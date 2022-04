Sebastián Pérez sigue sin suerte y no podrá acelerar en Alta Gracia

De mal en peor la suerte del bahiense Sebastián Pérez, quien lamentablemente no podrá ser de la partida de la tercera fecha de la temporada del Turismo Nacional, a desarrollarse este fin de semana en el Oscar Cabalén de Alta Gracia (Córdoba).

Luego del tremendo accidente que lo vio involucrado en la cita anterior, que le valió destrozar por completo el Toyota Etios adquirido a principio de año, Seba se prestaba a retornar a la competición con el entrañable Chevrolet Onix.

Sin embargo, la rotura del motor en las últimas horas, probando en el banco de rodillo para comprobar la potencia del mismo, truncó la presencia de Pérez el fin de semana venidero y la ilusión de volver a ser protagonista en la Clase 2.

"Lamentablemente y con mucho dolor me toca informar que no estaremos presentes este fin de semana en Alta Gracia. Sufrimos la rotura del motor en el rolo y por eso tomamos la decisión de no estar presentes en esta fecha. Trabajaremos para volver en la cuarta cita del año", lamentó el Ratón.

El karma de los motores viene de arrastre del año pasado, cuando, en no menos de cinco oportunidades, sufrió inconvenientes de tal naturaleza. Un verdadero dolor de la cabeza para el team familiar...