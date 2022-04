Bella Vista recibió un regalo inesperado y festejó su primer triunfo en el torneo

Por Sergio Daniel Peyssé / peche15@hotmail.com

Convirtió el gol merced a una jugada fortuita, más bien un blooper, redobló esfuerzos para no perder el equilibrio frente a un rival jovial y vertiginoso y con la ventaja a favor guardó el control remoto del partido bajo mil llaves. No se le podía escapar y no se le escapó...

Bella Vista cantó victoria por primera vez en el Oficial liguista y, al menos hasta que juegue Comercial (el sábado recibe a Sporting en White), goza del privilegio de no ser más el colista de las posiciones.

El 1-0 ante Olimpo fue tan voluntarioso que es imposible decir que no lo mereció. Lo trabajó desde la base misma y la interpretación coincidió con la salida a escena. El 4-1-4-1 que dispuso el DT Fernando Lucas se movió en bloque y la idea primordial fue especular con el error ajeno.

Salvo en los primeros 20 minutos de la etapa inicial, donde el aurinegro disparó con la pelota en los pies y rompió hasta la ley de la gravedad por los costados, el de la Loma hizo bien los deberes y le apuntó a las zonas estériles de su oponente.

Cada vez que los dirigidos por Gastón Sancho salían jugando, ahí estaba la artillería albiverde, que acosó a Olimpo bien arriba con tal de que los defensores o los volantes de contención no lancen para los ligeritos de arriba.

Aunque la presión del Gallego tenía ocultas otras connotaciones que se terminaron haciendo visibles: “dale, dale, dale que se equivocan”, gritaba Lucas desde el banco.

Santillán fue siempre el que más desconfió del fondo olimpiense, y su insistencia encontró un premio inesperado: bola larga, Durán la pidió timidamente en el borde del área grande y terminó chocando con su compañero Aguirre, quien dudó en despejar o dejársela a su arquero. ¿Consecuencia? La redonda siguió camino al arco y el 9 bellavistense fue en busca de ella para hundirla con furia en la red.

En ese período inicial hay que tener en cuenta el único error arbitral de la tarde: a los 9 minutos, Walker volteó sin pelota a Vidal y Leopoldo Gorosto no le mostró la amarilla que merecía. A los 12, el 6 del equipo que hizo de local en San Franciso, le sacó el botín de una patada a Franco Torre y ahí si fue amonestado, lo que hubiese sido segunda tarjeta y expulsión. Y quedarte con uno menos tan temprano, por ahí...

En el segundo tiempo, el que intentó no dejar salir a su oponente fue Olimpo, pero esa vergüenza de ir perdiendo por un horror le desnudó varias falencias de mitad de cancha hacia atrás, donde Bella Vista machacó con el rompimiento de los medio pero sin tanta potencia cada vez que pisó o pasó por el área enemiga.

Ya habrá tiempo para un análisis más pormenarizado, lo que más vale por estas horas es que el “panza verde” ganó manteniendo su arco en cero por primera vez en la competencia. ¿Ustede sigue insistiendo que Bella Vista es candidato al descenso? Mmm... Yo lo pensaría dos, tres o mil veces...

La síntesis

Bella Vista 1 (4-1-4-1)

F. Martínez 6

Rosales 5

Mellado 7

Walker 6

R. Gómez 4

SACOMANI (c) 8

Mayer 6

Mazzella 6

Joaquín Parra 6

Reule 5

Santillán 7

DT: Fernando Lucas

Olimpo 0 (4-2-3-1)

N. Durán 4

Mayo (c) 5

Palacios 6

Aguirre 3

Rossi 5

A. Silva 5

José Parra 5

Vidal 6

F. Torre 7

Leyes 5

F. Centeno 4

DT: Gastón Sancho

PT. Gol de Santillán (BV), a los 40m.

ST. No hubo goles.

Cambios. 66m. Sangronis (6) por Mazzella, 73m. F. Salgado por R. Gómez e Intrevado por Reule y 79m. T. Díaz por Joaquín Parra y Tourn por Mayer, en Bella Vista; 65m. De Poli (6) por A. Silva y 82m. B. Olivi por F. Torre, en Olimpo.

Amonestados. Walker (12m.), Mayer (38m.), Mazzella (47m.) y Mellado (56m.), en Bella Vista; Rossi (53m.) y Palacios (72m.), en Olimpo.

Arbitro. Leopoldo Gorosito (7)

Cancha. San Francisco (9).