Los bomberos apelan al compromiso social para prevenir incendios

Más allá de las causas naturales que originan incendios, conductas irresponsables de vecinos también pueden desencadenar focos ígneos en áreas urbanas y rurales, por eso los bomberos locales llaman al compromiso de la ciudadanía para prevenirlos.

Una de las principales recomendaciones a la población de los servidores públicos consultados es no encender fuego para la limpieza de terrenos dentro del ejido urbano, sino emplear otro método para realizar esa tarea.

Las llamas pueden descontrolarse debido a, por ejemplo, el repentino cambio en la dirección del viento y pueden propagarse y afectar viviendas contiguas al lote donde se efectúa la quema, como también generar consecuencias personales.

Norberto Colacce, jefe de los bomberos voluntarios de Ingeniero White, afirmó que en el último tiempo se registraron numerosos incidentes de estas características, a raíz de que el desmalezamiento con fuego se suele hacer en días que “no son los más aconsejables”.

“También es habitual que nos llamen porque alguien vio fuego en algún lugar y, cuando llegamos, hay una persona quemando pasto bajo control, pero no le dio aviso a nadie”, expresó Colacce.

Otras acciones negligentes que pueden derivar en estos siniestros son encender fuego para hacer asado en sectores al aire libre que no están “limpios”, o arrojar colillas de cigarrillos prendidas en la vía pública.

Terminar de cocinar la carne y no apagar después las brasas que quedan en la parrilla es otra posible causal de incendios en espacios abiertos.

Además, las jornadas ventosas que caracterizan a Bahía Blanca favorecen esta clase de eventos.

“Casi todo el año combatimos incendios de pastos, que en general son más chicos. Este año llovió muy cerca de la temporada, así que va a estar feo porque próximamente vamos a tener mucha cantidad de pasto seco”, explicó el bombero.



“Si hubiera habido sequía antes de entrar al verano, tal vez habría poco pasto”, agregó.

“Normalmente empieza a haber incendios a mediados de noviembre y cuando llega el momento más difícil, que es enero, quizá se quemaron casi todos los lugares que generalmente se incendian”.

“Si en esta época no hubo incendios a raíz de las lluvias, cuando lleguen los días más calurosos y ventosos el pasto va a estar en condiciones justas para quemarse”, continuó.

“A maltraer”



En base a los pronósticos de meteorología para esta región durante los meses de verano, Colacce estimó que los incendios en zonas urbanas y de campos “van a tener a maltraer” a los cuerpos de bomberos bahienses y de sus alrededores.

El bombero consideró que el origen de focos de fuego en la temporada estival depende de las condiciones del tiempo durante el invierno y la primavera.

“Nos ha pasado que a fines de diciembre y en enero llueve mucho, entonces el pasto ya se secó en marzo y abril, cuando no es habitual tener incendios”, dijo el informante.

Si bien en época de verano esta es la problemática más “visible”, “son muchos” los siniestros viales en los que intervienen bomberos.

“En condiciones normales, durante el invierno tenemos un promedio de 2 o 3 salidas diarias, pero ahora, por el verano, esa cantidad se incrementó. Una de esas salidas generalmente es por un incidente de tránsito”, remarcó.

Denunciar en la comuna



Desde el Cuartel Central de Bomberos de Bahía, dependiente de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, también consideraron “fundamental” la colaboración de particulares para evitar estos sucesos.

Como primera medida preventiva, “si nuestro vecino no limpia el terreno, uno mismo debe tratar de retirar el material combustible”.

La persona afectada puede denunciar en la Municipalidad, en caso de que su vecino se niegue a hacer la limpieza, pese a los reiterados pedidos previos.

Por denuncias, comunicarse con el Sistema de gestión de respuesta al vecino municipal (0800-666-2244), o por medio de la web bahia.gob.ar



“Tratar de no tener contra la medianera el galponcito en el terreno que, en general, se usa como depósito. También pedir colaboración a los fumadores, que en esta época les gusta tener abierta la ventanilla del auto para fumar y el cigarrillo va a parar afuera del vehículo, en vez de depositar la colilla en el cenicero del rodado”.

Por otra parte se recomendó no descartar en la vía pública residuos como vidrio, que posibiliten la propagación de un incendio por efecto del sol.

En tanto, cortar y acumular el pasto húmedo en ocasiones también puede desencadenar un incendio por la acción de bacterias y la fermentación del material.

Alta demanda y planificación



Crecimiento. Los bomberos oficiales también aumentaron su labor en terrenos baldíos. De un incendio pasaron a 3 o 4 por día.



Capacitación. Para cubrir la demanda, el personal programó previamente las tareas en el cuartel y recibe entrenamiento constante para optimizar su tarea.



Ciclos. Sobre los incendios forestales en la zona, advirtieron de una “cuestión cíclica”, que cada 3 o 4 años se produce por acumulación de pastos.



Retraso. “En los últimos veranos las lluvias tardías retrasaron este ciclo, pero acumularon más pasto, así que en la zona hay mucha acumulación de material combustible que está en un punto exacto para que sea un año de grandes incendios forestales”, opinaron.