Javier Calamaro pidió disculpas por sus declaraciones sobre la pandemia de COVID-19 y las vacunas

El músico Javier Calamaro pidió disculpas por sus declaraciones sobre la pandemia y las vacunas contra el coronavirus, horas después de que se generara un revuelo en redes sociales por su comparación de la situación sanitaria mundial con el nazismo.

Tras ser criticado por sus comentarios, Calamaro sostuvo en un comunicado: "Quiero expresar mis disculpas por las palabras que pronuncié el sábado pasado luego de un recital".

"En primer lugar, me gustaría hablarles a todos aquellos que han sido afectados por el COVID, ya sea de manera directa o indirecta por haber perdido a algún familiar. De ninguna manera se puede negar lo que ha ocasionado a nivel mundial", se excusó el conductor de La cocina de los Calamaro (El Nueve).

"En segundo lugar, quiero aclarar que simplemente di una opinión personal tal vez sesgada por casos cercanos que lo han padecido. De ninguna manera entraré en debate cuando afuera hay tanto dolor sobre este tema", agregó.

Y completó diciendo: "Nuevamente pido disculpas si alguien se ha sentido tocado. Seguiré escribiendo canciones que atravesaron y atraviesan muchas generaciones".

El pasado fin de semana, luego de presentarse en el Festival de Atahualpa en Córdoba, Calamaro lanzó polémicas declaraciones sobre la pandemia de COVID-19 y las vacunas: "Es una enfermedad, un virus creado en un laboratorio. No salió de Wuhan, no salió de un mercado de China. Lo fueron inoculando de manera ilícita y aberrante en todo el mundo", consideró.

También cuestionó las consecuencias del virus en la población: "No causa los estragos que dicen que causa, es todo una excusa para tener dominada a toda la sociedad mundial, desde poderes que son oscuros y siniestros", evaluó el músico.

En una entrevista televisiva, Calamaro comparó la situación sanitaria mundial debido a la pandemia de coronavirus con el nazismo: "Lo bancamos, como los judíos bancaron a Hitler en el Tercer Reich; bueno, este es el Cuarto Reich, esta es la Tercera Guerra Mundial contra toda la humanidad, demostrando que somos todos corderos, somos todos esclavos de un sistema nefasto y perverso mucho peor que en la época del nazismo", lanzó.

Con relación a las vacunas, dijo que si bien se inoculó, no cree en su eficacia: "Me arriesgué a que me maten como mató a siete amigos míos. Siete amigos míos murieron o quedaron deformes por culpa de la vacuna, esa que nos están obligando a meternos, no en Argentina, en todo el mundo", expresó.

"Eso es nefasto y lo tenemos que aguantar porque si no nos matan o nos prohíben vivir", manifestó finalmente.

En la Argentina, más de ocho millones de personas se contagiaron COVID-19 desde el comienzo de la pandemia, en marzo de 2020, y más de 120 mil fallecieron con motivo de la enfermedad, según datos oficiales del Ministerio de Salud de la Nación. (NA)