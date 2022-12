"Si hay un responsable de algo soy yo", dijo el DT de España

El DT de España, Luis Enrique, asumió hoy la responsabilidad de la eliminación en los octavos de final del Mundial de Qatar, desligó al árbitro Fernando Rapallini de cualquier influencia en el juego y deseó buena suerte al seleccionado argentino en lo que resta de la competencia.

"Si hay un responsable de algo soy yo. Estoy más que satisfecho con mi equipo y sólo puedo felicitar a los jugadores por su actitud y comportamiento. Voy con ellos a muerte", reconoció el entrenador en conferencia de prensa.

Luis Enrique también se hizo cargo por la fallida tanda de penales -su equipo erró las tres ejecuciones lanzadas- al aclarar que fue él quien eligió a Pablo Sarabia, Carlos Soler y Sergio Busquets.

"Yo he escogido a los lanzadores y volvería a hacerlo. Seleccioné a los tres primeros y a partir del cuarto decidirían los jugadores. Miren el ojo que tengo...", ironizó con intención de desdramatizar el resultado.

"Ellos han estado mejor que nosotros en los penales y no tengo ninguna queja. Les deseo lo mejor", dijo. "Nosotros hemos dominado el partido, el centro del campo, generamos situaciones de progresión frente a un rival encerrado al máximo pero nos ha faltado el gol. No hemos sido muy efectivos", lamentó.

Marruecos aplicó una férrea marcación durante los 120 minutos de juego y acabó con un solo jugador amonestado por el argentino Rapallini.

"Creo que ha estado bien, me he disculpado con él por algún gesto en el partido, pero nada más. No soy de responsabilizar a los árbitros, ellos hacen su partido, aciertan y se equivocan como todos, pero en este caso no siento que haya influido en nada. Ha sido un partido de pocas faltas, muy destacable en ese aspecto", contó Luis Enrique.

"Aprovecho para decir, ahora que estamos afuera, a ver si Argentina llega dónde se merece. Tiene la afición más pasional que se conozca en el mundo", deseó el español, quien además prefirió no hablar de su futuro al frente del seleccionado.