equipo que no apareció, y dijo en conferencia de prensa: “No nos salió nada de lo queríamos”.

“La decisión de rotar en gran parte del equipo fue por la necesidad de gestionar las cargas de los jugadores que venían jugando muchos partidos. Era un partido para sacar conclusiones”, consideró el ‘Muñeco’, pensando en la cargada agenda de partidos que arrastra el equipo y lo que viene por delante.

El entrenador fue autocrítico y dijo: “Cuando las cosas no nos salen, hay que reconocerlo y seguir adelante”.

Además, Gallardo despejó dudas sobre lo que pensaba de Talleres y la magra campaña que viene realizando el equipo cordobés, y afirmó: “Jamás subestimo a ningún rival. Tenía que hacer lo que hice y poner el equipo que puse en cancha fue responsabilidad mía”.

“Claramente no planificamos el partido para perder, pero a mí no me puede cambiar un resultado porque sino sería como dar un manotazo de ahogado”, se extendió Gallardo.

Asimismo, se lamentó por las lesiones que padecen varios jugadores del plantel y elogió la tarea de Emmanuel Mammana, que regresó al equipo, y dijo que con él buscaron "una alternativa a la lesión de Robert Rojas".

"Hacía mucho tiempo que no jugaba 90 minutos. Estuvo bien, aunque no tuvimos la proyección que solemos tener por los laterales, pero en el plano defensivo hizo un buen partido. También tengo en cuenta que fue su primer encuentro después de mucho tiempo”, apuntó finalmente Gallardo.

Talleres venció a River con un gol del colombiano Diego Valoyes a los 8 minutos del complemento, luego de que el lateral derecho Gastón Benavídez le bajara de cabeza un centro lanzado desde la izquierda por el "exmillonario" Federico Girotti, quien al término del juego dijo "extrañar" a sus excompañeros, aunque se siente "integrado al grupo" de jugadores del conjunto cordobés.