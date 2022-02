Dichiara: "Lo de Máximo Kirchner me parece una decisión responsable"

"Nosotros gobernamos responsablemente y eso, en un frente, produce discusiones internas y matices. Lo de Máximo Kirchner me parece una decisión responsable, porque el presidente de un bloque tiene como trabajo consensuar entre todos los diputados de su bancada la posibilidad de votar leyes y casi todas llegan desde el Poder Ejecutivo. Entonces Máximo, que hace rato se viene mostrando duro con el Fondo pidiendo quita de intereses, de capital y más plazos para pagar, dijo que si él no está de acuerdo con el entendimiento no puede convencer al resto, entonces da un paso al costado. Esto da lugar a una discusión interna y, más adelante, seguramente acompañará lo que el bloque decida".

El diputado provincial del Frente de Todos y exintendente de Monte Hermoso, Alejandro Dichiara, habló con LU2 sobre una de las noticias políticas más fuertes de los últimos tiempos, la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque de diputados oficialistas por no compartir los términos del entendimiento entre el gobierno de Alberto Fernández y el Fondo Monetario Internacional para pagar los 45 mil millones de dólares de deuda contraída durante el gobierno de Mauricio Macri.

El acuerdo con el FMI debe ser ratificado por el Congreso. Los debates dentro de las bancadas y en las comisiones comenzarán en los próximos días, cuando la Casa Rosada envíe la documentación que explicita las formas en las cuales se refinanciará la deuda. Para extender los plazos de pago y eventualmente conseguir quitas, nuestro país se tiene que comprometer a reducir progresivamente el déficit fiscal, lo cual implica un inevitable ajuste de las cuentas públicas.

Precisamente por oponerse al ajuste, Máximo renunció a dicho cargo. A su vez, el ministro de Economía, Martín Guzmán, asegura que se puede ir hacia un equilibrio fiscal sin ajustar el gasto público.

Dichiara señaló: "Creo importante remarcar que estamos discutiendo de cara a la sociedad, entre los actores del Frente de Todos, la posibilidad de lograr el mejor acuerdo posible con el FMI pasando por el Congreso, tras haber recibido una deuda irresponsable, a sola firma, heredada del presidente anterior. Eso ya de por sí habla de un gobierno que quiere pagar una deuda de la mejor manera posible para el país y que eso no afecte a los que menos tienen. Esto me parece muy dable de destacar".

Agregó: "Me parece que no está mal lo de Máximo. Esto toma semejante dimensión porque es el referente de La Cámpora, hijo de la vice y de un presidente como Néstor, además de presidente del PJ de la Provincia. Pero, en definitiva, me parece una discusión democrática. Si otros discuten internamente parece que son democráticos y nosotros, golpistas".

Acerca de un eventual clima de ruptura del Frente, el referente seccional del peronismo sostuvo: "Lo de las rupturas son conjeturas políticas que pueden interesar a gente que no está de acuerdo con nuestro gobierno. Lo que se vio es un presidente de bloque que prefiere dar un paso al costado porque no está de acuerdo con el entendimiento con el Fondo. No veo una ruptura, veo responsabilidad. Pensábamos que el FMI no iba a volver más a la Argentina y ahora tenemos una deuda que es la más grande de la historia del país, por lo tanto, estamos viendo cómo la vamos a pagar. Queremos el mejor acuerdo posible para poner a la Argentina de pie. Lo que a mí me parece mal es que se haya tomado esta deuda por una decisión personal de un expresidente irresponsable como Mauricio Macri".

Dichiara descartó que la decisión del diputado Kirchner tenga que ver con posicionamientos personales de cara a 2023. "El Frente de Todos necesita que a Axel Kicillof le vaya bien en la Provincia y a Alberto Fernández en el país para tener chances el año que viene. Si a ellos les va mal nos va a ir mal a todos, no solo al FdT sino a los argentinos en general".