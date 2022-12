Pires: "Nunca hubo un presupuesto de Políticas Sociales tan bajo"

La concejal Romina Pires (Frente de Todos) aseguró que nunca en la historia de Bahía la Secretaría de Políticas Sociales tuvo un presupuesto tan bajo como el asignado para 2023 y contó que la titular del área, Vanina González, "desconoce cuáles son los problemas de Bahía y ni siquiera poder responder a preguntas de los concejales" cuando fue a dar explicaciones al Concejo Deliberante.

"Con poco más del 5,6% de los recursos asignados nunca en la ciudad hubo un presupuesto tan bajo. Cuando hice los cálculos pensé que me había equivocado porque históricamente rondaba el 9 o 10% del total", dijo Pires en el programa Allica y Prieta a las 12, que se emite por La Nueva Play.

"Cuando le consultamos por el dato a González ni siquiera quiso reconocer que había ese ajuste realizado, en un contexto en el que se sabe que en la ciudad hay 17 mil chicos que no tienen la posibilidad de comer dos veces al día", ssotuvo.

"Además cuando les preguntamos por los problemas de Bahía ni siquiera podían responder cuáles eran las prioridades o problemas, por lo tanto no tienen objetivos ni una línea de trabajo que permita dar contención o generar programas territoriales", agregó.

"Algunos empleados del Municipio que estuvieron presentes durante la presentación se fueron muy mal por la falta de respuestas que tuvo González", lanzó.

Además contó que "todas las áreas vinieron con un fundamento, objetivos, con algunos no tenemos la misma mirada y podemos no estar de acuerdo, pero había una planificación, aunque en este caso no hubo nada".

Días atrás González visitó el mismo programa y aseguró que "cada vez más gente solicita ayuda social al Municipio y que la Provincia de Buenos Aires redujo las partidas que envía a la ciudad"