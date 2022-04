La villa balnearia se prepara para el turismo por Semana Santa 

La localidad turística rosaleña de Pehuen Co espera una buena afluencia de visitantes durante este fin de semana largo por Semana Santa.

Desde la Dirección de Turismo rosaleña informaron que hay reservas que superan el 50%, entre mañana y el domingo 17 de abril.

Además indicaron que comerciantes e instituciones de la localidad organizaron una gran cantidad de propuestas y actividades para esos días.

Dentro de la oferta gastronómica, detallaron que habrá 13 establecimientos que abrirán sus puertas, con marisquería, pizzas, minutas, cenas shows los días 15 y 16, además de paradores, heladerías, chocolaterías, café, churrería, panaderías, regalerías y videojuegos.

En tanto, se oficiará la misa de Jueves Santo a las 16:30 y de Adoración Eucarística, de 18 a 0, en la capilla Sagrada Familia.

Viernes Santo: 16:30, celebración de la Pasión, y viacrucis comunitario a las 18.

Sábado Santo: Soledad de María, 10 hs; Vigilia Pascual 19:30

Domingo de Pascua: misa a las 17.

Otras actividades:

Visita Guiada al Área 2 de la reserva natural, viernes a las 10. Para consultas, comunicarse al WhatsApp 2914401355 (guía Ana María Domínguez)

Travesía off road: El domingo 17 se llevará adelante la 4ta edición Travesía off road Areneros, en el loteo contiguo a la Bajada de Playa Mingo en el horario de 9 a 17. Las inscripciones se realizan el día del evento. Habrá cantina a cargo del Club Unión Pehuen Co y sorteos con consumiciones.

Teatro: sábado, a las 19, se presentará obra de teatro “Romance de punto y banca”, en el Theatron de la Sociedad de Fomento.

Artesanos: la Feria de artesanos estará abierta de 18 a 21, en su predio de calles La Hércules y Brown.

Vivero municipal: hasta el domingo 17 estará abierto el Vivero Municipal ubicado en el Bosque Encantado, de 10 a 13 y de 15 a 18. El domingo abrirá sólo por la mañana.