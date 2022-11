¿Qué inspiran las bahienses que trabajan en ámbitos (mayormente) masculinos?

Guillermo D. Rueda / grueda@lanueva.com

Lejos de los extremos. De victimizarse. De pedir a gritos por derechos. Pero con firmeza, seguridad y argumentos en los planteos. Son voces de mujeres que opinan sobre mujeres, con testimonios sobre los cambios experimentados en los últimos tiempos y sobre los que vendrán.

“Estamos trabajando respecto de la equidad. Ese es el objetivo”, dice Alicia Ruppel, gerenta de la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca desde hace 23 años.

“A las mujeres todo nos cuesta el doble respecto de los hombres. Ante la voz de un hombre y de una mujer, siempre la de él será escuchada primero. Por una cuestión cultural se supone que el hombre es más creíble, cuando la mujer tiene que demostrar que es capaz de pensar en forma consistente y con fundamento”, añade.

“En Recursos Humanos nos toca la búsqueda de gente, pero siempre aplicamos políticas de equidad. Estamos muy atentos a eso, más allá de que aún no trabajamos con currículums ciegos”, agrega Guillermina Juárez, quien está desde hace 11 años en ese área del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca.

“Cuando se presentan los postulantes a determinado cargo se los evalúa a partir de la igualdad de las condiciones técnicas y requisitos mínimos indispensables, más allá de que sea hombre o mujer”, añade.

“Sabía que en algún momento la vida me iba a dar una oportunidad. No es cierto que el tren pasa una sola vez. Por ahí lo hace en la estación que nosotros lo esperábamos, pero hay que estar atentos para correr hacia otra y tomarlo. Y arriesgarse”, asegura Marcela Ciccioli, titular de la cabaña La Helvecia, en Napostá, que acaba de presentar el toro Gran Campeón Angus en Bordeu 2022.

“Cuando mi madre enfermó —su padre falleció cuando ella era pequeña—, y me dijo que me haga cargo de la administración del campo sentí que era la puerta que se abría; que estaba pisando el andén. Me encontró alejada del sector rural y trabajando en un ambiente diferente (es licenciada en Gestión Educativa), y lo primero que hice fue capacitarme de todas las maneras posibles”, agrega.

Son las presentaciones de las protagonistas de Mujeres que inspiran, la reunión que convocó el Ateneo Rural Bahía Blanca esta semana en la Cámara Arbitral de Cereales.

“Hay que seguir mostrando que es valioso lo que uno hace, que tenemos condiciones más allá del género y que, de a poco, se hace el camino, la trayectoria y se reconoce el fruto de ese trabajo”, cuenta Ciccioli.

“También, casi sin querer, uno va igualándose y empieza a verse en espacios donde hay muchos hombres pero se habla y se trabaja de igual a igual. Insisto: este proceso requiere capacitación, trabajo y paciencia. Y no hay que enojarse, pelearse ni discutir”, sostiene.

“Más allá de ser mujer u hombre, hay que creer en uno mismo. No hay nada que te derribe ante eso. Debemos demostrar que somos capaces”, afirma Ciccioli.

“Esto no es a favor de las mujeres, sino en favor de las mujeres que hace varios años empezaron a ocupar espacios en los distintos ámbitos. No es contra los hombres”, aclara.

Ruppel asegura, también, que se trata de una cuestión de personas y que a las personas hay que respetarlas independientemente del género.

“Tampoco está bien que nos pongamos siempre a la defensiva y que digamos que nos suceden determinadas cuestiones en el ámbito laboral porque somos mujeres”, dice.

“Esto no significa que no exista violencia contra las mujeres en otros ámbitos, porque lo vemos a diario con los femicidios. Por eso aclaro que nosotros hablamos desde nuestros sectores”, comenta.

Juárez sostiene que, en el ámbito del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, poseen un protocolo de actuación contra la violencia de género.

“Hay que escuchar y respetar todas las posiciones. Pero me parece que los extremos son un montón (sic)”, sostuvo Juárez.

“Lo hicimos de manera interdisciplinaria, con la participación de especialistas de la UNS y de la UTN. Somos el único puerto de la provincia que lo tiene”, expresa.

“Esto es muy importante. Se trata de una herramienta para atender diferentes situaciones. Si alguien se acerca con alguna inquietud, de cualquier tipo, nosotros debemos actuar porque estamos formados para eso”, dice.

“Claramente, no hay profesiones para hombres y profesiones para mujeres. Todo depende de nosotras”, añade Ciccioli.

Una referencia: Los puestos jerárquicos en el sector agroindustrial representan un poco menos del 13 %. Aunque la mayoría de las tareas administrativas son realizadas por mujeres.

La inclusión femenina

Para Ruppel, no se debería hablar de la inclusión femenina.

“Lo que en realidad necesitamos es igualar; que cuando salgamos a buscar gente para cubrir un puesto, cualquiera que sea, empecemos con el currículum ciego”, dice.

“A mí me encanta que me abran la puerta del auto. O que me corran la silla. Y por eso no soy menos feminista”, dijo Ruppel.

“Para un área determinada sólo me interesa saber qué sabe hacer y cómo lo hace, pero no si es hombre, mujer, usa pantalón o pollera”, agrega.

Ruppel trabaja en la mesa de género de la Bolsa de Cereales local.

“Pero le vamos a cambiar el nombre, porque cuando aludimos a esas políticas lo primero que se piensa es que se trata de una reunión de tupper y que hablamos de pañuelos verdes o celestes, cuando en realidad está lejos de eso”, dice.

“El puerto es un ámbito históricamente masculino; incluso, en Recursos Humanos somos 7 hombres y una mujer. Pero así y todo nunca sentí una diferencia; al contrario, porque hoy tengo una posición de liderazgo que todos respetan”, sostuvo Juárez.

“En el ámbito ganadero no es usual que haya presencia femenina, aunque es cierto que, por ejemplo, hay cada vez más ingenieras agrónomas”, acota Ciccioli.