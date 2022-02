Presentado el primer Fórmula 1 con los cambios reglamentarios para 2022

Anticipándose a la gran mayoría, el equipo Haas de Fórmula 1 dio a conocer hoy su nuevo monoplaza para la novedosa temporada 2022, la cual representará el comienzo de una nueva era en la historia de la máxma.

A días del comienzo de la pretemporada en el circuito de Montmeló, en Catalunya, la escuadra norteamericana sacó a la luz el vehículo con el que el alemán Mick Schumacher y el ruso Nikita Mazepin afrontarán su segundo campeonato en la Fórmula 1.

El nuevo bólido, que mantiene los colores y una estética del año pasado, se denomina VF-22, el séptimo monoplaza del team desde su llegada al gran circo, cuya realización se concretó en la oficina de diseño en Maranello, liderados por el director Simone Resta.

"Es ese momento del año en el que sos muy optimista de que el trabajo duro y el esfuerzo se traducirán en un competitivo inicio de año", dijo Gene Haas, dueño de la escudería. "Tomamos la decisión en 2020 de canalizar nuestro tiempo y recursos en este nuevo año, dejando un poco de lado el 2021, algo que no fue sencillo. Esperamos que esa decisión de sus frutos y volvamos a los puntos y llevarnos algo de los fines de semana", añadió.

Launching the new era of Formula 1 cars 🙌



Proudly presenting the #VF22 #HaasF1 #FWD2022 pic.twitter.com/JvK9YoJjbb