Messi le respondió a Canelo y le puso punto final al tema: "No tengo que pedirle perdón a nadie"

El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, se refirió ayer por primera vez a las declaraciones del boxeador mexicano Saúl "Canelo" Álvarez luego de la victoria por 2 a 0 sobre Polonia en el Mundial de Qatar 2022 y aseguró que fue "todo fue un malentendido".

Hace algunos días, "Canelo" atacó a Messi por Twitter por haber "pateado y pisoteado" la camiseta mexicana durante los festejos del equipo argentino en el vestuario, mientras que compartió varias imágenes al respecto.

La "Pulga" respondió este miércoles después del encuentro que todo fue un malentendido y que no debía pedir perdón por algo que sucedió dentro del vestuario.

"Creo que fue todo un malentendido. El que me conoce sabe que nunca le falto al respeto a nadie, que es parte de un vestuario, el dejar las camisetas ahí y es más, ni tengo que pedir perdón porque no le falté el respeto ni a la gente de México, ni a la camiseta, ni a nadie. Ya está quedó ahí, no pasa nada", expresó Messi

Álvarez hasta había amenazado al jugador del Paris Saint Germain de Francia con golpearlo si lo cruzaba, por lo que Sergio Agüero salió a responderle por sus publicaciones y afirmó que su amigo "solo se estaba quitando el calzado".

No obstante, más temprano el pugilista se retractó de sus dichos en las redes y le pidió disculpas al rosarino: "Estos últimos días me dejé llevar por la pasión y el amor que siento por mi país e hice comentarios fuera de lugar. Así que quiero pedir disculpas a Messi y al pueblo de Argentina", manifestó.