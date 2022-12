Tensión por dos posibles embarazos en la casa de Gran Hermano

En la nueva temporada de Gran Hermano el sexo dejó de ser un tabú. A tal punto que algunas de las parejas que se formaron, no tienen pudor en tener relaciones con sus compañeros presentes, algo que generó más de una discusión. Pero más allá de los problemas de convivencia, en las últimas horas se encendieron las alarmas ante dos posibles embarazos de participantes.

Por un lado, Coti Romero, quien entabló un noviazgo con Alexis "Conejo" Quiroga se mostró muy preocupada, ya que luego de varios días de malestar, como náuseas y mareos, comenzó a sospechar. "Vi un hilito de sangre clarita y me dio miedo que sea el sangrado de implantación", le comentó a su pareja en las últimas horas, quien se mostró intranquilo.

Por otra parte, Daniela Celis está viviendo un apasionado romance con Thiago Medina, que no está siendo bien visto por sus compañeros. Pero como si eso fuera poco, la joven oriunda de Moreno reveló que no se cuidaron. "Imaginate si terminás saliendo embarazada de acá. ¿Te pediste la pastilla del día después?", le planteó Romina Uhrig. A lo que respondió, visiblemente avergonzada: "No me la dieron. Y no la pedí tampoco".

Lo cierto es que los cuidados necesarios para evitar embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual se instalaron hace rato en los debates de Gran Hermano, a raíz de los primeros encuentros entre Juliana "Tini "Díaz y Maxi Giudici, quien se negó a usar preservativo alegando que es alérgico al látex.

Y luego de su salida de la casa, la joven santafesina contó que si bien ella toma pastillas anticonceptivas, no utilizaban ningún otro método por la alergia del cordobés. "Total, antes de entrar a la casa se hizo los estudios necesarios para descartar cualquier tipo de enfermedad y yo confío", argumentó.

Por su parte, Santiago Del Moro se encargó de aclarar que la producción le provee preservativos a los participantes, ya que la idea es que ninguno ponga en riesgo su salud. Y ante las actitudes de los "hermanitos", parte del público de los redes sociales propone que tengan una charla sobre el tema o una clase de Educación Sexual Integral para que tomen conciencia de sus errores y den el ejemplo a los televidentes. Sobre todo, a un gran grupo de adolescentes que sigue el programa con fanatismo. (NA)