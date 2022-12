La historia de Camila Cinalli: fue a cenar con sus amigas y jamás volvió

Silvina Juárez / Especial para “La Nueva.”

Hace siete años que Camila, con 15 años, se preparaba como cualquier adolescente. Buscaba su ropa favorita, arreglaba su pelo largo y castaño, seguramente tarareaba la canción de moda y, una vez lista, saludaba a su papá, con quien vivía, porque esa noche la cena sería con sus amigas.

Ese sábado 29 de agosto de 2015, ella y su grupo tenían planeado juntarse en una casa del barrio. Luego de la cena, Camila debía encontrarse con una amiga en la Laguna, ese espejo hermoso de agua que expresa uno de los puntos turísticos más atractivos del lugar, rodeado de locales, parrillas, juegos para niños y sectores con mesas y bancos. A ese encuentro, Camila nunca llegó.

“La sigo buscando como el primer día. No voy a parar, hacemos marchas, pegamos carteles, vamos al Juzgado a averiguar, pero hay muy poco para contar. Ahora nos ayudó Oriana Sabatini, pero sino, es una búsqueda en la que a veces me encuentro muy sola”, contó María José Herrera, mamá de Camila, durante una mañana más en el programa Gente de Palabra, que se emite en CNN Radio Bahía Blanca.

Majo, como la llaman en su pueblo, trabaja en un geriátrico para ganarse la vida, y mientras atiende a los abuelos del lugar, se hace tiempo para entretejer sus próximos pasos. Esos que la llevan, incansable, hacia la mirada de Cami, a quien no ve desde hace más de siete años. Junto con su hijos Dalila (19) y Gabriel (22), encaran los días esperando saber algo de Camila, recorriendo tribunales, hablando con quien sea necesario. “El papá no pudo superarlo, le dio depresión”.

Uno de los compromisos como sociedad, el de ayudar a difundir estos rostros, lo puso en práctica Oriana Sabatini, quien hace muy poco tiempo lanzó una campaña en donde fue anunciando en redes que en su próxima canción estaría acompañada por Camila C. Esto generó una gran expectativa entre sus seguidores, quienes replicaron los posteos una y otra vez. Finalmente, el día anunciado para el lanzamiento, Oriana reveló la verdadera identidad de Camila C: una de las tantas adolescentes desaparecidas, en este caso Camila Cinalli, a siete años de su desaparición.

“A Cami le gustaban las milanesas con papas fritas, era su comida favorita. Nos tomábamos unos matecitos todas las tardes. Era muy compañera, muy cariñosa, sencilla. Tenía tantos sueños por cumplir, como cualquier chica de quince años. Hoy me toca ir con su foto, bah, con la progresión de su foto, porque ya tiene 22 años, de un lado para el otro”.

La última información que se conoce de ella fue aportada por una cámara en donde se la ve caminando la noche del 29 de agosto hacia la Laguna. A partir de ese momento, no se sabe nada más.

“Al otro día fuimos a la comisaría a hacer la denuncia y el comisario no quiso tomarla, nos dijo que ya iba a aparecer. Recién a la semana me tomaron la denuncia. Nosotros estamos convencidos de que mi hija fue víctima de trata. Pasaron siete años y hay muy pocos elementos en el Juzgado Federal de La Plata se avanza muy lento. Para mí, a Cami se la llevaron con complicidad de la policía”.

San Miguel del Monte, fundada en 1779, es una de las ciudades más antiguas de la provincia. Además, es escenario ideal para los amantes de la pesca por su ubicación estratégica al margen del río Salado, llamado también el paraíso de los pejerreyes. Tiene alrededor de 25 mil habitantes. Un pueblo tranquilo, se diría, a unos 100 kilómetros de la Capital. Pero no. Aunque parezca que todos se conocen, según María José, la gente es muy cerrada. Y habla poco de las cosas que suceden en el lugar.

En mayo de 2019 la localidad fue noticia nacional nuevamente. Esta vez, por un hecho que involucró directamente a la policía local. Danilo Sansone de 13 años, Gonzalo Domínguez de 14, Camila López de 13 y Carlos Suárez de 22, todos murieron tras los disparos a mansalva y el posterior choque del vehículo en el que circulaban.

La única sobreviviente fue Rocío Quagliarello, de 13 años, quien estuvo 25 días en terapia intensiva. Por el hecho, hay cuatro policías imputados, que serán juzgados en mayo de 2023 por coautores de “homicidio agravado por abuso de función como miembros de la fuerza policial calificado, por el empleo de armas de fuego y violación de los deberes de funcionario público”.

“Esos chicos ya no están, me da mucho dolor como montense, pero estoy segura de que Cami está viva. No me quedo quieta por eso. Hay que encontrarla. Para nosotros, San Miguel del Monte era un pueblo chico y tranquilo, pero está visto que estas cosas pueden pasar en cualquier lugar, y a cualquier persona”.

El Ministerio de Seguridad de la Nación elevó a 2 millones de pesos la recompensa a quien aporte datos sobre el paradero de Camila.

Missing Children, una búsqueda incansable

“Pedimos que nos presten sus ojos, porque necesitamos que la gente se detenga un minuto a mirar los rostros de los niños para poder reconocerlos y brindar información. Hubo un caso, por ejemplo, en el que luego de años de búsqueda, gracias a un cartel con la carita de un niño desaparecido, un almacenero logró identificarlo en un pueblo del interior del país, a miles de kilómetros de su lugar de origen”, contó Ana Rosa Llobet, presidenta de Missing Children Argentina.

Llobet también indicó que es de suma importancia realizar la denuncia cuanto antes, para optimizar los resultados.

15.138 niños fueron encontrados por Missing Children, desde el año 2000 hasta el momento.

650 denuncias fueron registradas este año, alrededor de 4 por día, de niños y adolescentes desaparecidos.

87 niños, algunos ya adolescentes, aún siguen desaparecidos.

Entre 13 y 17 años, es la edad de la mayoría de los niños desaparecidos, según las denuncias realizadas.

800 niños se pierden por año en Argentina, de esa cantidad, un 20% no aparece.

Datos de contacto de Missing Children

Para denuncias, datos de niños perdidos o información general: info@missingchildren.org.ar

Teléfono: 0800 333 5500

Whatsapp (solo mensajes): 11 4157 3101

Facebook: MissingChildrenArg

Twitter: @missingcharg

Instagram: missingchildrenArg