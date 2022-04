Coronel Suárez: homenaje a un piloto enterrado en Malvinas

El Rotary Club suarense inauguró una plazoleta en la esquina de Brandenbeg y Sixto Rodriguez que brinda homenaje a los héroes de Malvinas y en especial al teniente de fragata –post mortem – Daniel Enrique Miguel.

Sus compañeros de la Promoción 108 de la Escuela Naval Militar participaron del acto y recordaron la figura del combatiente que perdió la vida el 28 de mayo de 1982, en Pradera del Ganso al comando de la aeronave Aermacchi MB-339, perteneciente a la Aviación Naval, mientras brindaba apoyo de fuego a tropas argentinas.

Representantes del Rotary destacaron las acciones de esta institución internacional que busca sostener y ayudar a las instituciones y el fortalecimiento del bien común.

Por su parte el capitán de navío infante de Marina Gustavo Casal, integrante de la Promoción 108, mencionó que muchos de sus compañeros fueron condecorados en la Guerra de Malvinas e hizo una reseña de quien fuera Daniel Miguel, para ellos “Coquito”.

“Había nacido en Punta Alta en el seno de una familia ligada a la Armada. Ingresó en la Escuela Naval Militar el 21 de enero de 1975 formando parte de la Promoción 108. A su egreso obtuvo las Alas de Aviador Naval en la Escuela de Aviación Naval. Era una persona entrañable, espontáneo, de buen humor. El destino lo ubicó en Malvinas con sus jóvenes 24 años y el grado de teniente de corbeta, formando parte de la primera escuadrilla de ataque que operaba en Puerto Argentino”, recordó.

Allí lo encontró la muerte mientras cubría a los efectivos de tareas Mercedes y se truncó su vida. “El 8 de diciembre de 2017, 35 años después la secretaría de Derechos Humanos de la Nación, en el marco de la identificación de los caídos en combate, identificó sus restos que descansan en el Cementerio de Guerra de Darwin, muy cerca de donde fue derribado”, sostuvo.

Además, remarcó que el teniente de fragata Miguel “cumplió con creces el mandato de nuestro lema porque ofrendó su vida con honor en cumplimiento del deber y en defensa de la Patria”.

“Hasta siempre Coquito”, señaló.

En tanto que el veterano de guerra de Malvinas, Héctor Tesei, dijo que “hay que diferenciar entre la causa, la gesta y la guerra de Malvinas”.



Héctor Tesei



“Este año se cumplen 40 años de la guerra y quienes la conocimos priorizamos el diálogo y la paz porque la guerra es siempre sufrimiento y muerte”, dijo.

Entre otras cosas, sostuvo que “si no conocemos la guerra, si no vivimos la causa y no entendemos la cuestión y honramos la gesta, va a ser muy difícil recuperar los archipiélagos australes del Atlántico Sur y pongamos a resguardo la Antártida también”.

“La cuestión refiere a los antecedentes geográficos, jurídicos e históricos de este hecho internacional para decirle a los británicos y al mundo que las Malvinas son argentinas”, aseguró.

“La gesta de Malvinas corporiza la gesta del pueblo argentino que empezó en 1806 y 1807, siguió en 1833 con el gaucho Rivero cuando se enfrentó a los británicos que habían desalojado las islas; en 1845 y 1850 con la guerra del Paraná, cuando la Argentina le dijo a los británicos y a los franceses que el Paraná es nuestro y en 1982 el pueblo argentino con sus soldados conscriptos se plantó nuevamente ante el invasor que ha usurpado tierras y aguas que nos pertenecen”, dijo Tesei.

Además de los compañeros de Daniel Miguel en la Escuela Naval, participaron del acto el jefe de Gabinete, Mauro Moccero; el secretario de Gobierno, Gastón Duarte; el presidente del Concejo Deliberante, Ricardo Salerno; el jefe de la Base Naval de Puerto Belgrano, comodoro de Marina Martín Laborde Molteni y representantes de distintas instituciones. El acto contó con la presencia de la Banda Curalamal del Regimiento de Infantería Mecanizado N° 3 de Pigüé e integrantes de la Armada Argentina. (Agencia Coronel Suárez)