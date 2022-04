Pringles: una enfermera padece una rara enfermedad y necesita ayuda

Adriana Aguirre es enfermera en Coronel Pringles y padece de una extraña enfermedad llamada neurosacroidosis agresiva, que afecta a varios órganos y extremidades por el crecimiento anormal de pequeñas masas de tejido (granulomas).

Debido al costo de su tratamiento, sus compañeros de trabajo viralizaron un video titulado "Todos por Adriana" en el que solicitan ayuda de la comunidad.

Según informó el diario El Orden, la mujer tiene comprometida la vista, la médula, el corazón, el miembro superior izquierdo y ambos miembros inferiores. Y notifican que debido a su padecimiento, tuvo que alquilar un trípode y una silla de ruedas para poder movilizarse.

Una de las mayores dificultades que enfrenta es el costo de su tratamiento, por los estudios, la movilización y medicación que conlleva. Los medicamentos que necesita cuestan alrededor de 260 mil pesos. “No es justo que no pueda recibir atención médica por no tener dinero para el tratamiento”, señalaron sus compañeras, quienes piden ayuda mediante deposito bancario.

En diálogo con allegados, Adriana contó que vive entre la angustia y la necesidad de ser fuerte para tratar de salir de la enfermedad y recuperarse. “Lloro, y luego digo: 'Tengo que seguir'”, confesó.

El diagnóstico se produjo tras una fractura que tuvo en su ámbito de trabajo y luego de ser sometida a una tomografía.

“Hace 9 meses que estoy con este problema. Me estropeo trabajando –en octubre del año pasado- en la guardia del hospital. Tuve fractura en la costilla flotante izquierda, la ART me deriva a hacerme una tomografía en Bahía Blanca. Ahí, el técnico me dice: ¿usted tiene una enfermedad proliferativa, un linfoma, leucemia? Lo miro sorprendida, porque siempre estuve sana ni me operé de nada, y me dice: tiene que ver urgente a su médico clínico”, detalló la mujer.

Ante la alarmante observación inicial, decidió consultar con su médico de cabecera en Pringles, que la derivó a un hematólogo en Bahía Blanca.

"El hematólogo me manda con un especialista en cuello para sacar el ganglio, y me dicen: mañana te interno en el Privado del Sur, sale 60 mil pesos la cirugía y 30 mil pesos la anestesista”, continuó relatando.

El ganglio afectado fue retirado semanas después, debido a que no contaba con el dinero suficiente en el momento. Tras la intervención quirúrgica y posterior extracción, el órgano afectado fue enviado a un instituto y a una patóloga para ser analizado.

“Era un jueves, y un viernes me llama la patóloga que tenía que mandar a Buenos Aires otra parte del ganglio y que tenía que pagar 31 mil pesos para el análisis. Y todo así, la vengo luchando y mis compañeras salieron a hacer esta movida”, expresó con angustia. Una vez obtenidos los resultados del informe médico se enteró de la enfermedad que padecía.

Desde entonces pasaron 9 meses en los que Adriana sigue luchando con las consecuencias de su rara enfermedad y los altos costos de su tratamiento. Toma 19 medicamentos diarios y cada vez que va a la farmacia gasta alrededor de 6 mil pesos.

“La droga que tengo que tomar sale 260 mil pesos por mes. Y los estudios con neurólogo, resonancia de médula y cerebro, todo para pagar. En Acción Social, como tengo IOMA, lo único que pueden darme es el gasoil, no pueden ayudarme de otra forma”, explicó.

La obra social no garantizó cubrir los costos del tratamiento y esto obligó a Adriana a utilizar sus ahorros para costear el tratamiento y los medicamentos. “Hoy lloro 3 días y luego digo: tengo que seguir. Mas cosas no me pueden pasar, como que me hayan robado todo de mi casa y me quede sin nada, es siempre empezar de cero”, concluyó.

Quienes deseen ayudar pueden comunicarse con Adriana Aguirre al número: 291-4467875. (Telefe)