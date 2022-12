Una empresa se instala en un edificio histórico y otra sale a la venta en la región

--Buen día, Juan. Feliz Navidad.

--Feliz Navidad, amigo, qué bueno poder terminar el año festejando el campeonato mundial de fútbol, ¿no?

--Tremendo. Pensá que nosotros, que vimos a nuestro país coronarse tres veces, somos realmente unos privilegiados. Y yo ni te cuento, ya estoy mareado de la cantidad de vueltas olímpicas que me tocaron este año.

--Ja, ja, ya habrá tiempo para que volvamos a poner sobre la mesa cosas de nuestro fútbol doméstico, ahora aún es tiempo de la selección.

--Sí claro, pero no nos alcanzaría el mes para hablar de todo lo que generaron nuestros muchachos, y del ejemplo que dieron en muchos aspectos.

--Realmente me sorprendió la humildad de muchos, sobre todo la de Scaloni, un ejemplo en varios.

--A mí también me cayó muy bien, más allá del resultado. Es una lástima que muchos colegas que lo denostaron tiempo atrás, hoy no hayan salido a pedirle perdón.

--Seguramente muchos de nosotros consideró un error su designación, sobre todo porque carecía de antecedentes y experiencia, pero eso debería haber sido planteado con respeto y no como se hizo. Me parece que es de buena gente pedir disculpas públicamente. A nadie se le va a caer ningún anillo si pide perdón o reconoce su error…

--Coincido totalmente, pero decime que pensás como yo si te digo que nos llevaremos para siempre en la memoria los festejos, sobre todo los de la ciudad de Buenos Aires. ¡Cuánta pasión, por Dios!

--Sí, pienso lo mismo. Fue conmovedor, José Luis. Podrá hacerse foco en los desmanes de unos pocos, pero no hay que perder de vista que esa fiesta fue protagonizada por casi 5 millones de personas. Además, ojo nosotros somos especialistas en bajarle el precio a lo nuestro y subirselo a los de afuera. Revisá si querés lo que pasó en otros países cuando salieron campeones.

--Bueno, pero mejor ni toquemos las aristas políticas del tema, ¿no?

--¿Para qué? Fijáte que algunos, por ejemplo un periodista de la TV Pública, los tildó de desclasados porque no fueron a festejar a la Casa Rosada, y luego, ante el aluvión de críticas, tuvo que salir a pedir disculpas.

--Sí, es verdad, desde los medios oficiales se los atacó bastante, pero en general, como era obvio, desde la política varios intentaron usar a la selección.

--Sinceramente no entiendo qué tiene que ver la izquierda y la derecha en todo esto.

--La mayoría hace que juega a la política, todo en medio de un gran circo, pero los problemas del país nunca se resuelven. Volvamos a los festejos.

--Dale, acá en Bahía, por lo que sé, hubo algunos que no estuvieron de acuerdo con el reconocimiento a Lautaro Martínez en el Teatro. Me refiero, precisamente, a los comerciantes.

--Sí. Obviamente estaban de acuerdo con el reconocimiento, pero no con el lugar elegido. Hubo bastante bronca porque señalaron que el viernes es el día de más ventas y querían que se hubiese hecho en otro lado, en el parque de Mayo, por ejemplo.

--Algo me enteré porque incluso fueron a los medios para expresar su disconformidad con lo resuelto por la Muni.

--Exacto, así fue.

--Bueno, pero me imagino que tendrás también la otra campana de esta historia.

--Sí, y te digo que en la Muni también hay bronca contra esos comerciantes porque dicen que son unos ingratos.

--Apaa... Seguí.

--Dicen que ahora se quejan pero no lo hicieron cuando les dieron el estacionamiento libre los días 23 y el 30 para favorecerlos o ahora, que les van a hacer las obras de la semipeatonal de Belgrano, Donado y Alsina y no les van a cobrar nada.

--Me imagino que el acto en el Teatro debe haber sido algo consensuado...

--Sí, entre varios sectores. La Policía se mostró a favor porque tiene más o menos manejable ese sector y porque ya lo hizo. Por otro lado, no podía ser en un descampado ni en el parque por cuestiones de seguridad: la policía no lo aconsejaba.

--Me comentaron que Lautaro mismo participó de las gestiones.

--De una u otra manera lo hizo, asintió porque quería que fuese en un lugar emblemático de Bahía para hacer un solo acto en lugar de cuatro que tenía pedidos. Además, como el lunes ya no están, no había otra fecha. Por suerte todo transcurrió en calma.

--¿Algo más de este tema?

--Sí, algo que me parece interesante. ¿Sabés cuántos días al año no trabaja, por distintas movilizaciones sociales, deportivas, políticas, económicas, etc, la estación de servicio de Alem 1?

--Ni idea.

--Treinta días al año. Qué tal, es una cifra, ¿no? Un mes al año sin poder trabajar...

--Ni hablar, y me imagino que el domingo pasado, con los festejos, el dueño se debe haber asustado.

--Sí, pero tengo entendido que terminó más que conforme con el operativo de seguridad que se armó. No tuvo ningún problema.

--¿El dueño es el que tiene también la estación de Alem y Florida?

--Claro, y aprovecho para comentarte que se puede venir otra ampliación de esa estación.

--Me interesa, seguí.

--No hay mucho más, solo que compraron una casita lindera y se va a ampliar hacia ese sector, en calle Florida.

--Bueno, sigamos recorriendo el espinel.

--Dale, pero primero pedile a Tito dos cortados, por favor.

--Tus deseos son órdenes.

--Gracias. Si te parece sigamos por la zona, tengo un datito interesante.

--Dale, Juan, que no decaiga.

--Me contaron que está en venta la bodega de Saldungaray y, según las malas lenguas que suelen asesorarme, estarían pidiendo 2 palitos y medio, verdes, obvio.

--Bueno, será cuestión de romper el chanchito, ja, ja.

--Estamos hablando de una bodega muy reconocida. Me acuerdo que vino Scioli a presentar el primer champán de la provincia de Buenos Aires, cuando era intendente de Tornquist Gustavo Trankels.

--¿Sabés por qué se vende?

--Los dueños son de Mercedes y no están en la zona. Entonces, tener un negocio de estas características y no vivir acá debe haberlos cansado.

--Mientras tanto, en otro sector de la comarca serrana, como me comentaste meses atrás, avanza la inversión de Paul Wheel.

--Sí claro, pero esta apunta a jugar en las grandes ligas porque incluye no sólo viñedos, sino hotel, etc, va más allá de resumirse a bodega.

--Está más que claro, pero volvamos a las novedades bahienses. ¿Te parece?

--Dale, tengo una primicia que te puede interesar.

--¿A ver?

--Me pasaron el nombre de la empresa que se va a establecer en la ex Lanera de Cerri, en las instalaciones que a mediados de año dejaron de estar en manos de Lucaioli para volver a la Municipalidad.

--Me acuerdo. Meses atrás me comentaste que la comuna estaba analizando varias propuestas presentadas para arrendar el edificio, totalmente renovado por Lucaioli, de 14 mil m2 cubiertos.

--Bueno, anotá: a partir del 1 de enero se va a hacer cargo Ruta Sur Trucks S.A., empresa de logística, que además de pagar el alquiler que fijó la tasación del Banco Provincia, se comprometió a tomar 35 empleados de Cerri.

--Buen dato, pero seguro tenés más, por ejemplo, cuánto pagará por mes.

--Más de 2 millones de pesos, incluso hará alguna inversión inicial porque las instalaciones evidenciaban algunos destrozos y robos. Otro dato interesante es que darán prioridad, según dijeron, a proveedores locales.

--Me imagino: talleres mecánicos, metalúrgicos, eléctricos, gomerías, combustible, comercios, etc.

--Sí, y como te dije, tendrán una plantilla de 35 personas aproximadamente, entre operarios y administrativos. En la contratación se dará prioridad a gente de Cerri, luego de Bahía y en tercer lugar a vecinos de la zona. Además, ofrecieron mejorar la Unidad Sanitaria de Cerri y celebrar convenios para prácticas con el Centro de Formación Profesional N° 404.

--Raro que aún no me dijiste nada del supermercado chino de 14 de Julio y la autovía Juan Pablo II.

--Me parecía raro que no sacaras el tema, pero lamento decepcionarte: no tengo mucho más para comunicar que la concreción de algo que te anuncié hace mucho. Si digo más sería hacerle propaganda a esa empresa, pero me dicen que está muy bien.

--¿Sabés algo más de la plaza pública junto a la ex estación Orbe? ¿Alguna fecha de inicio?

--No, pero es inminente. Acordate que es una plaza municipal, aunque parte de la obra sea costeada por el grupo privado.

--Me dijiste que en la futura estación habrá una casa de comidas rápidas.

--Sí, una firma local archiconocida. Los dueños incluso están asociados en el futuro local que abrirán en el parque de Mayo.

--Ok. Sigamos.

--Al final, aunque a cuentagotas, vamos pasando el período crítico de abastecimiento de agua.

--Sí, lo hablamos el domingo pasado, pero quienes no la están pasando nada bien con el servicio de ABSA son varios usuarios del servicio cloacal.

--¿Por?

--¿Nunca pasaste por calle Corrientes y General Paz, por ejemplo, y sentiste un tremendo olor a cloaca? Pobre gente, seguramente esos vecinos ya están acostumbrados, pero no se lo regalo a nadie. Y como ese hay otros sectores de la ciudad con el mismo problema.

--Indudablemente es un tema que huele mal. Mejor pasemos a otro, Juan.

--Dale, pero este no huele mejor, aunque fue uno de los temas importantes que dejó la semana: el desempleo en Bahía, con 9 por ciento. Te la hago corta: la ciudad tiene un problema serio para generar empleo en blanco y lo mismo pasa en todo el país. Pensá que hay 6 millones de asalariados registrados en todo el país en enero de 2012 y a septiembre de 2022 prácticamente tenés la misma cantidad.

--¿Qué dice tu amigo Pancho de esto?

--Que no resulta un problema local, sino nacional, y que es preocupante. Habrá que ver cómo un modelo desarrollo local y regional se puede combinar con el modelo nacional. Incluso me comentó una paradoja: Bahía Blanca es junto a Córdoba y CABA, uno de los polos de desarrollo de software más importantes de Argentina, sin embargo, en una ciudad con desempleo alto, el sector de software tiene problemas para encontrar gente.

--Donde parece que no hay demasiadas intenciones de trabajar más es en el Concejo Deliberante, ¿no?

--Je, je, me imagino por dónde viene la cosa. Y si, fíjate que este año el cuerpo deliberativo sesionó igual cantidad de veces que en la pandemia y, como dijo La Nueva, este año las sesiones fueron apenas la mitad que las registradas en 2019. Me parece que la situación socioeconómica amerita otra cosa.

--Bueno, pero no critiquemos. Capaz que el resto de los días la mayoría de los concejales están pateando los barrios, viendo las necesidades de los vecinos, o escribiendo proyectos que mejoran la calidad de vida de la gente.

--(...)

--Bueno, tomá un vaso de agua porque parece que te atragantaste...

--Estoy bien. Preguntá lo que quieras...

--Seguí vos...

--Ok, antes de que me olvide te cuento que el otro día pasé caminando por la vereda del Hospital Municipal y no pude dejar de asombrarme.

--¿Qué viste?

--Lo hermosas que quedaron las más que centenarias puertas de acceso. Acordate que son aberturas de cedro, construidas en 1880.

--Son enormes ¿no?

-- Constan de dos hojas de 3,34 x 1,50 m, más dos aberturas laterales de 3,34 x 0,58 m respectivamente, con un peso aproximado de 90 kg cada pieza. La restauración fue posible gracias al vínculo entre el Hospital Municipal, la Unidad Penal de Villa Floresta y las empresas TGS y Juan Arrieta.

--Bueno, yo también tengo un datito para comentarte.

--Bien, José Luis, así me gusta.

--El otro día pasé porque me invitaron y pude ver cómo un pequeño club de barrio, de a poco, y con mucho esfuerzo de socios, simpatizantes y jugadores está a punto de sumar otro logro en materia de infraestructura.

--Bien, te sigo.

--La familia verdirroja de Alem está terminando el microestadio Coqui Torre. Falta el último empujón para su inauguración y será una alternativa más para que chicos y chicas del barrio puedan seguir en forma más cómoda y profesional la práctica del básquet.

--Felicitaciones, sobre todo porque ese es un deporte que caracteriza al club Alem y que reúne a más de 250 niños y jóvenes.

--Bueno, algo más antes de ir levantando campamento.

--Solo destacar el Congreso Nacional de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), que el jueves sesionó en Bahía en un clima de total normalidad y reeligió al secretario general de la organización, José Voytenco, para encabezar el gremio por otros cuatro años.

--Fue en el autódromo, ¿no?

--Sí, se sesionó bajo la invocación de los exdirigentes Gerónimo Venegas, Ramón Ayala y Juan Castro, y fue supervisado por la Justicia federal.

--Bueno, ahora sí, andá a prender el fuego dominguero que se hace tarde.

--Dale, vos también, pero antes no te olvides de la cuenta. Te aviso por las dudas, je, je.

--Sabes que siempre pago yo. Chau, nos vemos en una semana, y a cuidarse del Covid, es increíble como se van sumando los casos.