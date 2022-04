Tenemos Kingdom Hearths IV, y un hermoso titulo mobile

por Nicolás "Naiko" Bahl para El Cubil del Mal / prensa@elcubildelmal.com

Si hay una empresa que sabe cautivarnos a cada momento con sus trailers y cinemáticas, esa es sin dudas Square Enix. Y para el 20 aniversario de Kingdom Hearts tiraron toda la carne al asador, no solamente presentandonos trailer de su nuevo juego mobile que se espera llegue este 2022, si no que además nos dieron un primer vistazo al cuarto capítulo de la saga principal.

Con una puesta gráfica en escena siendo lo más realista posible, el trailer nos permite ver un primer vistazo a lo que va a ser el gameplay de la entrega. Frenético desde el minuto 1 y con una banda sonora característica de estos títulos, el juego nos posiciona directamente en la continuación de Kingdom Hearts III Re:Mind.

Si bien todavía no tenemos una fecha de salida ni siquiera especulada, no podemos esperar para ver este título correr en las consolas de nueva generación.Y ya que casi no quedan títulos exclusivos para consolas, que llegue en algún momento a PC tambien estaria muy bueno.