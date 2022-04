Debido a su difícil momento familiar, Luis Ventura no será conductor de los Martín Fierro 2022

En una entrevista para Marcelo Polino, Luis Ventura contó que no será conductor de los Martín Fierro 2022 el próximo 15 de mayo, debido a la difícil situación que está transitando su familia. "Mi hermano está internado desde hace un mes y en una situación casi terminal. Además, tengo que coordinar eso con mis trabajos y las guardias que hago yo en el hospital", comenzó relatando en Polino Auténtico.

En su reemplazo, confirmó que Marley será el conductor de la noche. "El conductor será solo Marley, pero también van a participar de alguna manera algunas figuras de Telefe como Paulas Chaves. Y la fiesta contará con 600 invitados", aseveró y continuó expresándose sobre la ceremonia asegurando que "va a salir todo bien".

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Además, calificó a la premiación como "mejor que los Oscar" y que en el programa de Corta Por Lozano va a revelar a los nominados.

TELEVISIÓN >> LO QUE VIENE: Este Lunes a las 14.30Hs. en #CortaPorLozano se conocerán las nominaciones a los premios #MartinFierro en la pantalla de @telefe . @verolozanovl @Telefeprensa pic.twitter.com/73nY6arYFE — Sí! Espectáculos ⭐️ (@SiEspectaculos) April 15, 2022

Los Martín Fierro 2022 tendrán en consideración solo el contenido de 2021 y dejará de lado las producciones de los años 2019 y 2020, cuando no se entregaron premios por la pandemia. Pero el periodista no descartó que se realice una gala especial para ellos. “En algún momento se hará, pero no me animo a decirlo ahora porque tenemos muchas entregas de aquí a fin de año como el premio de radio, de campo, tenemos que ver que fecha nos queda para llevarlos a cabo”, detalló.