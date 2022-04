River: se viene “rotación “ para visitar a Banfield en el cierre de la fecha 10

Con la tranquilidad de haber comenzado la Copa Libertadores con el pie derecho tras sumar su segundo triunfo en la competencia, River entrenó en el estadio Monumental pensando en el duelo ante Banfield, por la Copa Liga Profesional.

Para ese encuentro, programado para este domingo a las 21.30 y correspondiente a la fecha 10 de la Copa de La Liga, el entrenador Marcelo Gallardo piensa en rotar a los jugadores para distribuir las cargas de minutos.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

La idea del DT es la de no sobrecargar a aquellos futbolistas que vienen sumando muchos minutos en los últimos partidos. Así, si bien todavía no confirmó el once titular para enfrentar al Taladro, lo cierto es que asoman al menos cuatro cambios respecto de aquellos que estuvieron en el triunfo ante Fortaleza por 2-0.

¿Qué jugadores podrían descansar ante Banfield? En principio, hay cinco candidatos para cuatro modificaciones: Enzo Pérez, Nicolás De La Cruz, Santiago Simón, Julián Álvarez y Matías Suárez.

El Muñeco tendría pensado sacar a cuatro de ellos. Así, los posibles cambios para el partido del domingo serían Bruno Zuculini por Pérez, Agustín Palavecino por De La Cruz o Simón, Braian Romero por Álvarez y Juan Fernando Quintero por Suárez.