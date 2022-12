Julián Álvarez: "Me preparé física y mentalmente para aprovechar cada momento"

Julián Álvarez es una de las figuras de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022.

Arrancó como suplente de Lautaro Martínez pero, a base de buenos rendimientos, se ganó un lugar y convirtió un gol en el tercer partido del Grupo C ante Polonia y otro en los octavos de final ante Australia.

Mañana, la Albiceleste se medirá ante Países Bajos y el delantero de Manchester City se perfila para volver a ser titular.

"Estoy contento, siempre digo que trato de entrenarme al máximo para estar al cien por ciento, para estar a disposición del técnico y ayudar a mis compañeros desde donde me toque. Lo venía haciendo desde hace un tiempo en el club, obviamente pensando que está el Mundial", manifestó el atacante surgido en River.

"Siempre en la Selección, en las últimas convocatorias me tocó tener más minutos, he ido de menos a más, como me tocó hacerlo en River y ahora en el Manchester City. En un torneo tan importante, que son todas finales, hay que ser eficientes como equipo y traté de prepararme física y mentalmente para aprovechar cuando me toque el momento y ayudar al máximo a mis compañeros", agregó.

Julián Álvarez palpitó los cuartos de final ante Países Bajos.

"Fue clave tener algunos días para recuperar y para pensar en el partido que viene, que es muy importante. Países Bajos tiene muy buenos jugadores y un gran equipo; son fuertes. Con nuestras armas y haciendo lo que venimos haciendo creemos que podemos hacer un gran partido para pasar de fase", declaró Julián Álvarez.

"Queremos lograr todo, pero es paso a paso. Estar entre los cuatro mejores sería importante para nosotros como grupo y para el país una alegría increíble. A la gente le pedimos que siga creyendo, confiando en nosotros, apoyando, se siente el cariño. Nosotros vamos a dejar todo en la cancha para darles una alegría a todos", añadió.