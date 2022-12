Femicidios: “El caso de Agustina confirma la ausencia del Estado”

Las estadísticas de femicidios en Argentina durante este año dejan en evidencia, una vez más, el fracaso de las políticas públicas para prevenir estos hechos.

El crimen de la soldado voluntaria Yoselie Agustina Herrera Nadal (21) se convirtió en el tercero de este tipo ocurrido en 2022 en el departamento judicial bahiense.

Además de la inacción del Estado en materia de prevención, los estereotipos machistas aún enquistados en nuestra sociedad constituyen un terreno fértil para la comisión de asesinatos contra mujeres.

En esa línea se expresó la abogada bahiense María Fernanda Petersen.

"Por desgracia, el caso de Agustina confirma la ausencia del Estado y la ineficacia de las políticas que se implementan, porque de otra manera no se puede explicar que cada menos de 24 horas haya una mujer muerta por violencia machista", opinó.

"Mientras se organizaba la marcha por Agustina, pensaba que Thiago Almada, imputado por abuso sexual agravado, estaba entrando a jugar en la Selección (en el partido del Mundial entre Argentina y Polonia)", agregó.

La letrada se refirió luego al militar chaqueño Jorge Rojas, aprehendido tras confesar haber matado a la joven mendocina.

"Cómo un chico de 23 años, en poco tiempo, puede tener este nivel de odio y violencia. Hay situaciones en las que permiten la construcción de este tipo de personalidades, que se sostienen desde lo cultural y social. Estamos atravesados por el patriarcado y la violencia.

"Lamentablemente, Agustina es un nombre más en este derrotero de estadísticas, y no logro ver una posible solución, porque aumentar las penas demuestra que no resuelve el problema. La condena debe estar; es necesaria para sancionar este delito", acotó Petersen.

Según la profesional, las medidas para prevenir esta problemática resultan infructuosas y en este sentido responsabilizó al Estado.

"El Ministerio de Mujeres no está incidiendo en las políticas públicas como debería hacerlo. Tenemos legislaciones de avanzada, pero en la práctica seguimos generando observatorios con nombres de víctimas y resoluciones judiciales que a veces son desfavorables para ellas".

"Si bien nos duele y nos escandalizamos cada vez que recibimos una noticia de estas, lamentablemente nos estamos acostumbrando. Desde el momento en que se empieza a buscar a una víctima, nos llama la atención que aparezca con vida", consideró.

Al respecto, planteó que primero como sociedad es necesario definir si "realmente queremos" que el "tema" femicidios esté incluido en la agenda pública, y sea tratado adecuadamente por sociólogos, psicólogos y médicos.

"Da la sensación de que hay un vaciamiento de las palabras y que hoy por hoy hablar de género y violencia machista está y queda bien, pero en la práctica los femicidios se reiteran".

Concepción errónea

La doctora Petersen calificó al "amor romántico" como una forma errónea de concebir las relaciones de pareja.

La concepción "como me quiere, me cela", o el hecho de que un varón le objete a su novia cómo se viste o le indique con quién salir, están instaurados "históricamente como una forma de querer".

"Nadie piensa que un novio celoso es un potencial femicida, y a quienes ponemos eso en palabras nos tildan de mala onda y aguafiestas", aseguró.

"Escuché a familiares de Agustina decir que a él (por Rojas) le molestaba que ella fuera extrovertida".

"Como individuos de esta sociedad tenemos que tomar responsabilidades, pero sin dejar de tener en claro que la responsabilidad mayor es del Estado", finalizó.



Por su parte, Natalia Vega, coordinadora de Promotoras de Género, manifestó que el caso "tan cercano" de Yoselie fue un "balde de agua fría" para ella y las demás integrantes de la organización local, quienes contienen y asesoran a mujeres en situación de violencia.

"En la marcha por ella, sus compañeras de la Armada recalcaron que en ese ámbito las mujeres 'no tienen derecho a nada'. Ahora su mamá vino a Bahía desde Mendoza para llevársela adentro de un cajón, pero Agustina había llegado a nuestra ciudad por un sueño", señaló.

"Según su familia, ella ya venía sufriendo acoso y violencia verbal por parte de él, pero no lo denunció", finalizó Vega.

Seis víctimas en dos años



En la región. En el Departamento Judicial Bahía Blanca se registraron 3 femicidios en 2021 y la misma cantidad este año.



En el país. Entre el 1 de enero y el 23 de noviembre pasado, en Argentina se consumaron 229 femicidios. Uno cada 34 horas.



Datos. En 40 de esos casos se había radicado al menos una denuncia y 27 víctimas tenían medidas de protección, de acuerdo con datos del observatorio "Ahora que sí nos ven".



Sin denuncia. "Agustina nunca denunció estos episodios de violencia de género, porque pensaba que iba a poder superar la situación", explicó Vega.



Presentaciones. Según la operadora territorial con base en Villa Rosario, el imputado Rojas "tiene antecedentes y denuncias" por violencia de género contra su expareja, con quien tiene una hija.



Adhesión. Dijo que a la marcha del último miércoles se sumó "respetuosamente" público que en simultáneo festejaba la victoria de la selección argentina.