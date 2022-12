En Bahía Blanca, las ventas navideñas cayeron un 4,4 %

Las ventas navideñas en Bahía Blanca bajaron un 4,4 % respecto del año pasado, según los datos relevados por la Corporación del Comercio, Industria y Servicios (CCIS).

De acuerdo con la entidad, el volumen de ventas fue peor de lo esperado para el 40 % de los comercios relevados, mientras que cumplió con las expectativas en el 30 % de los casos y fue mejor de lo esperado para un 30 %.

El ticket promedio en nuestra ciudad fue de $ 5.780 y la mayoría de los locales encuestados eligió adherir a las promociones con tarjetas de crédito de los diferentes bancos.

Entre las razones atribuidas a la baja interanual, “en líneas generales, se relaciona con el poder de compra del salario”, destacó Magdalena Gallinger Malvicini, responsable del Departamento de Estadística de la CCIS.

“También se atribuye a los efectos del Mundial, que redujo la circulación de gente, sobre todo los días de partidos”, agregó la vocera.

Cosmética y Perfumería; Equipos de audio, video, celulares y accesorios; Jugueterías; Calzados y Marroquinería; Indumentaria; Librerías, fueron los rubros relevados en el informe.

De ellos, las subas se produjeron en Jugueterías; Equipos de audio, video, celulares y accesorios y en el rubro Calzados y Marroquinería, puntualmente en el sector Marroquinería.

Estos datos evidencian que en Bahía Blanca el panorama de ventas navideñas fue desfavorable en comparación con el resto del país, ya que, de acuerdo a la información difundida por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), en la Argentina las ventas previas a la Navidad cayeron un 1,8 %.

"No hubo espíritu navideño"

Desde la Cámara del Comercio de Bahía Blanca, por su parte, se dijo que todavía no cuentan con los datos ya que son relevados después del día de reyes, el 6 de enero. Sin embargo, el titular de la entidad, Martín Garmendia, anticipó algunas impresiones al día de hoy. “Hasta ahora, estuvimos muy por debajo de las expectativas de venta de artículos respecto del 2018 y 2019”, dijo.

“Las ventas no fueron las esperadas –aseguró el comerciante–, partiendo de la base de que no hubo espíritu navideño. Si uno salía a la calle, veía que no ocurría como otros años que había árboles de navidad, casas decoradas, luces, etcétera”, señaló. “Esto quiere decir que ese rubro, el de cotillón, no existió este año”.

En cuanto a los demás rubros, Garmendia señaló el aumento en el precio de los alimentos como un factor perjudicial para los festejos navideños. “La gente se reunió menos este año. Por varios motivos, entre ellos la seguridad y los costos. Lo que tenía que aportar cada uno a la mesa navideña, algunos no pudieron. Fue muy poca gente la que pudo tener un pan dulce en la mesa navideña”, aseguró.

Por otra parte, en relación a los regalos, el titular de la CCBB comentó que “la gente se volcó generalmente en regalos para los más chicos: indumentaria deportiva, algo de calzado, algo de bijouterie...”.

Garmendia dijo que si bien la fecha en que se jugó el Mundial de Qatar 2022 influyó en la baja de ventas navideñas, no es el principal factor a tener en cuenta. “No hay que buscar otras razones más allá de que la gente no tiene dinero en sus bolsillos. Si no tiene dinero, no tiene con qué adquirir productos. Cualquier argumento que busquemos, lejos está del principal, que es que la gente no tiene dinero en el bolsillo”, remarcó.

Luego, comentó de qué manera se preparan los comerciantes de cara a 2023. “Estamos expectantes de cómo vamos a sortear un año sumamente difícil por varios motivos: la caída de ventas, el pago de un bono excepcional por 24 mil pesos, que para muchos comercios chicos es difícil de afrontar porque se junta con el aguinaldo y las vacaciones”, dijo.

Y aseguró: “El comercio está sufriendo un impacto muy superior a otras crisis que tuvimos en Argentina. Vamos a tener otra ola de cierre de los comercios importante”.